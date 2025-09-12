Sinemada bu hafta: Takip, Kara Şövalye Yükseliyor, Geleceğe Dönüş (12 Eylül 2025)

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Bu hafta da hem sinema salonlarında hem de dijitalde sinemaseverleri yeni filmler bekliyor. Diğer yandan kısa süre önce gösterime giren filmler de yavaş yavaş öde-izle servislerine gelmeye devam ediyor.

Bu Hafta Sinemalarda Vizyona Giren Filmler 🍿

Bu hafta sinemalarda sekiz yeni film gösterime girerken Kara Şövalye Yükseliyor, Geleceğe Dönüş ve Oyuncak Hikayesi gibi filmler de yıllar sonra beyaz perdeye geri dönüyor. İşte bu hafta sinemalarda vizyona giren filmler:

1️⃣ Takip (Relay)

Tam Boyutta Gör Yurt dışında son derece iyi yorumlar alan Relay, Hell or High Water ve Perfect Sense gibi filmlerle tanınan David Mackenzie'nin imzasını taşıyor.

Tür : Gerilim

: Gerilim Yönetmen : David Mackenzie

: David Mackenzie Oyuncular: Riz Ahmed, Lily James, Willa Fitzgerald, Sam Worthington

Tom, yozlaşmış şirketlerle sorun yaşayan muhbirlere kazançlı anlaşmalar sağlama konusunda uzmanlaşmış, dünya çapında bir arabulucudur. Saat gibi işleyen gizli planlamaları, onun çalışma yönteminin en kritik parçasıdır. Fakat Sarah adlı bir potansiyel müşteri, Tom’un hiçbir saniyesini şansa bırakmadığı titiz pazarlık sürecinde bazı açıklara sebep olur ve ikisinin de hayatını tehlikeye atar.

2️⃣ Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Sonsuzluk Kalesi (Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba Infinity Castle)

Tam Boyutta Gör Son yılların en sevilen anime dizilerinden Demon Slayer'ın doğrudan devamı niteliğindeki Sonsuzluk Kalesi, bu hafta ülkemizde gösterime giriyor.

Tür : Anime, Fantastik

: Anime, Fantastik Yönetmen: Haruo Sotozaki, Hikaru Kondô

İblis Avcıları Birliği üyeleri ve Hashira'lar, iblislere karşı yaklaşan savaşa hazırlık amacıyla Hashira Eğitimi adı verilen ortak bir güçlendirme programındayken, Muzan Kibutsuji aniden Ubuyashiki Malikanesi'nde belirir. Birlik liderinin tehlikede olması üzerine Tanjiro ve Hashira'lar karargâha koşar, ancak Muzan Kibutsuji tarafından gizemli bir boşluğun derinliklerine sürüklenirler. Tanjiro ve İblis Avcıları Birliği'nin düştüğü bu yer, iblislerin sığınağı olan Sonsuzluk Kalesi'dir. Ve böylece, İblis Avcısı Birliği ile iblisler arasındaki nihai savaşın fitili ateşlenmiş olur.

3️⃣ Kara Şövalye Yükseliyor (The Dark Knight Rises)

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz haftalarda Batman Başlıyor ve Kara Şövalye'nin yeniden gösterime girmesinin ardından, bu hafta da Kara Şövalye Yükseliyor'un gelmesiyle üçleme tamamlanıyor.

Tür : Süper Kahraman, Aksiyon

: Süper Kahraman, Aksiyon Yönetmen : Christopher Nolan

: Christopher Nolan Oyuncular: Christian Bale, Tom Hardy, Anne Hathaway, Marion Cotillard, Michael Caine, Gary Oldman, Morgan Freeman

Christopher Nolan'ın Batman üçlemesinin destansı finali olan filmde, heybetli terörist Bane, Gotham Şehri'ne saldırır ve şehrin sekiz yıldır süren barış dönemini bozar. Bu durum, Bruce Wayne'i saklandığı yerden çıkmaya ve Batman kostümünü yeniden giymeye zorlar. Gotham'ın kaderi bir kez daha Kara Şövalye'nin ellerindedir.

4️⃣ Geleceğe Dönüş (Back to the Future)

Tam Boyutta Gör Tüm zamanların en sevilen bilim-kurgu filmlerinden olan Geleceğe Dönüş, 40. yıl dönümü vesilesiyle sinemalara geri dönüyor.

Tür : Bilim-Kurgu, Macera

: Bilim-Kurgu, Macera Yönetmen : Robert Zemeckis

: Robert Zemeckis Oyuncular: Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Lea Thompson, Crispin Glover

Eksantrik bir bilim adamı olan Emmett "Doc" Brown ile arkadaşlık kuran genç Marty McFly, Doc'un inşa ettiği zaman yolculuğu yapabilen bir DeLorean otomobiliyle yanlışlıkla geçmişe yolculuk yapıyor. Marty, geçmişte yanlışlıkla gelecekteki anne ve babasının aşık olmasını engelleyince, kendi varlığını tehlikeye atar. Çok geç olmadan anne ve babasını yeniden bir araya getirmeli ve bir şekilde kendi zamanına geri dönmenin bir yolunu bulmalıdır.

5️⃣ Oyuncak Hikayesi (Toy Story)

Tam Boyutta Gör Bu hafta sinemalara dönen bir diğer modern klasik de tüm zamanların en sevilen animasyon filmleri arasında yer alan Oyuncak Hikayesi olacak.

Tür : Animasyon, Aile

: Animasyon, Aile Yönetmen: John Lasseter

Buzz Lightyear adlı yeni çıkan oyuncak, Andy'e hediye edilir. Oyuncağı çok seven Andy, eski gözdesi Şerif Woody'e olan ilgisini yitirir. Bir gün Buzz yanlışlıkla pencereden aşağı uçunca, herkes Woody'nin onu öldürdüğüne inanır. Woody, kendisini kurtarabilmek için Buzz'ın arkasından giderek onu geri getirmeye karar verir. Fakat ikiliyi dış dünyada büyük tehlikelerle dolu maceralar beklemektedir.

6️⃣ Güneşi Gördüm

Tam Boyutta Gör Yıllar sonra yeniden gösterime sokulan filmler sadece yabancı yapımlarla sınırlı değil. Mahsun Kırmızıgül'ün Güneşi Gördüm filmi de bu hafta yeniden gösterime giriyor.

Tür : Drama

: Drama Yönetmen : Mahsun Kırmızıgül

: Mahsun Kırmızıgül Oyuncular: Sarp Apak, Mahsun Kırmızıgül, Yiğit Özşener, Altan Erkekli, Emre Kınay, Cihat Tamer, Şerif Sezer

Zorunlu göç uygulaması nedeniyle doğup büyüdükleri topraklardan, köylerinden ayrılmak zorunda kalan Altun Aileleri, köklerinden koparak bir bilinmeze doğru yola çıkarlar. Davut Altun, ailesi ile birlikte kaçak yollardan da olsa en kısa zamanda Norveç'e gitmeyi istemektedir. Haydar Altun ve ailesi içinse göç yolu İstanbul'a doğrudur. Yolculuk başlamıştır. Film, bitmek bilmez fırtınalardan geçip gelmiş, yollarını kaybetmiş, çaresizce bir çıkış arayan insanların, kendi güneşinden koparılmış ve geleceğin bilinmezliğinde kaybolmuş çocukların, bir göçün hikayesidir.

7️⃣ Tehlikeli Bölge

Tam Boyutta Gör Tarihi kurgu türündeki Tehlikeli Bölge, I. Dünya Savaşı sırasında Türk askerlerinin, bir uzay gemisiyle topraklarımıza düşen yaratıklarla mücadele vermesini konu alıyor.

Tür : Bilim-Kurgu, Tarihi

: Bilim-Kurgu, Tarihi Yönetmen : Ramazan Ekmekçi

: Ramazan Ekmekçi Oyuncular: Kadir Parlak, Ozan Turan, Hasan Şenbayrak

Büyük Taarruz’a üç gün kala, Mustafa Kemal’den özel bir görev alan bir grup asker, görev bölgesine ilerlerken düşen bir uzay gemisiyle karşılaşır. Artık hem düşman askerleriyle hem de bilinmeyen bir tehditle savaşmak zorundadırlar.

8️⃣ Program

Tam Boyutta Gör Bu hafta gösterime giren yerli bilim-kurgu filmi Tehlikeli Bölge değil. Program da bilim-kurgu unsurları barındıran bir hikâye anlatıyor.

