Youtube'un resim içinde resim özelliği, yakında tüm kullanıcılara sunulabilir

Tam Boyutta Gör Google, ABD'de 2022'den beri YouTube'da resim içinde resim (PIP) özelliğini ücretsiz olarak sunuyor. Ancak diğer bölgelerde şirket bu özelliği hâlâ Premium aboneliğin bir parçası olarak sunuyor. Ancak durum nihayet değişiyor gibi görünüyor.

Android ve iOS kullanıcılarına sunulmaya başlandı

Android Police'in haberine göre Google, son birkaç haftadır Avrupa'daki bazı ücretsiz YouTube kullanıcılarına resim içinde resim özelliği sunmaya başladı. Gelen bilgilere göre özellik, Android'in yanı sıra iOS kullanıcılarına da sunulmuş durumda.

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Google, konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadığı için özelliğin tüm Youtube kullanıcılarına gelip gelmeyeceğiyle ilgili bir şey söylemek mümkün değil. Resim içinde resim özelliğini manuel olarak açmanız gerektiğini belirtmekte fayda var. YouTube uygulamasında, ekranın sağ alt köşesindeki profil simgesine tıklayarak, Ayarlara ulaşıp, Ayarlar menüsünde Genel'e tıklayarak resim içinde resim özelliğini etkinleştirebilirsiniz.

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