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    Elon Musk'tan Starlink fiyatıyla ilgili açıklama: Türkiye'de fiyat ne olacak?

    Elon Musk, Starlink'in tüm dünyada aynı temel fiyat üzerinden hizmet vereceğini söyledi. Şu anda ABD, Kanada ve İngiltere'de hizmet veren Starlink'in 2021'de daha fazla ülkeye açılması bekleniyor.
    09 Şubat 2021, 17:35 (Güncellendi, 1 hf.)
    39,1b
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    92
    Uzay
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    42

    Elon Musk'tan Starlink fiyatıyla ilgili açıklama: Türkiye'de fiyat ne olacak?
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    SpaceX'in uzaydan internet projesi Starlink için bugün Elon Musk'tan ilginç bir haber geldi. Elon Musk, Starlink'in tüm dünyada aynı fiyatla servis sunacağını belirtti. Musk'ın ifadelerine göre dünyanın neresinde yaşarsanız yaşayın Starlink'e abone olmak istiyorsanız aynı temel fiyatı ödemek zorundasınız.

    Musk,"Starlink'in fiyatı tüm ülkelerde aynı olacak şekilde tasarlandı. Yalnızca vergiler ve kargolama kısmında fark olabilir." ifadelerini kullandı.

    Türkiye fiyatı ne kadar olacak?

    Starlink şu anda ABD'deki fiyatları aşağıdaki şekilde uygulanıyor. Kanada ve İngiltere'de ise yerel para birimlerine ve vergilere göre fiyatlar dönüştürülüyor.

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    Starlink'in Türkiye'ye gelmesi durumunda fiyatlar yukarıdaki bu temel ücretler üzerinden uygulanacak. Örneğin aylık abonelik ücreti şu anda yaklaşık 700 TL'ye denk geliyor. Ancak bu elbette vergisiz fiyatı; KDV ve ÖİV gibi vergilerin ardından sadece aylık ücretin 1000 TL'ye ulaşacağını tahmin edebiliriz. 

    Starlink'in önce Türkiye'den lisans alması gerekiyor

    Tahmini fiyatlar elbette çok pahalı ancak Starlink'in Türkiye'ye giriş yapması da aslına bakarsanız şu anda epey zor görünüyor. SpaceX başkanı Gwynne Shotwell, geçtiğimiz yıl yaptığı bir açıklamada, her ülkenin farklı bir prosedürü olduğunu söylemiş ve Starlink hizmetine başlamadan önce söz konusu ülkelerden lisans almaları gerektiğini belirtmişti. Türkiye bu alanda SpaceX'e kolaylık sağlar mı bilemiyoruz. Ancak şirketin iletişimde aşama kat ettiği ülkeler arasında şu an için Türkiye görünmüyor.

    SpaceX'in Meksika, Almanya, Yunanistan, Fransa, Avustralya, Arjantin ve Şili'de şu anda lisans sürecinde epey aşama kat ettiği belirtildi. Karayipler, Avusturya, İspanya, İrlanda, İtalya, Yeni Zelanda, Filipinler, Hindistan, Japonya, Güney Afrika, Brezilya ve Kolombiya'da ise süreç erken evrelerinde bulunuyor. Türkiye gibi diğer ülkeler için ise henüz bir bilgi yok, ancak SpaceX'in tüm dünyaya Starlink'i getirmek için elinden geleni yaptığını biliyoruz.

    SpaceX bugün Starlink için ön sipariş almaya başlamıştı. Kapasite ve kapsama alanı hala çok yüksek olmadığı için her isteyene servis verilemiyor. Bu nedenle ön sipariş verenlere öncelik tanınacak. Starlink yeni bir bölgeye açıldığında ön sipariş sıralarına göre hizmet sunulacak.

    Starlink siparişinden ekran görüntüleri:

    Elon Musk'tan Starlink fiyatıyla ilgili açıklama: Türkiye'de fiyat ne olacak?
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    SaB0 (M KSKN) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Starlink; Türkiyeyi Allah’a havale ettik..
    Yanıtla +136
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    Çılgın pilot 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ulan millet uzaya internet için uydu gönderiyor. Bizimkiler daha fiber altyapısını çözemedi.
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    SaB0 (M KSKN) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) Cem300
    Bizim devlet o hizmeti sana 100 liraya yedirir mi? Hatta onu geçtim 100 dolara yedirirmi?
    Yanıtla +72
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    Yorumlar (57) Yorum Yaz Forumda Gör
    4
    D DH Misafiri 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Komplo teorisyenleri nerde amarıga bizi gavurlaştıracak yediğimize içtiğimize zıçtığımıza bahacak abovvvv.
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    H hazineci 5 gün ( Mesaj Silindi )
    fiyat zaten pahalı tamam ama vergiler hariç diyene kadar ciddiydim tr vergilerini aklıma getirince bi gülme tuttu :DDD
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    M mevzuderin (Mustafa mert) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Türk Telekom bedava internet verse yeminle kullanmam. Hayatımda 2 dönem kullandim 2 Side rezillik.

    Yok kablo koptu yok sinyal gitti

    Hergun bir arizami olur ya.

    En temizi GSM operatörleri ben onları kullanıyorum. Bira pahalı ama türk telekoma verene kadar ona veririm.
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    M4M00D 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Şuan ki fiyatlar çok ekstra bir mevzunuz yok ise internet ile ve iyi kötü bir bağlantınız var ise çok pahalı. özellikle şehir içi kablolu internet konusunda vdsl gibi bir nimet varken şuan fiyatlar beklediğim gibi çıktı ileride TR için 100-200 TL gibi fiyatlar olur ise alınması düşünebilir :)
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    astegon (astegon CF) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Aslında bu husus büyük bir regülasyon tartışmasına doğru gider. Her ülke internet bağlantılarını gerektiğinde filtreleyebiliyor, check edebiliyor. Starlink ile bunu yapamayacaklar tabi. O yüzden kavgası çok olacak.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    M4M00D 6 gün ( Mesaj Silindi ) astegon
    Ülkeler istedikten sonra satışı yasaklayabilirler devletler için çok zor değil
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    Fortune 4 6 gün ( Mesaj Silindi )
    bu elon mudur nedir bunun dünyadan haberi yok gitmis canak antenden internet vereceğim diyor
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    Return to Monke (Stigin DHli kuzeni ) 5 gün ( Mesaj Silindi ) Fortune 4
    Çanak anten diye dalga geçtiğin cihazdaki teknolojiyi görsen ağzın açık kalır. Adamlar ucuza bile veriyorlar.
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    circassianman 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Türk Telekom a biz daha ucuza internet veriyoruz dedirtecekler ona üzülüyorum ben.
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    DIA (Gürkan Gülmez) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Herkes için internet. Ama fiyata bak...
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    deathless73 (Bülent ) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    bay musk a garanti ödeme sözü verildiyse kullanmasak da bayılacağız yanii merak etmeyin arkadaşlar!
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    WarSaw (Savaş T.) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    kırsalda yaşayanlar için fiyatı haricinde nimet
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