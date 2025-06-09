iOS 26 tanıtıldı: İşte iPhone'lara gelen yeni özellikler

iOS 26 tanıtımı, 9 Haziran 2025 TSİ 20.00’de başlayan Apple WWDC25 etkinliğinde gerçekleşti. Apple, bu yıl isimlendirmede değişiklik yaparak iPhone’ların yeni yazılımını iOS 19 yerine iOS 26 olarak tanıttı. iOS 26 güncellemesi, visionOS’ten esinlenen “Liquid Glass” olarak adlandırılan, ana ekrandan uygulamalara widget’lara kadar her noktaya dokunan yepyeni tasarımla geliyor. iOS 26 özellikleri elbette yeni tasarımla sınırlı değil. İşte iOS 26 ile iPhone'lara gelen yeni özellikler:

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iOS 26 yenilikler

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Yeni tasarım: Liquid Glass

Canlı Çeviri

Mesajlarda arka plan

Mesajlarda anket

Uyarlanabilir kilit ekranı

CarPlay'de araç takımları

Apple Games uygulaması

Bilinmeyen arama ve mesajları izleme

Emojileri karıştırma

Yeni Apple Intelligence özellikleri (Türkçe bu yıl geliyor)

Tam Boyutta Gör iOS 26, çarpıcı yeni tasarım, güçlü Apple Intelligence özellikleri, Telefon ve Mesajlar uygulamalarında bağlantıda kalmanın yeni yolları ve CarPlay, Apple Music, Haritalar ve Wallet için heyecan verici güncellemeler sunuyor.

iOS 26 ile sistem genelinde entegre edilmiş ve baştan sona gizlilikle oluşturulmuş Apple Intelligence daha da yetenekli hale geliyor. Telefon ve Mesajlar uygulamalarındaki güncellemeler, istenmeyen aramalar gibi dikkat dağıtıcı unsurları ortadan kaldırırken kullanıcıların bağlantıda kalmasına yardımcı oluyor.

iOS 26 ayrıca CarPlay, Apple Music, Haritalar ve Wallet'ta yeni özellikler ve oyunculara tüm oyunları için tek bir hedef sağlayan yepyeni bir uygulama olan Apple Games'i de sunuyor.

Apple'ın Yazılım Mühendisliği Kıdemli Başkan Yardımcısı Craig Federighi, "iOS 26, Kilit Ekranı ve Ana Ekran'dan, kullanıcıların en önemli bağlantılara odaklanmalarına yardımcı olan Telefon ve Mesajlar'daki yeni özelliklere kadar deneyimler daha etkileyici ve kişisel. Ve sisteme entegre edilmiş güçlü yeni Apple Intelligence özellikleriyle kullanıcılar her zamankinden daha kolay bir şekilde işlerini halledebiliyor." diyor.

Yepyeni görünüm: Liquid Glass

Tam Boyutta Gör Yeni tasarım, iOS'i anında tanıdık tutarken uygulamaları ve sistem deneyimlerini daha etkileyici ve keyifli hale getiriyor. İçeriği daha fazla odaklayan ve kontroller, gezinme, uygulama simgeleri, widget'lar ve daha fazlasında yeni bir canlılık düzeyi sunan çevresini yansıtan ve yansıtan yeni bir yarı saydam materyal olan Liquid Glass ile oluşturulmuş.

Yeni tasarım Ana Ekran ve Kilit Ekranı'na kadar uzanarak her zamankinden daha kişisel ve etkileyici hale getiriyor. Liquid Glass ayrıca, çarpıcı net bir görünüm de dahil olmak üzere uygulama simgeleri ve widget'lara yeni özelleştirme seçenekleri getiriyor.

Kilit Ekranında, zaman bir görüntüdeki mevcut alana akıcı bir şekilde uyum sağlar ve uzamsal sahneler, kullanıcılar iPhone'u hareket ettirdiğinde 3B efektli duvar kağıtlarını canlandırıyor. Güncellenen tasarım öğeleri de uygulamalarda yeni deneyimler sunuyor.

Tam Boyutta Gör Basitleştirilmiş, akıcı Kamera düzeni, kullanıcıların dikkatlerini çektikleri anda tutmalarına yardımcı oluyor ve Fotoğraflar uygulaması, Kütüphane ve Koleksiyonlar görünümleri için ayrı sekmeler içerecek şekilde güncellenmiş.

Safari'de, web sayfaları ekranın üst kenarından alt kenarına doğru akıyor ve kullanıcıların yenileme ve arama gibi sık kullanılan eylemlere erişimi korurken sayfanın daha fazlasını görmelerini sağlıyor. Apple Music, Haberler ve Podcast'lerde, sekme çubuğu kullanıcıların içeriğinin üzerinde kayacak, kullanıcılar içeriği öne ve merkeze koymak için gezinirken dinamik olarak küçülecek ve ardından yukarı kaydırdıklarında genişleyecek şekilde yeniden tasarlanmış.

Mesajlar, FaceTime ve Telefon uygulaması için Canlı Çeviri

Tam Boyutta Gör Apple Intelligence, iPhone deneyimini bir üst seviyeye taşıyor ve kullanıcıların her zamankinden daha kolay bir şekilde işlerini halletmelerine yardımcı olurken, ekranlarındakilerle iletişim kurmanın ve daha fazlasını yapmanın yeni yollarını açıyor.

