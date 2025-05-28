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    Türkiye'nin ilk yüzer doğal gaz üretim gemisi İstanbul'un fethinin yıl dönümünde Boğaz'dan geçecek

    Karadeniz'deki doğal gaz üretim kapasitesini ikiye katlayacak Türkiye'nin ilk yüzer doğal gaz üretim gemisi Osman Gazi, 29 Mayıs'ta İstanbul'un fethinin yıl dönümünde Boğaz'dan geçecek.

    Türkiye'nin ilk yüzer doğal gaz gemisi İstanbul'dan geçecek Tam Boyutta Gör
    Türkiye’nin Karadeniz gaz sahasındaki üretimini önemli ölçüde artıracak yüzer doğal gaz üretim gemisi Sakarya Gaz Sahasına doğru yolculuğunu sürdürüyor. Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu adı verilen gemi 29 Mayıs'ta İstanbul'un fethinin yıl dönümünde Boğaz'dan geçecek.

    Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu, 26 Eylül 2024'te Çanakkale'de bulunan bir tersanede yenileme faaliyetleri kapsamında kuru havuza alınmıştı. Kuru havuzdan ayrılan geminin 1 Haziran'da Filyos Limanı'na yanaşması bekleniyor. Buradaki entegrasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından 2026 yılının ortasında denizde doğal gaz üretimine başlayacak.

    Türkiye'nin ilk yüzer doğal gaz gemisi İstanbul'dan geçecek Tam Boyutta Gör

    Doğal Gaz Üretimini İkiye Katlayacak

    Filyos açıklarındaki Sakarya Gaz Sahası’nda 12 kuyuda günlük 9,5 milyon metreküp doğal gaz üretiliyor. Yıl sonuna doğru üretim kapasitesi 10 milyon metreküpe ulaşacak. Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu ise tek başına 10 milyon metreküp üretim yaparak Sakarya Gaz Sahası’ndaki üretimi ikiye katlayacak ve günlük 20 milyon metreküp doğal gaz üretilecek. Böylece Türkiye'deki yaklaşık 8 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacı Karadeniz'den karşılanmış olacak.

    Türkiye'nin ilk yüzer doğal gaz gemisi İstanbul'dan geçecek Tam Boyutta Gör
    Yüzer platform, belirlenen platformda 20 yıl boyunca üretim gerçekleştirecek. Osman Gazi gemisinin boyu yaklaşık 300, genişliği 56, yüksekliği 58 metre. Gemi, deniz tabanından gazı alarak işleyecek ve deniz tabanından karadaki tesise gönderecek.

    Türkiye'nin denizlerde doğal gaz ve petrol arama çalışmalarına yönelik sismik ve sondaj faaliyetleri için kurduğu enerji filosunda Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamid Han sondaj gemileri ile Barbaros Hayreddin Paşa ve MTA Oruç Reis sismik arama gemileri olmak üzere toplam 6 gemi bulunuyordu. Yedinci gemi olan Osman Gazi ise Türkiye'nin ilk yüzer doğal gaz üretim platformu olarak hizmet verecek.

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