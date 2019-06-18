tvOS 13’e resim içinde resim özelliği geldi

Videonuz kesilmesin
Resim içinde resim özelliği hem Android hem de iOS tarafında uzun zamandır bulunuyor. Bu özellik sayesinde İzlediğiniz videolar ekranın bir köşesinde oynamaya devam edebiliyor. Böylece siz işletim sisteminin farklı yerlerinde gezinebiliyorsunuz. Videonuz kesilmeden yapmanız gereken ayarlara veya bakmanız gereken farklı uygulamalara geçiş yapılabiliyor. WWDC 2019 etkinliği kapsamında bu özelliğin geleceği açıklanmadığı için keşfedilmesi ilgiyle karşılandı.Ayrıca Bkz. "Spotify, dinlediğiniz podcast türüne göre reklam gösterecek"
tvOS 13, başta oyun kolu desteği olmak üzere birçok özellikle duyuruldu. Beta aşamasında fark edilen ek özelliklerden anlaşıldığı kadarıyla final sürümünde bizi çok daha yenilikçi bir Apple TV işletim sistemi karşılayacak. Özellikle tv+ ve Apple Arcade gibi servislerin daha çok öne çıkması tvOS’u da firma için önemli bir noktaya getirdi. Aşağıdaki videoda resim içinde resim özelliğini çalışırken görebilirsiniz.
https://9to5mac.com/2019/06/17/tvos-13-beta-2-picture-in-picture/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Apple'ın Netflix'i platformdan çıkartmak gibi bir niyeti olduğunu sanmam. Boş laflar boş söylemler. Aynı şekilde Netflix'in Apple ekosisteminden çıkmak gibi bir şansı yok.
AirPlay'den bihaber birinin Apple haberine yorum yapması zaten ironik bir durum...