Canlı Çeviri, kullanıcıların diller arasında iletişim kurmasına yardımcı olmak, metin ve sesi anında çevirmek için Mesajlar, FaceTime ve Telefon'a entegre edilmiş. Canlı Çeviri, tamamen cihazda çalışan Apple tarafından üretilen modeller tarafından etkinleştirilir, böylece kullanıcıların kişisel konuşmaları kişisel kalıyor.

Apple Intelligence'ı temel alan görsel zeka, kullanıcının iPhone ekranına kadar uzanıyor, böylece kullanıcılar uygulamalarda görüntüledikleri her şeyi arayabiliyor ve bunlarla ilgili işlem yapabiliyor. Kullanıcılar daha fazla bilgi edinmek için ChatGPT'ye ekranda gördükleri şeylerle ilgili sorular sorabiliyor ve benzer görselleri ve ürünleri bulmak için Google, Etsy veya desteklenen diğer uygulamaları arayabiliyor. Görsel zeka ayrıca bir kullanıcının bir etkinliğe baktığını algılar ve bunu takvimine eklemeyi önererek tarih, saat ve konum gibi önemli ayrıntıları yeniden dolduruyor.

Genmoji ve Image Playground, kullanıcılara kendilerini ifade etmeleri için daha da fazla yol sunar; en sevdikleri emojileri, Genmoji'leri ve açıklamaları bir araya getirerek yeni bir şey yaratma olanağı sunuyor.

Kestirmeler artık her zamankinden daha güçlü ve akıllı. Kullanıcılar, Apple Intelligence tarafından etkinleştirilen yepyeni bir kısayol seti olan akıllı eylemlerden yararlanabilir ve Yazma Araçları ve Image Playground gibi özellikler için özel eylemler görebiliyor.

Apple Intelligence artık satıcılardan ve teslimat şirketlerinden gönderilen e-postalardaki sipariş takibi ayrıntılarını otomatik olarak tanımlayabilir ve özetleyebiliyor; böylece kullanıcılara tüm sipariş ayrıntılarını ve ilerleme bildirimlerini tek bir yerde görme olanağı sağlıyor; Apple Pay ile yapılmayan satın alımlar için bile.

iOS 26 ile Telefon ve Mesajlar'a gelen yeni özellikler

Tam Boyutta Gör iPhone deneyiminin temelini oluşturan Telefon uygulaması artık Favoriler, Son Aramalar ve Sesli Mesajları tek bir yerde birleştiren birleşik bir düzen sunuyor. Çağrı Tarama, Canlı Sesli Mesaja dayanıyor ve arayan kişiden bilgi toplayarak ve kullanıcılara aramayı yanıtlamak mı yoksa yoksaymak mı istediklerine karar vermeleri için ihtiyaç duydukları ayrıntıları vererek kesintileri ortadan kaldırmaya yardımcı oluyor. Ve kullanıcı beklemede kaldığında, Hold Assist kullanıcıya canlı temsilci müsait olduğunda bildirimde bulunuyor.

Mesajlar'da kullanıcılar artık bilinmeyen gönderenlerden gelen mesajları tarayabiliyor; bu sayede konuşma listelerinde kimin göründüğü konusunda daha fazla kontrol sahibi olabiliyorlar. Bilinmeyen gönderenlerden gelen mesajlar, kullanıcıların numarayı bilinen olarak işaretleyebilecekleri, daha fazla bilgi isteyebilecekleri veya silebilecekleri özel bir klasörde görünüyor. Bu mesajlar, bir kullanıcı kabul edene kadar sessiz kalıyor.

iOS 26 ayrıca özel arka planlar ve anket oluşturma özelliği gibi konuşmalarda iyileştirmeler sunuyor. Apple Intelligence ile Mesajlar, bir anketin ne zaman işe yarayabileceğini algılayabiliyor ve bir anket önerebiliyor ve kullanıcılar Image Playground ile konuşmalarına uyan benzersiz arka planlar oluşturabiliyor. Ayrıca, grup sohbetlerinde kullanıcılar artık "yazıyor" ibaresini görebiliyor ve Apple Cash isteyebiliyor, gönderebiliyor ve alabiliyor.

CarPlay'deki İyileştirmeler

Tam Boyutta Gör CarPlay, iOS 26 ile daha da güzel ve kullanımı kolay hale getiren güncellemeler alıyor. Çarpıcı tasarım, gelen aramalar için yeni bir kompakt görünüm içeriyor ve kullanıcıların yaklaşan yol tarifleri gibi önemli bilgileri kaçırmadan kimin aradığını görmelerini sağlıyor. iOS 26 ayrıca CarPlay'deki Mesajlara Tapback'ler ve sabitlenmiş konuşmalar getiriyor ve widget'lar ve Canlı Etkinlikler ile kullanıcılar yola odaklanmayı kaybetmeden döngüde kalabiliyor. Bu güncellemeler, iPhone'un en iyilerini ve arabanın en iyilerini bir araya getirerek her ekranda derinlemesine entegre, birleşik bir deneyim sunan CarPlay Ultra'ya da geliyor.

iOS 26 tanıtımı sürüyor. İçerik güncelleniyor..

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iOS 19 özellikleri tanıtıldı: İşte iOS 26 yenilikleri

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