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    TV Box ve tıraş makinelerine ek gümrük vergisi getirildi

    Cumhurbaşkanı Kararı ile Resmi Gazete'de yayınlanan "İthalat Rejimi Kararına Ek Karar" ile 800'den fazla ürüne ilave gümrük vergisi getirildi. Son günlerde talebin arttığı ürünlere ek vergi geldi.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    TV Box ve tıraş makinelerine ek gümrük vergisi getirildi
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    Koronavirüsün ekonomik etkileri nedeniyle çeşitli ürünlere ilave gümrük vergileri gelmeye devam ediyor. Resmi Gazete'de yayımlanan 20 Mayıs tarihli Cumhurbaşkanı kararına göre, 800'den fazla ürüne ek gümrük vergisi getirildi.

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    Yeni gümrük vergilerinin bir bölümü 1 Ekim 2020’ye kadar yüzde 30’a varan oranda, sonrasında yüzde 20’ye varan oranda uygulanacak. Bazı ürünlerin vergi oranında düşüş olmayacak.

    Gümrük vergisi getirilen ürünlere baktığımızda koronavirüs nedeniyle evlere kapandığımız izolasyon günlerinde talebin arttığı tıraş makineleri, ekmek yapma makineleri, uydu alıcıları ve TV Box cihazlarının yer aldığını görüyoruz. Bunlara ek olarak bazı elektronik ürünler, tarım ürünleri, sağlık ürünleri, demir çelik ürünleri, yedek parçalar ve ulaşım ürünlerine ek vergi getirildi. Ek vergi getirilen bazı ürünler şunlar:

    • Uydu alıcıları, TV Box: Yüzde 20 (kalıcı)
    • Tıraş Makineleri, epilasyon cihazları: Yüzde 20 (kalıcı)
    • Ekmek yapma makineleri: 1 Ekim’e kadar yüzde 10, sonra yüzde 5
    • Dikiş makineleri: Yüzde 5 (kalıcı)
    • Lehim makineleri: 1 Ekim’e kadar yüzde 10, sonra yüzde 7

    Ayrıca Bkz. "Beyaz eşya, tripod ve müzik aletleri gibi pek çok kalemde vergi düzenlemesi"

    18 Nisan’dan itibaren Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yayınlanan ilave gümrük vergisi kararlarıyla birlikte oyun konsolları, beyaz eşya, müzik aletleri, klima, yemek pişirme cihazı, spor malzemeleri ve hijyenik ürünlere ek gümrük vergisi getirilmişti.



    https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/05/20200520-10.pdf Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    blackzeros 1 sa.
    devletimizi çok iyi insanlar yönetiyor,her koşulda bana oy vercek bu kadar insan bulsam öyle 10-20 değil %100-200 gibi zamlar yapardim kiymetini bilin.
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    Saint Ralph 1 sa.
    Helal, tebrik ediyorum ülke vergi ile ayakta durur.

    Bizde vatandaş olarak sonuna kadar vergimizi vereceğiz.

    Bence %30 az, %500 olmalı minimum 1 yıl devam etmeli.

    Özellikle ekmeğe büyük zam gelmeli.

    Ekmeğin hem gramajı 70 gram olmalı hem de fiyatı 5 TL olmalı.

    Çünkü kıymet bilmiyoruz çöpler ekmek kaynıyor.

    Meselâ ben çok müsrif birisiyim param çok diye balkona, tuvalete bile android tv koydum.

    Evde 5 oda var hepsinde tv, android Box, Ses sistemleri.

    Düşünüm ben birde emekliyim ya asgari ücretli olsam dahada müsrif olur kahvaltıyı Yunanistan adalarında, öğle yemeğini Kıbrısta, Akşam yemeğini ise Cağ kebabı için Erzuruma giderdim.

