The Witcher'ın 4. sezon fragmanı yayınlandı; Yeni sezon beklenenden önce geliyor

Tam Boyutta Gör Özellikle ilk iki sezonuyla beğeni kazanan The Witcher dizisi, önümüzdeki ay yeni sezonuyla geri dönecek. Dizinin önemli değişiklere sahne olacak dördüncü sezonu, 30 Ekim'de izleyici ile buluşacak. Netflix, bugün 4. sezonun yayın tarihini açıklarken, yeni sezondan ilk fragmanı da yayınladı. Böylece Geralt rolünü Henry Cavill'den devralan Liam Hemsworth'ü de yeni Geralt olarak daha detaylı bir şekilde görme şansı yakaladık.

The Witcher 4. Sezon, 30 Ekim'de Başlayacak

3. sezondan itibaren Ciri ve Yennefer karakterlerini ön plana çıkarmaya başlayan The Witcher'ın yeni sezonunda da hikâye bu karakter etrafında şekillenecek. Tabii Hemsworth'ün hayat verdiği Rivialı Geralt da yine bu hikâyede önemli bir rol oynayacak.

Yeni sezonda Witcher ekibine katılan tek yeni isim Liam Hemsworth olmayacak. Hemsworth'ün yanı sıra usta oyuncu Laurence Fishburne (The Matrix), Sharlto Copley (District 9), James Purefoy (Rome) ve Danny Woodburn de oyuncu kadrosuna dâhil olacak.

3. sezonun sonunda savaş yüzünden yolları ayrılan Geralt, Ciri ve Yennefer yeni sezonda kendi yollarında ilerlerken, hem yeni düşmanlar hem de yeni dostlar edinecekler. 5. sezonunun ardınan ekranlara veda edecek olan The Witcher'ın 4. sezonu, iki sezon sürecek bir final yolculuğunun ilk kısmı olacak.

