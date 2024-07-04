İki faktörlü kimlik doğrulama uygulaması "Authy" hacklendi: 33 milyon telefon numarası çalındı!

Twilio, kimlik doğrulaması yapılmamış bir uç nokta nedeniyle tehdit aktörlerinin telefon numaraları dahil olmak üzere Authy hesaplarıyla ilişkili verileri tanımlayabildiklerini tespit etti. Şirket “Bu uç noktanın güvenliğini sağlamak için harekete geçtik ve artık kimliği doğrulanmamış isteklere izin vermiyoruz. Tehdit aktörlerinin Twilio'nun sistemlerine veya diğer hassas verilerine erişim sağladığına dair hiçbir kanıta rastlamadık.” açıklamasında bulundu.
Twilio, tüm Authy kullanıcılarından en son sürüme güncelleme yapmalarını ve kısa mesajlara karşı dikkatli olmalarını istiyor. Şirketin açıklamasına göre telefon numaraları kimlik avı ve smishing saldırıları için kullanılabilir. Şirket, ayrıca Authy hesaplarına erişemeyen kullanıcıların derhal destek ekibiyle iletişime geçmesi gerektiğini söylüyor.Kaynakça https://www.twilio.com/en-us/changelog/Security_Alert_Authy_App_Android_iOS https://9to5mac.com/2024/07/04/authy-hack/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.