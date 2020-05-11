Beyaz eşya, tripod ve müzik aletleri gibi pek çok kalemde vergi düzenlemesi

Yerli üreticiyi korumak ve koronavirüs salgını döneminde ek kaynak yaratmak adına bir süredir ithalat ürünlerine ek vergiler uygulanıyor. Bu hafta beyaz eşya, müzik aletleri, ziraat aletleri gibi pek çok kaleme ek vergi geldi.
Bugün yürürlüğe girdi
İthalat Rejimi Kararına Ek Karar ile düzenlenen yeni gümrük vergisi buzdolabı, derin dondurucu, bulaşık makineleri, yemek pişirme cihazları, su filtreleri, klima, kompresör, müzik aletleri, mensucat açma sarma makineleri, ziraat aletleri, oyun aletleri, spor malzemeleri, çakmaklar, hijyenik ürünler, kilitler, tripodlar gibi pek çok ürünü kapsıyor.
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Vergi yine iki aşamalı olarak uygulanacak. Kararda Ek 1 listesinde yer alan ürünlere 1 Ekim tarihinden itibaren yüzde 2-25 arasında vergi görünüyor. Ek 2 listesinde yer alan ürünlere ise 30 Eylül tarihine kadar yüzde 2-30 arasında vergi uygulanıyor.
Beyaz eşya, müzik aletleri gibi genel kullanım araçlarının Ek 1 içerisinde yer aldığı görülüyor. Bu durumda 1 Ekim tarihinden itibaren bahse konu vergiler geçerli olacak.
Ek kararın yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olduğu belirtildiği için bugün itibariyle bahse konu vergiler uygulamaya kondu. Ek vergi listesindeki kodları Gümrük Mal Sorgu modülünden arayarak detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
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Ülkenin bu kadar cahilleşebileceğini hiç tahmin etmezdim..
'' eğitim seviyesi arttıkça, seçmenimiz azalıyor '' hatırlayın...
Onun yerine zorla yerli ürün aldırmaya çalışıyorlar.
Ucuz mal kullanacak kadar zengin olmadığımı tecrübeyle öğrendim.
12 yol önce evlendiğimde kiracıdan kalan Miele bulaşık makinesi vardı. İçindeki suyun çarpmasını dibinde duyardım. 2-3 yol önce Beko aldım bulaşık yıkanırken oturma odasından duyuyorum. Su resmen tenekeye çarpıyor.
Çalıştırıp evden çıkmaya yada uyumaya korkuyoruz, hortumları bile dandik.
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gümrük vergisi, 11 mayıs ek vergi ve Ev Elektroniği