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    Mars helikopterinden kötü haber, yön sensörü devre dışı kaldı

    Mars görevinde kullanılan NASA’nın Ingenuity araştırma helikopteri sensör arızası ile karşı karşıya. Kalkış esnasında sıkıntı çeken helikoptere müdahale edilecek. 
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    NASA Ingenuity
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    NASA'nın Perseverance gezici robotuyla beraber Şubat ayında Mars'a iniş yapan Ingenuity helikopteri bugüne kadar Kızıl Gezegen’de yapılan keşiflere büyük katkı sağlamıştı. Ne yazık ki helikopterin sensörleri bu yoğunluğa dayanamadı.

    Mars helikopteri neden bozuldu?

    NASA’nın Ingenuity helikopteri hem Perseverance hem de NASA ekibiyle iletişim kurabildiği için büyük önem taşıyor. Helikopterin eylemsizlik ölçüm birimi, lazer mesafe bulucu, navigasyon kamerası, eğim ölçer navigasyon sensörü gibi bileşenleri ile mevcut konumunu, hızını, yönünü bulmak mümkün oluyor.

    NASA Ingenuity şef pilotu Havard Grip yaptığı açıklamada eğim ölçer navigasyon sensörünün bozulduğunu belirtti. Bu sensör iki ivme ölçer barındırıyor ve yer çekiminin yönünü belirlemeye yarıyor. Uçuş esnasında kullanılmasa da kalkışa başlama esnasında dönüşü hesaplamaya çalışıyor.

    Araştırmaların verimliliğini olumsuz etkileyen bu arızanın eylemsizlik ölçüm birimindeki ivme ölçeri temel alarak giderilebileceği açıklandı. Helikopter ekibi yakın dönemde bununla ilgili bir yama yayınlayacak.

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