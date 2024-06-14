Türkiye'nin ek vergi kararına Çin'den tepki: "Ayrımcı tarifeleri kaldırın"

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Tam Boyutta Gör Türkiye'nin sadece Çin'den ithal edilen elektrikli otomobillere uyguladığı ilave gümrük vergisinin kapsamını genişletmesi dünya çapında büyük yankı uyandırırken, ülkemizde faaliyet gösteren Chery ve MG gibi markalardan konuyla ilgili ılımlı açıklamalar gelmişti.

Çin Ticaret Bakanlığı'nın tepkisi ise o kadar ılımlı olmadı. Bloomberg HT'nin haberine göre bakanlık, Türkiye'nin tüm yakıt tiplerindeki Çinli otomobillere ek vergi kararına şiddetle karşı çıktıklarını ve ayrımcı tarifelerin kaldırılması gerektiğini belirtti. Açıklamada, Çinli firmaların haklarını savunmak için gerekli tüm eylemlerin yapılacağı bilgisi verildi.

Neler yaşandı❓

Türkiye zaten Çin'den ithal edilen elektrikli otomobillere %40 ilave gümrük vergisi uyguluyordu. Ancak Chery gibi benzinli motora sahip Çinli otomobillerin fiyat avantajıyla satışlarda tepeye yerleşmesi sonrası yeni bir adım atıldı ve tüm yakıt tipleri ek vergi kapsamına alındı. 7 Temmuz'da yürürlüğe girecek yeni uygulama ile tüm Çinli otomobillerden en az 7 bin dolar olmak üzere %40 ek vergi alınacak.

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Elbette Çinli otomobillere karşı eylemde bulunan tek ülke Türkiye değil. Avrupa Komisyonu da Çinli markalara karşı yürüttüğü soruşturmayı tamamlayarak oranları %17,4 ile %38,1 arasında değişmek üzere ek gümrük vergisi uygulayacaklarını açıkladı. Komisyonun bu kararı şimdilik sadece elektrikli otomobiller için geçerli.

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Türkiye'nin ek vergi kararına Çin'den tepki geldi