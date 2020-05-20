TV Box ve tıraş makinelerine ek gümrük vergisi getirildi

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Koronavirüsün ekonomik etkileri nedeniyle çeşitli ürünlere ilave gümrük vergileri gelmeye devam ediyor. Resmi Gazete'de yayımlanan 20 Mayıs tarihli Cumhurbaşkanı kararına göre, 800'den fazla ürüne ek gümrük vergisi getirildi.

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Yeni gümrük vergilerinin bir bölümü 1 Ekim 2020’ye kadar yüzde 30’a varan oranda, sonrasında yüzde 20’ye varan oranda uygulanacak. Bazı ürünlerin vergi oranında düşüş olmayacak.

Gümrük vergisi getirilen ürünlere baktığımızda koronavirüs nedeniyle evlere kapandığımız izolasyon günlerinde talebin arttığı tıraş makineleri, ekmek yapma makineleri, uydu alıcıları ve TV Box cihazlarının yer aldığını görüyoruz. Bunlara ek olarak bazı elektronik ürünler, tarım ürünleri, sağlık ürünleri, demir çelik ürünleri, yedek parçalar ve ulaşım ürünlerine ek vergi getirildi. Ek vergi getirilen bazı ürünler şunlar:

Uydu alıcıları, TV Box: Yüzde 20 (kalıcı)

(kalıcı) Tıraş Makineleri, epilasyon cihazları: Yüzde 20 (kalıcı)

(kalıcı) Ekmek yapma makineleri: 1 Ekim’e kadar yüzde 10 , sonra yüzde 5

, sonra yüzde 5 Dikiş makineleri: Yüzde 5 (kalıcı)

(kalıcı) Lehim makineleri: 1 Ekim’e kadar yüzde 10, sonra yüzde 7

Ayrıca Bkz. "Beyaz eşya, tripod ve müzik aletleri gibi pek çok kalemde vergi düzenlemesi"

18 Nisan’dan itibaren Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yayınlanan ilave gümrük vergisi kararlarıyla birlikte oyun konsolları, beyaz eşya, müzik aletleri, klima, yemek pişirme cihazı, spor malzemeleri ve hijyenik ürünlere ek gümrük vergisi getirilmişti.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/05/20200520-10.pdf

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