    Memur olmayı düşünemiyorum bile para saçmaktan kollarım yorulurdu.
    Helal, tebrik ediyorum ülke vergi ile ayakta durur. Bizde vatandaş olarak sonuna kadar vergimizi vereceğiz. Bence %30 az, %500 olmalı minimum ...
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    Yanıtla +26
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    Yorumlar (39) Yorum Yaz Forumda Gör
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    GwynBleidd48 2 dk.
    Yatacak yerleri yok
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    fitamino (Olgun Portakal) 3 dk.
    Ulan neler neler yazmak geciyor icimden ama ban yerim. Neyse güzel oldu sevindirici haber günümüz güzel gececek
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    omaha 11 dk.
    Kötü ekonomik politikalar ve kötü siyaset bizi bu duruma getirdi. Ama ülkemiz onlarca yıldır, dış ticaret açığı veriyor. Doların yükselmesindeki temel neden dış ticaret açığıdır. Üretmeden her şeyi dışarıdan almak bizi bu duruma getirdi. İthalatı zorlaştırıp, yerli ürünleri kullanmalıyız. Ülkemizde üretilmeyen ürünleri de yüksek meblağlara almalıyız ki her yıl insanlar telefon vb. ürünleri değiştiremesinler. Yada gidip en lüks ve pahalısını alamasınlar. Maalesef üretmeyen yada parası küresel ticaret de kullanılmayan ülkelerin zengin gelişmiş ülkeler gibi tüketmesi ülkeyi batırır.
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    DH Misafiri 13 dk.
    Daha ne kadar saçmalayabilirler yerli ürünmüş dışarıdan daha ucuza alırken aynı ürünü neden yerli madem yerli dışarıyla aynı fiyat yada daha uygun fiyat olsun ki alınabilir olsun. Ayrıca yurtdışı demek kalite demek yurtdışında malzemeden çalamazsın bizim insanımızsa hey yavrum hey
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    Guhong01 (Guhong 01 ) 16 dk.
    Şu zor günlerde bile vatandaşının ihtiyacını düşünmüyorlar, ihtiyaç duyulan ürünlere ek vergiler getirerek daha pahalı hale getirip ulaşmayı zorlaştırıyorlar, hala doymadılar, hala. Ben çok çalıştım ve kendimi Almanya'ya attım bir şekilde. Ben bir albay oğlu, yüzlerce yıldır soyu Anadolu'da yaşamış biriyim, vatan sevgisiyle büyüdüm ama benim bu ülkeye artık tuzum dahi dokunmayacak. Çünkü %50 yi değiştirmedikçe bu ülke adam olmaz, ben de değiştiremeyeceğime göre Allah hepsini bildiği gibi yapsın. Çok çalışın, çabalayın ve mümkünse kendinizi bu ülkeden kurtarın. Doğuya giden bir gemide batıya doğru koşmaya çalışmayın.
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    bachdem (bahadır demiriz) 18 dk.
    adamlar depremden sonra kiralarda fırsatcılık yapanlara estiler gürlediler, Simdi kendileri kim neye ilgi duyuyosa ona zam yapıyorlar. İmam cemaat ilişkisi.
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    akbirkurt (Selçuk Akkurt) 22 dk.
    Adamların uzun vadeli devlet politikası yok ya. Herhangi yerli bir hamlesi de yok. Bakıyorlar millet neye ilgili son zamanlarda? Tıraş makinesine? Hadi gümrük vergisi koyalım. Yerli üretimi destekleyip rekabeti artıracağına biraz da burdan yolalım, burda iyi para var ehe ehe düşüncesiyle atılıyor adımlar.
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    R-10 24 dk.
    Reis vergileri pompalıyor ümmet coşuyor sen çok yaşa biz israf etmen için çalışırız para veririz sana
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    FRIENDS (M. B.) 27 dk.
    Hemen mi box siparişi geçtim.



    2-3 aydır aklımdaydı, fiyatlar şişti zaten. Bu zam da yansımadan alayım dedim
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    gümrük vergisi, ek vergi ve
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