Türünün ilk örneği jeotermal enerji tesisi Google’ın sunucuları için faaliyete geçti

Türünün tek örneği jeotermal enerji tesisi
Google, 2030 yılına kadar tamamıyla karbon sıfır olmak istiyor. Bu proje de bu hedef için bir basamak. Öte yandan Fervo Energy ile gerçekleştirilen proje, Google'ın "yeni nesil bir jeotermal enerji projesi geliştirmek için dünyanın ilk kurumsal anlaşmasını" duyurduğu 2021 yılından bu yana devam ediyor. Geleneksel jeotermal enerji tesislerinde, doğal olarak Dünya’nın içinden çıkacak ısı kullanılıyor. Ancak Fervo Energy, bu süreci sondaj yardımıyla yapay olarak gerçekleştiriyor.
Google ile yapılan bu anlaşmanın yanı sıra Fervo, Bill Gates'in iklim yatırım şirketi Breakthrough Energy Ventures ve ABD Enerji Bakanlığı tarafından da destekleniyor. Hava durumuna ve günün saatine duyarlı olan rüzgar ve güneş enerjisi çiftliklerinin aksine, jeotermal projeler daha istikrarlı bir şekilde elektrik üretebilir. Fervo’nun tekniği sayesinde ise daha önce mümkün olmayan alanlarda bile jeotermal enerjiye erişim sağlanabiliyor, bu da potansiyel sahaların sayısını büyük ölçüde artırabilir.Kaynakça https://www.theverge.com/2023/11/28/23972940/google-data-center-geothermal-energy https://blog.google/outreach-initiatives/sustainability/google-fervo-geothermal-energy-partnership/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.