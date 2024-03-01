Youtube'un resim içinde resim özelliği, yakında tüm kullanıcılara sunulabilir

Android ve iOS kullanıcılarına sunulmaya başlandı
Android Police'in haberine göre Google, son birkaç haftadır Avrupa'daki bazı ücretsiz YouTube kullanıcılarına resim içinde resim özelliği sunmaya başladı. Gelen bilgilere göre özellik, Android'in yanı sıra iOS kullanıcılarına da sunulmuş durumda.
Google, konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadığı için özelliğin tüm Youtube kullanıcılarına gelip gelmeyeceğiyle ilgili bir şey söylemek mümkün değil. Resim içinde resim özelliğini manuel olarak açmanız gerektiğini belirtmekte fayda var. YouTube uygulamasında, ekranın sağ alt köşesindeki profil simgesine tıklayarak, Ayarlara ulaşıp, Ayarlar menüsünde Genel'e tıklayarak resim içinde resim özelliğini etkinleştirebilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.