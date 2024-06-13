Yazın tadını TurkNet GigaFiber internet ile çıkarın!

- TurkNet GigaFiber’in 1.000 Mbps’ye varan indirme hızı ile neler yapılabilir?
- TurkNet GigaFiber’in 1.000 Mbps’ye varan yükleme hızı ile neler yapılabilir?
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TurkNet GigaFiber kullanıcıları 1.000 Mbps’ye varan indirme (download) ve 1.000 Mbps’ye varan yükleme (upload) hızları elde ediyor. Üstelik Steam, Netflix gibi popüler platformlarda stabil ve hızlı bağlantı imkanı sağlıyor.
TurkNet’i taahhütsüz olarak kullanabilmek mümkün. Yazlığınız için internet arıyor ancak 12 ay 24 ay gibi kullanım sözleri vermek istemiyorsanız TurkNet sizin için en doğru tercih olacak. Herhangi bir cayma bedeli olmadan aboneliğinizi dilediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
TurkNet GigaFiber’in 1.000 Mbps’ye varan indirme hızı ile neler yapılabilir?
- Euro 2024 maçlarını internetten 4K çözünürlüğünde takılma olmadan seyredebilirsiniz.
- Sevdiğiniz dizi, film ve belgeselleri 4K çözünürlüğünde saniyeler içerisinde indirebilirsiniz.
- Netflix gibi dijital platformlarda takılma olmadan kesintisiz 4K izleme keyfi elde edersiniz.
- Büyük boyutlu oyunlar dakikalar içerisinde iner. Yazın dilediğiniz oyunu hızlıca indirip oynayabilirsiniz.
- TurkNet, özel CDN ve Peering anlaşmaları ile Steam gibi popüler platformlarda düşük ping (gecikme) değerleri sunuyor. TurkNet GigaFiber internet ile rekabetçi oyunlarda rütbenizi geliştirebilirsiniz. Ayrıca Steam’in haftalık olarak yayımlanan raporuna göre Steam’de en yüksek performansı veren internet servis sağlayıcısı sıralamasında TurkNet 2021’in Eylül ayından beri birinci sırada yer alıyor.
- Online eğitimleri donma, takılma gibi dikkat dağıtan şeyler olmadan sorunsuz şekilde seyredebilir ve yaz aylarında kendinizi geliştirme fırsatı elde edebilirsiniz.
- Evde spor yaparken videolu anlatımlardan destek alabilir ve videoların yüklenmesini beklemeden, internetten kaynaklı zaman kaybı olmadan vücudunuzu geliştirebilirsiniz.
- Yaz tatilinde ek iş veya hobi olarak yazılım, sosyal medya, grafik tasarım, video içeriği ile uğraşabilir ve büyük boyutlu dosyaları rahatlıkla indirebilirsiniz.
- Arkadaşlarınızla görüntülü görüşme yaparken en yüksek görüntü kalitesinde görüşmeler gerçekleştirebilirsiniz.
- Yapay zeka, veri madenciliği gibi geleceğin mesleklerine yönelik olarak kendinizi geliştirmek isterseniz büyük veri paketlerini hızlıca indirmeniz mümkün olur.
TurkNet GigaFiber’in 1.000 Mbps’ye varan yükleme hızı ile neler yapılabilir?
- Sosyal medyada içerik üretirken büyük boyutlu ve yüksek çözünürlüklü içeriklerinizi hızlıca paylaşabilirsiniz.
- Kendinize bir YouTube kanalı açabilir ve normalde saatler süren upload işlemini dakikalar içerisinde tamamlayabilirsiniz.
- Görüntülü görüşme yaparken sesiniz ve görüntünüzde takılma olmaz.
- Dijital mecralarda freelancer olarak işler alabilir ve tamamladığınız işleri müşteriye hızlıca teslim edebilirsiniz.
- Oyun oynarken Twitch, Kick gibi platformlarda canlı yayın açarak kendi takipçi kitlenizi oluşturabilirsiniz.
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.