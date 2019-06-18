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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

tvOS 13’e resim içinde resim özelliği geldi

Apple TV’nin işletim sistemi olan tvOS 13 için beta 2 yayınlandı. Fark edilen önemli yeniliklerden biri resim içinde resim özelliği. Videonuzu izlemeye devam ederken arayüzde dolanabileceksiniz.
2 gün (Son Güncelleme: 2 gün)
1,6b
1
10
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Onur Emre Karadağ
Yazar
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tvOS 13’e resim içinde resim özelliği geldi
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İçinde bulunduğumuz ayın başında gerçekleşen WWDC 2019 etkinliği ile birlikte Apple’ın iOS 13, tvOS 13 vb. yeni işletim sistemi versiyonlarının duyurusu yapıldı. Henüz geliştirme aşamasında olan işletim sistemleri için beta 2 sürümü ise bugün itibariyle dağıtılmaya başlandı. tvOS 13 beta 2’de fark edilen en büyük değişiklik resim içinde resim özelliği.

Videonuz kesilmesin

Resim içinde resim özelliği hem Android hem de iOS tarafında uzun zamandır bulunuyor. Bu özellik sayesinde İzlediğiniz videolar ekranın bir köşesinde oynamaya devam edebiliyor. Böylece siz işletim sisteminin farklı yerlerinde gezinebiliyorsunuz. Videonuz kesilmeden yapmanız gereken ayarlara veya bakmanız gereken farklı uygulamalara geçiş yapılabiliyor. WWDC 2019 etkinliği kapsamında bu özelliğin geleceği açıklanmadığı için keşfedilmesi ilgiyle karşılandı.

Ayrıca Bkz. "Spotify, dinlediğiniz podcast türüne göre reklam gösterecek"

tvOS 13, başta oyun kolu desteği olmak üzere birçok özellikle duyuruldu. Beta aşamasında fark edilen ek özelliklerden anlaşıldığı kadarıyla final sürümünde bizi çok daha yenilikçi bir Apple TV işletim sistemi karşılayacak. Özellikle tv+ ve Apple Arcade gibi servislerin daha çok öne çıkması tvOS’u da firma için önemli bir noktaya getirdi. Aşağıdaki videoda resim içinde resim özelliğini çalışırken görebilirsiniz.


https://9to5mac.com/2019/06/17/tvos-13-beta-2-picture-in-picture/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 14 sa.
Bu cihaz da gerçekten tarayıcı yok mu ? hakkaten mi yok artık...
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dikenlikaktüs 23 dk. DH Misafiri
hakketen yok
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Requizm 2 gün
tvOS da Netflix'in olmayacağı henüz belli değil. Resmi değil yani. Ancak Apple TV duyurulduğu zamanlar bununla ilgili haberler çıkmıştı. Bir keresinde ios tarafında Netflix ile Apple ters düşmüştü ayrıca. Yani Apple'ın bunu yapması beklenebilir, ama belki de yapmazlar.
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esmerbuyucu 2 gün Requizm
Apple TV, Apple TV+, Apple TV+ Channels farklı şeyler. İlk önce şunları bir ayıralım. Netflix kendi Apple TV+ Channels'ta olmak istemediğini söyledi.
Apple'ın Netflix'i platformdan çıkartmak gibi bir niyeti olduğunu sanmam. Boş laflar boş söylemler. Aynı şekilde Netflix'in Apple ekosisteminden çıkmak gibi bir şansı yok.
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Requizm 2 gün
tvOS da Netflix'in olmayacağı henüz belli değil. Resmi değil yani. Ancak Apple TV duyurulduğu zamanlar bununla ilgili haberler çıkmıştı. Bir keresinde ios tarafında Netflix ile Apple ters düşmüştü ayrıca. Yani Apple'ın bunu yapması beklenebilir, ama belki de yapmazlar.
1 Yanıt Yanıtla +1
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Requizm 2 gün
tvOS da Netflix'in olmayacağı henüz belli değil. Resmi değil yani. Ancak Apple TV duyurulduğu zamanlar bununla ilgili haberler çıkmıştı. Bir keresinde ios tarafında Netflix ile Apple ters düşmüştü ayrıca. Yani Apple'ın bunu yapması beklenebilir, ama belki de yapmazlar.
1 Yanıt Yanıtla +1
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AqRaMa 2 gün
o özellik tarayıcılarda da olsa çok iyi olur
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mu5tafa 2 gün
Netflix ve browser ı olmayan tv işletim sistemi..
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The Islander 2 gün mu5tafa
Nasil netflix yok?
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esmerbuyucu 2 gün mu5tafa
Netflix olmayan derken, şaka mısın?
AirPlay'den bihaber birinin Apple haberine yorum yapması zaten ironik bir durum...
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tvos, resim içinde resim ve
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