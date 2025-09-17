Netflix'in Splinter Cell dizisinden yeni fragman yayınlandı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Sayıları hızla artan oyun uyarlamalarına önümüzdeki ay bir yenisi daha eklenecek. Oyun dünyasının en sevilen gizlilik oyunlarından olan Splinter Cell'in dizi uyarlaması, 14 Ekim'de Netflix'te izleyici ile buluşacak. Animasyon türündeki Splinter Cell: Deathwatch için meraklı bekleyiş sürerken, Netflix diziden yeni bir fragman daha yayınladı.

Splinter Cell: Deathwatch, doğrudan bir oyunun uyarlaması olmayacak. Bunun yerine, oyunun ana karakteri Sam Fisher'a odaklanan yeni bir hikâye anlatacak. Ancak yayınlanan bu yeni fragman, oyunlardan tanıdığımız bazı yan karakterlerin ve kötü adamların da bu hikâyenin parçası olacağını gösteriyor.

Splinter Cell Dizisi, John Wick'in Yaratıcısı Tarafından Hazırlandı

Splinter Cell oyunlarında Sam Fisher'ı canlandıran Michael Ironside ne yazık ki bu projede yer almıyor. Karakteri onun yerine Liev Schreiber seslendiriyor.

Splinter Cell: Deathwatch'a dair heyecanımızı arttıran başlıca unsur, dizinin başındaki isim. Çünkü Deathwatch, John Wick serisinin yaratıcılarından olan Derek Kolstad'in imzasını taşıyor. İşin başında Kolstad'in olması, projeye dair beklentileri yukarı çekiyor.

