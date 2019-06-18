tvOS 13’e resim içinde resim özelliği geldi

WWDC 2019 etkinliği ile birlikte Apple’ın beta 2 sürümü ise bugün itibariyle dağıtılmaya başlandı. tvOS 13 beta 2’de fark edilen en büyük değişiklik resim içinde resim özelliği. İçinde bulunduğumuz ayın başında gerçekleşenetkinliği ile birlikte Apple’ın iOS 13 tvOS 13 vb. yeni işletim sistemi versiyonlarının duyurusu yapıldı. Henüz geliştirme aşamasında olan işletim sistemleri içinsürümü ise bugün itibariyle dağıtılmaya başlandı. tvOS 13 beta 2’de fark edilen en büyük değişikliközelliği.

Videonuz kesilmesin

Resim içinde resim özelliği hem Android hem de iOS tarafında uzun zamandır bulunuyor. Bu özellik sayesinde İzlediğiniz videolar ekranın bir köşesinde oynamaya devam edebiliyor. Böylece siz işletim sisteminin farklı yerlerinde gezinebiliyorsunuz. Videonuz kesilmeden yapmanız gereken ayarlara veya bakmanız gereken farklı uygulamalara geçiş yapılabiliyor. WWDC 2019 etkinliği kapsamında bu özelliğin geleceği açıklanmadığı için keşfedilmesi ilgiyle karşılandı.

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tvOS 13, başta oyun kolu desteği olmak üzere birçok özellikle duyuruldu. Beta aşamasında fark edilen ek özelliklerden anlaşıldığı kadarıyla final sürümünde bizi çok daha yenilikçi bir Apple TV işletim sistemi karşılayacak. Özellikle tv+ ve Apple Arcade gibi servislerin daha çok öne çıkması tvOS’u da firma için önemli bir noktaya getirdi. Aşağıdaki videoda resim içinde resim özelliğini çalışırken görebilirsiniz.

https://9to5mac.com/2019/06/17/tvos-13-beta-2-picture-in-picture/