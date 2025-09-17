Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Netflix'in Splinter Cell dizisinden yeni fragman yayınlandı

    Sevilen oyun serisinden uyarlanan Splinter Cell: Deathwatch'un yeni fragmanı yayınlandı. Animasyon türündeki dizi, önümüzdeki ay Netflix'te izleyici ile buluşacak.       

    Netflix'in Splinter Cell dizisinden yeni fragman yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Sayıları hızla artan oyun uyarlamalarına önümüzdeki ay bir yenisi daha eklenecek. Oyun dünyasının en sevilen gizlilik oyunlarından olan Splinter Cell'in dizi uyarlaması, 14 Ekim'de Netflix'te izleyici ile buluşacak. Animasyon türündeki Splinter Cell: Deathwatch için meraklı bekleyiş sürerken, Netflix diziden yeni bir fragman daha yayınladı.

    Splinter Cell: Deathwatch, doğrudan bir oyunun uyarlaması olmayacak. Bunun yerine, oyunun ana karakteri Sam Fisher'a odaklanan yeni bir hikâye anlatacak. Ancak yayınlanan bu yeni fragman, oyunlardan tanıdığımız bazı yan karakterlerin ve kötü adamların da bu hikâyenin parçası olacağını gösteriyor.

    Splinter Cell Dizisi, John Wick'in Yaratıcısı Tarafından Hazırlandı

    Splinter Cell oyunlarında Sam Fisher'ı canlandıran Michael Ironside ne yazık ki bu projede yer almıyor. Karakteri onun yerine Liev Schreiber seslendiriyor.

    Splinter Cell: Deathwatch'a dair heyecanımızı arttıran başlıca unsur, dizinin başındaki isim. Çünkü Deathwatch, John Wick serisinin yaratıcılarından olan Derek Kolstad'in imzasını taşıyor. İşin başında Kolstad'in olması, projeye dair beklentileri yukarı çekiyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeni nesil Renault Clio sonunda tanıtıldı

    Profil resmi
    POOPY 5 gün önce

    hayret vagbotlar çamur atmamış...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    tek pasaporta 2 telefon kaydetme alyan olmadan vida nasıl sökülür havada duran taş halatım 27 boğum ne demek sarıca arı yuvası nasıl yok edilir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    TECNO Spark 30
    TECNO Spark 30
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Vostro 3530
    Dell Vostro 3530
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum