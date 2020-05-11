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    Diğer Ev Elektroniği ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Beyaz eşya, tripod ve müzik aletleri gibi pek çok kalemde vergi düzenlemesi

    11 Mayıs itibariyle yürürlüğe giren İthalat Rejimi Kararına Ek Karar ile beyaz eşya, müzik aletleri, ziraat aletleri gibi pek çok kaleme yüzde 2-30 arasında ek vergi getirildi.
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    4 gün
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    Diğer Ev Elektroniği
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Beyaz eşya, tripod ve müzik aletleri gibi pek çok kalemde vergi düzenlemesi
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    Yerli üreticiyi korumak ve koronavirüs salgını döneminde ek kaynak yaratmak adına bir süredir ithalat ürünlerine ek vergiler uygulanıyor. Bu hafta beyaz eşya, müzik aletleri, ziraat aletleri gibi pek çok kaleme ek vergi geldi.

    Bugün yürürlüğe girdi

    İthalat Rejimi Kararına Ek Karar ile düzenlenen yeni gümrük vergisi buzdolabı, derin dondurucu, bulaşık makineleri, yemek pişirme cihazları, su filtreleri, klima, kompresör, müzik aletleri, mensucat açma sarma makineleri, ziraat aletleri, oyun aletleri, spor malzemeleri, çakmaklar, hijyenik ürünler, kilitler, tripodlar gibi pek çok ürünü kapsıyor.

    Ayrıca Bkz. "Dünyanın ilk sıfır mavi ışık gece lambası satışa çıkıyor"

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    Vergi yine iki aşamalı olarak uygulanacak. Kararda Ek 1 listesinde yer alan ürünlere 1 Ekim tarihinden itibaren yüzde 2-25 arasında vergi görünüyor. Ek 2 listesinde yer alan ürünlere ise 30 Eylül tarihine kadar yüzde 2-30 arasında vergi uygulanıyor.

    Beyaz eşya, müzik aletleri gibi genel kullanım araçlarının Ek 1 içerisinde yer aldığı görülüyor. Bu durumda 1 Ekim tarihinden itibaren bahse konu vergiler geçerli olacak.

    Ek kararın yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olduğu belirtildiği için bugün itibariyle bahse konu vergiler uygulamaya kondu. Ek vergi listesindeki kodları Gümrük Mal Sorgu modülünden arayarak detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

    Karar:

    Gümrük sorgusu:



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    ofee 4 gün en beğenilen
    Ücretsizken bol bol nefes alın arkadaşlar malum belli değil ne olacağı..
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    Feyzuli 4 gün
    KDV kalksın o zaman? 7 öde 1 al kampanyası üstüne şimdide vergicik! Anlamadığım bir husus var son dönemlerde herkese yazılımcı ol diye tavsiyelerde bulunan devlet büyükleri bu arada yazılımcı olma standartını abaküs ile programlamaya mı indirmiş?
    KDV kalksın o zaman? 7 öde 1 al kampanyası üstüne şimdide vergicik! Anlamadığım bir husus var son dönemlerde herkese yazılımcı ol diye tavsiyelerde bulunan devl...
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    a_y_k_u_t (Aykut ) 4 gün
    Devlete bak yardım edin bize diye sms yolluyor, satılan ne varsa vergisini artırıyor. Devlet bize değil biz devlete bakıyoruz. 2000 lira alan vatandaşa vergi üstüne vergi kitleyip kendileri 22bin maaş ile kürsü sıralarında uyuyakalıyorlar.
    Devlete bak yardım edin bize diye sms yolluyor, satılan ne varsa vergisini artırıyor. Devlet bize değil biz devlete bakıyoruz. 2000 lira alan vatandaşa vergi üs...
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    Yanıtla +49
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    Yorumlar (98) Yorum Yaz Forumda Gör
    4 Avatar Avatar Avatar
    hakanhan68 2 gün
    genelde akıllanmıyorlar her şeyin farkındalar ama genede inatla oy veriyorlar sonra ise pişmanlık çünkü kendilerine dokundumu veryansın başlıyor.
    youtube.com/...

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    -YucukluSucurtam- 2 gün
    Gerçekten bu ülkede insani bir şekilde vatandaş olarak yaşamak haram zıkkım oldu. Yazık...
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    ayhann06 (ayhan yurtbekcisi) 2 gün
    geçen hafta hepsibura da dan anneme aldığım m20 samsung telefon 1300 tl... şuan baktım 1729 tl ... nasıl uçuyormuyuz...
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    engingursen 3 gün
    Vergi 4.4.1 gelsin artık
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    homosapiens17 (Görkem Serbes) 3 gün
    artık zamanların adı düzenleme olmuş türkiye de
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    artenis (mehmet n.) 3 gün
    Kazığa şükür edenler var, aşağıda yorumlarda ve dışarıda...
    Ülkenin bu kadar cahilleşebileceğini hiç tahmin etmezdim..
    '' eğitim seviyesi arttıkça, seçmenimiz azalıyor '' hatırlayın...
    Yanıtla +1
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    Rouvax 3 gün
    Ek 1 listesine baktım sadece Gtıp kodları var, uğraşmayın.
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    infom@n (Uğur Doğan) 3 gün
    Yerli üretici neden tercih edilmiyor? diye soran yok.

    Onun yerine zorla yerli ürün aldırmaya çalışıyorlar.

    Ucuz mal kullanacak kadar zengin olmadığımı tecrübeyle öğrendim.

    12 yol önce evlendiğimde kiracıdan kalan Miele bulaşık makinesi vardı. İçindeki suyun çarpmasını dibinde duyardım. 2-3 yol önce Beko aldım bulaşık yıkanırken oturma odasından duyuyorum. Su resmen tenekeye çarpıyor.

    Çalıştırıp evden çıkmaya yada uyumaya korkuyoruz, hortumları bile dandik.
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    FEARTR (RIDVAN ERMİŞ) 3 gün
    ben kulak memesi kıvamına geldik sanıyordum. Bu haber ile bence geldik.
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    ilkercoskun 3 gün
    me zamandan beridir vergi görmemiştik iyi oldu bu
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    13106 kez okundu.
    95 kişi, toplam 98 yorum yazdı.

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    gümrük vergisi, 11 mayıs ek vergi ve Ev Elektroniği
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