Android uygulamalarında çalışan Chrome'a resim içinde resim özelliği geldi

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Bazen bir uygulama içerisinden linke tıklandığında açılan web sayfası, kullanıcıları yapmaya çalıştığı şeyden uzaklaştırıp rahatsız edici olabiliyor. Yeni Chrome özelliği, bu soruna çözüm bularak sayfayı küçültmenize izin veriyor.

Google Chrome'a resim içinde resim özelliği geldi

Örnek olarak Gmail'de bir bağlantıya tıkladığınızda ve uygulama içinde bir Chrome sekmesi açtığınızda üst kısımda yer alan ok simgesine tıklayarak sayfayı küçültebiliyorsunuz. Küçülen bu sayfa tıpkı resim içinde resim özelliği gibi ekranda serbestçe hareket ettirilebiliyor. Böylelikle uygulama ile web sayfası arasında kolaylıkla geçiş yapılabiliyor.

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Küçültülmüş Özel Sekmeler adı verilen özellik, geliştiricilerin uygulamalarında özelleştirilmiş web deneyimleri sunmasına olanak tanıyan Chrome Özel Sekmelerini kullanan Android uygulamalarına geliyor. Özelliğin Chrome M124 güncellemesiyle geldiğini belirtelim. Dolayısıyla, özelliği kulanabilmek için Google Chrome'u güncellemeniz gerekebilir.

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Uygulamalarda çalışan Chrome'a resim içinde resim özelliği geldi