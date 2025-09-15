Apple, gişede başarı yakalayan F1 filminin devamını çekebilir

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Apple'ın bugüne kadar hayata geçirdiği en büyük bütçeli filmlerden biri olan F1 Filmi (F1: The Movie), bu yaz sinemaseverlerle buluştu. Ünlü oyuncu Brad Pitt'in başrolünü üstlendiği film, sinemaseverler tarafından ilgiyle karşılandı. Dünya genelinde 623 milyon dolar hasılat yapan F1 Filmi, bu yazın en başarılı filmlerinden biri oldu. Bu da Apple'ı bir devam filmi üzerine düşünmeye sevk etti.

Dün gece gerçekleşen Emmy Ödül Töreni'ne katılan Apple CEO'su Tim Cook, kırmızı halıda verdiği röportajda F1 filmine de değindi ve bir devam filmi üzerine düşünmeye başladıklarını açıkladı. Apple'ın F1'e bir devam filmi çekme niyetinde olduğu daha önce de gündeme gelmişti. Tim Cook'un bu açıklamasıyla birlikte, bu haberler doğrulanmış oldu.

F1'in Devam Filmi Brad Pitt ile Tom Cruise'u Bir Araya Getirebilir

Daha önce gelen haberlerde, devam filminin Brad Pitt ile Tom Cruise'ü bir araya getirebileceği iddia edilmişti. Çünkü Tom Cruise'un bir yarışçıya hayat verdiği Days of Thunder'a da devam filmi çekilmesi gündemde ve F1 Filmi'nin yönetmeni Joseph Kosinski, bu iki projeyi birleştirmek istiyor. Kosinski, geçtiğimiz günlerde verdiği bir demeçte, Brad Pitt'in F1'deki karakteri ile Tom Cruise'ün Days of Thunder'daki karakterini bir araya getirecek bir "crossover" filmini stüdyoya sunacağını söylemişti.

Tim Cook ve Apple yönetiminin bu teklife nasıl karşılık verdiği bilinmiyor. Ancak böyle bir projenin gişe potansiyeli epey yüksek olacağı için, "evet" deme ihtimalleri bir hayli yüksek.

