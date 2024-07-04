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    İki faktörlü kimlik doğrulama uygulaması "Authy" hacklendi: 33 milyon telefon numarası çalındı!

    Popüler iki adımlı kimlik doğrulama uygulamalarından Authy hacklendi. Twilio, 33 milyon kullanıcının cep telefonu numarasının çalındığını bildirerek uyarıda bulundu ve güncelleme yayınladı.
    iki adımlı kimlik doğrulama authy hacklendi açıklama Tam Boyutta Gör
    Authy, App Store’da popüler iki faktörlü kimlik doğrulama uygulamalarından biri. Geçtiğimiz hafta bir hacker, 33 milyon Authy kullanıcısının telefon numarasının ele geçirildiğini iddia etmişti. Twilio, hesap sayısını belirtmeden bunu doğruladı.

    Twilio, kimlik doğrulaması yapılmamış bir uç nokta nedeniyle tehdit aktörlerinin telefon numaraları dahil olmak üzere Authy hesaplarıyla ilişkili verileri tanımlayabildiklerini tespit etti. Şirket “Bu uç noktanın güvenliğini sağlamak için harekete geçtik ve artık kimliği doğrulanmamış isteklere izin vermiyoruz. Tehdit aktörlerinin Twilio'nun sistemlerine veya diğer hassas verilerine erişim sağladığına dair hiçbir kanıta rastlamadık.” açıklamasında bulundu.

    Twilio, tüm Authy kullanıcılarından en son sürüme güncelleme yapmalarını ve kısa mesajlara karşı dikkatli olmalarını istiyor. Şirketin açıklamasına göre telefon numaraları kimlik avı ve smishing saldırıları için kullanılabilir. Şirket, ayrıca Authy hesaplarına erişemeyen kullanıcıların derhal destek ekibiyle iletişime geçmesi gerektiğini söylüyor.

    Kaynakça https://www.twilio.com/en-us/changelog/Security_Alert_Authy_App_Android_iOS https://9to5mac.com/2024/07/04/authy-hack/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    A
    ahmbtr155 2 gün önce

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    H
    Halilcv 4 gün önce

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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