Elon Musk'tan Starlink fiyatıyla ilgili açıklama: Türkiye'de fiyat ne olacak?

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SpaceX'in uzaydan internet projesi Starlink için bugün Elon Musk'tan ilginç bir haber geldi. Elon Musk, Starlink'in tüm dünyada aynı fiyatla servis sunacağını belirtti. Musk'ın ifadelerine göre dünyanın neresinde yaşarsanız yaşayın Starlink'e abone olmak istiyorsanız aynı temel fiyatı ödemek zorundasınız.

Musk,"Starlink'in fiyatı tüm ülkelerde aynı olacak şekilde tasarlandı. Yalnızca vergiler ve kargolama kısmında fark olabilir." ifadelerini kullandı.

Türkiye fiyatı ne kadar olacak?

Starlink şu anda ABD'deki fiyatları aşağıdaki şekilde uygulanıyor. Kanada ve İngiltere'de ise yerel para birimlerine ve vergilere göre fiyatlar dönüştürülüyor.

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Starlink'in Türkiye'ye gelmesi durumunda fiyatlar yukarıdaki bu temel ücretler üzerinden uygulanacak. Örneğin aylık abonelik ücreti şu anda yaklaşık 700 TL'ye denk geliyor. Ancak bu elbette vergisiz fiyatı; KDV ve ÖİV gibi vergilerin ardından sadece aylık ücretin 1000 TL'ye ulaşacağını tahmin edebiliriz.

Starlink'in önce Türkiye'den lisans alması gerekiyor

Tahmini fiyatlar elbette çok pahalı ancak Starlink'in Türkiye'ye giriş yapması da aslına bakarsanız şu anda epey zor görünüyor. SpaceX başkanı Gwynne Shotwell, geçtiğimiz yıl yaptığı bir açıklamada, her ülkenin farklı bir prosedürü olduğunu söylemiş ve Starlink hizmetine başlamadan önce söz konusu ülkelerden lisans almaları gerektiğini belirtmişti. Türkiye bu alanda SpaceX'e kolaylık sağlar mı bilemiyoruz. Ancak şirketin iletişimde aşama kat ettiği ülkeler arasında şu an için Türkiye görünmüyor.

SpaceX'in Meksika, Almanya, Yunanistan, Fransa, Avustralya, Arjantin ve Şili'de şu anda lisans sürecinde epey aşama kat ettiği belirtildi. Karayipler, Avusturya, İspanya, İrlanda, İtalya, Yeni Zelanda, Filipinler, Hindistan, Japonya, Güney Afrika, Brezilya ve Kolombiya'da ise süreç erken evrelerinde bulunuyor. Türkiye gibi diğer ülkeler için ise henüz bir bilgi yok, ancak SpaceX'in tüm dünyaya Starlink'i getirmek için elinden geleni yaptığını biliyoruz.

SpaceX bugün Starlink için ön sipariş almaya başlamıştı. Kapasite ve kapsama alanı hala çok yüksek olmadığı için her isteyene servis verilemiyor. Bu nedenle ön sipariş verenlere öncelik tanınacak. Starlink yeni bir bölgeye açıldığında ön sipariş sıralarına göre hizmet sunulacak.

Starlink siparişinden ekran görüntüleri:

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