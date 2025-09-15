Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Apple, gişede başarı yakalayan F1 filminin devamını çekebilir

    Brad Pitt'in başrolünü üstlendiği F1 filminin gişede başarı yakalaması, bir devam filminin önünü açabilir. Tim Cook, F1'in devam filmi hakkında dikkat çekici bir açıklamada bulundu.

    Apple, başarı yakalayan F1 filminin devamını çekebilir Tam Boyutta Gör
    Apple'ın bugüne kadar hayata geçirdiği en büyük bütçeli filmlerden biri olan F1 Filmi (F1: The Movie), bu yaz sinemaseverlerle buluştu. Ünlü oyuncu Brad Pitt'in başrolünü üstlendiği film, sinemaseverler tarafından ilgiyle karşılandı. Dünya genelinde 623 milyon dolar hasılat yapan F1 Filmi, bu yazın en başarılı filmlerinden biri oldu. Bu da Apple'ı bir devam filmi üzerine düşünmeye sevk etti.

    Dün gece gerçekleşen Emmy Ödül Töreni'ne katılan Apple CEO'su Tim Cook, kırmızı halıda verdiği röportajda F1 filmine de değindi ve bir devam filmi üzerine düşünmeye başladıklarını açıkladı. Apple'ın F1'e bir devam filmi çekme niyetinde olduğu daha önce de gündeme gelmişti. Tim Cook'un bu açıklamasıyla birlikte, bu haberler doğrulanmış oldu.

    F1'in Devam Filmi Brad Pitt ile Tom Cruise'u Bir Araya Getirebilir

    Daha önce gelen haberlerde, devam filminin Brad Pitt ile Tom Cruise'ü bir araya getirebileceği iddia edilmişti. Çünkü Tom Cruise'un bir yarışçıya hayat verdiği Days of Thunder'a da devam filmi çekilmesi gündemde ve F1 Filmi'nin yönetmeni Joseph Kosinski, bu iki projeyi birleştirmek istiyor. Kosinski, geçtiğimiz günlerde verdiği bir demeçte, Brad Pitt'in F1'deki karakteri ile Tom Cruise'ün Days of Thunder'daki karakterini bir araya getirecek bir "crossover" filmini stüdyoya sunacağını söylemişti.

    Tim Cook ve Apple yönetiminin bu teklife nasıl karşılık verdiği bilinmiyor. Ancak böyle bir projenin gişe potansiyeli epey yüksek olacağı için, "evet" deme ihtimalleri bir hayli yüksek.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeni nesil Renault Clio sonunda tanıtıldı

    Profil resmi
    POOPY 4 gün önce

    hayret vagbotlar çamur atmamış...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    basınçlı yıkama makinesi tavsiye 336 nerenin kodu rektefiyeden sonra dikkat edilmesi gerekenler unisom kaç saat uyutur cs 1.6 kafadan vurma hilesi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy Z Fold7
    Samsung Galaxy Z Fold7
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer Chromebook
    Acer Chromebook
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum