Spotify, dinlediğiniz podcast türüne göre reklam gösterecek

Kişiselleşmiş reklam önerileri hem kullanıcılar hem de firmalar için önemli noktalardan biri. Reklam verenlerin direkt olarak hedef kitlelerine ulaşmasını da sağladığı bilinen bir gerçek. Müzik platformu olması sebebiyle Spotify, kullanıcılara kişiselleştirmiş reklam göndermekte zorluk çekiyordu. Platformda daha çok yer kaplamaya başlayan podcastler sayesinde bu durum ortadan kalkacak.

Podcast türüne göre reklam

Artık dinlediğiniz podcast türünden ilgi alanlarınız çıkarılabilecek. Bu sayede kişiselleştirmiş reklam önerileri göreceksiniz. Tabii ki ücretli aboneleri etkileyen bir durum olmadığını belirtelim. Spotify uygulamasındaki reklamlar yalnızca servisi ücretsiz kullananlar için yer alıyor. Reklam gösteriminde ise herhangi bir değişiklik yok. Yine şarkı geçişleri arasında sesli veya uygulama içerisinde banner şeklinde reklamlar yer alacak.

Ayrıca Bkz.

"Samsung ekran pazarının lideri olmaya devam ediyor"

Spotfiy’ı diğer müzik servislerinden ayıran en büyük noktası hiç şüphesiz ücretsiz abonelik sunması. Apple Music gibi diğer büyük rakipler paralı abonelik harici hizmet sunmuyorlar. Spotfiy’ın ücretsiz ama reklamlı abonelik hizmeti kendi alanında tek denilebilir. Reklam verenlere daha iyi bir ortam sunulmaya çalışıldığına göre Spotify severler ücretsiz aboneliği kullanmaya uzun süre devam edebilecek gibi gözüküyor.

Dinlenen podcast türüne odaklı reklam stratejisi ilk olarak ABD, Kanada, Meksika, Brezilya, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, İspanya ve Avustralya gibi ülkelerde etkinleştirilecek. Samsung ve 3M firmalarıyla şimdiden reklam anlaşması yapılmış. Örneğin teknoloji podcastleri dinleyen bir kullanıcıya Samsung reklamlarının odaklanması artık mümkün olacak.

https://www.theverge.com/2019/6/17/18681978/spotify-podcast-ad-targeting-launch