Türkiye'nin ek vergi kararına Çin'den tepki: "Ayrımcı tarifeleri kaldırın"

Çin Ticaret Bakanlığı'nın tepkisi ise o kadar ılımlı olmadı. Bloomberg HT'nin haberine göre bakanlık, Türkiye'nin tüm yakıt tiplerindeki Çinli otomobillere ek vergi kararına şiddetle karşı çıktıklarını ve ayrımcı tarifelerin kaldırılması gerektiğini belirtti. Açıklamada, Çinli firmaların haklarını savunmak için gerekli tüm eylemlerin yapılacağı bilgisi verildi.
Neler yaşandı❓
Türkiye zaten Çin'den ithal edilen elektrikli otomobillere %40 ilave gümrük vergisi uyguluyordu. Ancak Chery gibi benzinli motora sahip Çinli otomobillerin fiyat avantajıyla satışlarda tepeye yerleşmesi sonrası yeni bir adım atıldı ve tüm yakıt tipleri ek vergi kapsamına alındı. 7 Temmuz'da yürürlüğe girecek yeni uygulama ile tüm Çinli otomobillerden en az 7 bin dolar olmak üzere %40 ek vergi alınacak.
Elbette Çinli otomobillere karşı eylemde bulunan tek ülke Türkiye değil. Avrupa Komisyonu da Çinli markalara karşı yürüttüğü soruşturmayı tamamlayarak oranları %17,4 ile %38,1 arasında değişmek üzere ek gümrük vergisi uygulayacaklarını açıkladı. Komisyonun bu kararı şimdilik sadece elektrikli otomobiller için geçerli.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.