Türksat 5B'nin ne zaman hizmete gireceği açıklandı

Tam Boyutta Gör

Geçtiğimiz Aralık ayında SpaceX Falcon 9 roketiyle uzaya fırlatılan Türksat 5B uydusunun ne zaman hizmete alınacağı belli oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türksat 5B’nin 14 Haziran’da hizmete gireceğini duyurdu.

Türksat 5B, 5 aylık yolculuğun sonunda 17 Mayıs’ta yörüngesine yerleşmişti. Yörüngedeyken yapılan testler tamamlandı ve kullanıma hazır hale geldi. 14 Haziran’da Türksat 5B’nin devreye girmesiyle birlikte Türkiye’nin aktif haberleşme uydu sayısı 5’e yükselecek.

Mars helikopterinde arıza 4 sa. önce eklendi

Türksat 5B'nin katkısı ne olacak?

Türksat 5B uydusu 42 derece doğu yörüngesinde hizmet verecek. Türksat 5B sayesinde Türksat’ın Ka-Bant kapasitesi 22.975 Mhz gibi ciddi bir artışla 24.775 MHz’e ulaşacak. Ka-Bant kapasitesindeki artış sayesinde yüksek hızlı internet hizmeti verilecek. İnternet altyapısının olmadığı bölgelere ve kara, deniz, hava taşıtlarına uydudan internet hizmeti verilecek. Ku Band kapasitesine ise 1.184 MHz eklenecek.

Türksat 5B ile daha geniş coğrafyada televizyon hizmeti verilecek. Türkiye ve Orta Doğu’nun tamamını, Akdeniz, Kuzey ve Doğu Afrika, Güney Afrika ve yakın komşu ülkelerini de içine alan kapsama alanına sahip.

Tam Boyutta Gör

Türksat 6A, 2023'te fırlatılacak

Türksat 5B uydusu AIRBUS D&S tarafından üretildi. Uydudaki Ku-Bant Almaç ve Ka-Bant Düşük Gürültülü Yükselteç (LNA) ekipmanları ASELSAN tarafından yerli olarak geliştirildi. Türkiye’nin yüzde 60’un üzerinde yerlilikle geliştirdiği Türksat 6A uydusu ise 2023’te fırlatılacak.

Uzaydaki aktif uydu sayısı 8'e çıkıyor

Türksat 5B’nin devreye girmesiyle birlikte Türkiye’nin 5'i haberleşme (Türksat 3A, Türksat 4A, Türksat 4B, Türksat 5A, Türksat 5B), 3'ü gözlem (Göktürk-1, Göktürk-2 ve RASAT) olmak üzere aktif 8 uydusu bulunacak. Türksat 1B, Türksat 1C ve Türksat 2A uyduları ise uzaydaki ömrünü tamamlayarak emekliye ayrılmıştı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Uzay Haberleri

Türksat 5B uydusu 14 Haziran'da hizmete alınacak