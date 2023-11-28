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    Türünün ilk örneği jeotermal enerji tesisi Google’ın sunucuları için faaliyete geçti

    Geleneksel jeotermal tesislerden farklı bir şekilde geliştirilen türünün ilk örneği olan tesis, Google’ın sunucuları için faaliyete geçti. Tesis nispeten küçük olsa da yeni bir devrim başlatabilir.
    Türünün ilk örneği jeotermal enerji tesisi faaliyete geçti Tam Boyutta Gör
    Fervo Energy, bundan iki yıl önce Google ile "yeni nesil jeotermal enerji projesi" geliştirmek için bir anlaşma imzalamıştı. Geçtiğimiz aylarda sizlere aktardığımız haberimizde bu projenin jeotermal enerjide büyük bir dönüm noktası olabileceğinden bahsetmiştik. Şimdi ise Google tarafından yapılan açıklamada Enhanced Geothermal System (EGS - Gelişmiş Jeotermal Sistem) olarak nitelendirilen tesisin faaliyete geçtiği ve iki veri merkezine hizmet veren yerel şebekeye bağlandığı duyuruldu.

    Türünün tek örneği jeotermal enerji tesisi

    Google, 2030 yılına kadar tamamıyla karbon sıfır olmak istiyor. Bu proje de bu hedef için bir basamak. Öte yandan Fervo Energy ile gerçekleştirilen proje, Google'ın "yeni nesil bir jeotermal enerji projesi geliştirmek için dünyanın ilk kurumsal anlaşmasını" duyurduğu 2021 yılından bu yana devam ediyor. Geleneksel jeotermal enerji tesislerinde, doğal olarak Dünya’nın içinden çıkacak ısı kullanılıyor. Ancak Fervo Energy, bu süreci sondaj yardımıyla yapay olarak gerçekleştiriyor.

    Türünün ilk örneği jeotermal enerji tesisi faaliyete geçti Tam Boyutta Gör
    Doğal bir jeotermal sistemin elektrik üretebilmesi için ısı, akışkan ve kaya geçirgenliğinin bir arada bulunması gerekiyor. Dünyanın birçok bölgesinde kaya gerekli ısı seviyesine sahip olsa da akışkanın içinden akması için yeterli geçirgenliğe sahip değil. EGS yönteminde ise yeraltında derin sondajlar yaparak ve kayada kırıklar oluşturmak için sıvı enjekte edilerek bu geçirgenlik yapay olarak sağlanıyor. Google’ın veri merkezleri için kurulan tesiste de bu teknik kullanıldı. Tesis, 3,5 MW (1 MW = 750 evin ihtiyacı) üretim kapasitesi ile nispeten küçük olsa da benzerlerinin önünü açabilir.

    Google ile yapılan bu anlaşmanın yanı sıra Fervo, Bill Gates'in iklim yatırım şirketi Breakthrough Energy Ventures ve ABD Enerji Bakanlığı tarafından da destekleniyor. Hava durumuna ve günün saatine duyarlı olan rüzgar ve güneş enerjisi çiftliklerinin aksine, jeotermal projeler daha istikrarlı bir şekilde elektrik üretebilir. Fervo’nun tekniği sayesinde ise daha önce mümkün olmayan alanlarda bile jeotermal enerjiye erişim sağlanabiliyor, bu da potansiyel sahaların sayısını büyük ölçüde artırabilir.

    Kaynakça https://www.theverge.com/2023/11/28/23972940/google-data-center-geothermal-energy https://blog.google/outreach-initiatives/sustainability/google-fervo-geothermal-energy-partnership/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 4 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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