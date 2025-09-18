Star Wars: Starfighter filminden ilk görsel paylaşıldı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Star Wars: Starfighter adını taşıyan yeni Star Wars filminin çekimlerine başlandığı geçtiğimiz günlerde duyurulmuş, bu duyuruyla birlikte setten ilk görsel de paylaşılmıştı. Çekimlerin üçüncü haftasına girmesiyle birlikte artık fimden de ilk görseller gelmeye başladı. Disney, merakla beklenen filmden ilk resmi görseli dün paylaştı.

Ünlü oyuncu Ryan Gosling'in başrolünü üstlendiği Star Wars: Starfighter, son üçlemenin birkaç yıl sonrasında geçecek ama bu ana seriden bağımsız, münferit bir hikâye anlatacak. Yani bir devam filmi değil, bir spin-off olacak. Zaten Shawn Levy de filmi tanımlarken "Bu bir prequel ya da bir devam filmi değil; yeni bir macera" ifadelerini kullanıyor.

Star Wars: Starfighter, 28 Mayıs 2027'de Vizyona Girecek

Star Was: Starfighter'ın yönetmen koltuğunda Deadpool & Wolverine, Stranger Things, Free Guy gibi yapımların yönetmeni olarak tanınan Shawn Levy oturuyor..Senaryoda ise Jonathan Tropper'ın (Banshee) imzası bulunuyor.

Filmin başrollerinde Ryan Gosling'e, görselde de gördüğümüz genç oyuncu Flynn Gray eşlik ediyor. Oyuncu kadrosunda ayrıca Math Smith, Mia Goth, Amy Adams Aaron Pierre, Simon Bird, Jamael Westman, Daniel Ings gibi isimler yer alıyor..

Star Wars, Starfighter, 28 Mayıs 2027'de gösterime girecek. Bir süredir beyaz perdeden uzak kalan Star Wars serisini sinemalara döndüren film ise önümüzdeki yaz vizyona girecek The Mandalorian & Grogu olacak.