Tür : Bilim-Kurgu, Aksiyon

: Bilim-Kurgu, Aksiyon Yönetmen : Hakan Kadıoğlu

: Hakan Kadıoğlu Oyuncular: Kadir Anıl Adıgüzel, Erdem Anıl Uçar, Mehmet Akay

Her günü benzer şekilde yaşayan Adem, bir yapay zeka asistanı sayesinde gerçeklik ile sanal dünya arasında sıkışmış bir halde geçmişiyle yüzleşir.

9️⃣ Kül Kedisi (Askepote)

Tam Boyutta Gör Animasyon türündeki Kül Kedisi, bu klasik hikâyeyi hayvanlar aleminde yeniden canlandırıyor. Fakat bunu yaparken hikâyeyi altüst ediyor.

Tür : Animasyon, Macera, Aile

: Animasyon, Macera, Aile Yönetmen: Lisa Marie Gamlem

Herkesin şaşkınlığına rağmen, Caterella Prens'le evlenmeyi reddeder. Sonuçta ayakkabı numarasının uyması evlilik için tuhaf bir sebeptir. Oysa Caterella kendi sonunu bulmak ister. Geleneklerden bu kopuş, tüm dünyayı tehlikeye atar. Prenses hikâyeyi tekrar rayına oturtmak zorundadır ve Caterella ile yüzleşmeye karar verir. İkisi arasında beklenmedik bir kıvılcım çakar ve birlikte kişisel özgürlük ve aşk arayışına çıkarlar. Masal dünyasının temellerini sarsacak ve herkesin sonsuza dek mutlu yaşamasını sağlayacak bir yolculuk.

🔟 Ayı Kardeşler: Macera Ormanı (Milagros: Una osa extraordinaria)

Tam Boyutta Gör Küçük çocuklarıyla birlikte sinemaya gitmek isteyen aileler için bu haftanın öne çıkan yapımlarından biri de Ayı Kardeşler: Macera Ormanı olacak.

Tür : Animasyon, Macera, Aile

: Animasyon, Macera, Aile Yönetmen: Eduardo Schuldt

Film, Amazon'un yemyeşil ormanlarında yaşayan ayı Milagros'un, avcılar tarafından kaçırılan kardeşi Yana Yana'yı arkadaşı tilki Zorrito ile birlikte bulmaya çalışmasını anlatıyor.

11) Alkarısı 2

Tam Boyutta Gör Neredeyse her hafta bir yenisi çıkan cinli korku filmlerimize bu hafta bir yenisi daha ekleniyor.

Tür : Korku

: Korku Yönetmen : Ahmet Aslan

: Ahmet Aslan Oyuncular: Berk Güldoğan, Irmak Horan, Mehmet Kancar

Bir arkadaş grubu yeni kitaplarını yazmak ve hikayeler araştırma yapmak için çok eski ve terkedilmiş bir köye gitmeye karar verir. Araştırma için bir otele yerleşirler. Ancak onlar için artık karanlığın kapısı açılmıştır. Gittikleri köy Alkarısı’nın lanetlediği bir köydür. Grubun sırları ölümü getirecektir.

12) İntikam Gecesi (I Heart Willie)

Tam Boyutta Gör Bu hafta vizyona giren bir diğer korku filmi de İntikam Gecesi olacak.

Tür : Korku

: Korku Yönetmen : Alejandro G. Alegre

: Alejandro G. Alegre Oyuncular: Maya Luna, Sergio Rogalto, Daniela Porras

Psikopat bir adam, sevilen bir çizgi film karakterinin kılığına girerek arkadaşlarını ölümcül bir fare kapanına çeker. Ormanda bir zamanlar yaratılmasına yardım ettiği, sevilen çizgi film karakteri Willie büyük bir intikamın peşindedir.

Bu Hafta Dijital Platformlarda Yayınlanacak Yeni Filmler 🎬

Her hafta olduğu gibi bu hafta da sinemaların yanı sıra Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ gibi dijital platformlara da yeni filmler geliyor. Ne var ki dijital platformların yeni filmleri arasında bu hafta kayda değer tek bir yapım var.

1️⃣ Öteki Paris (The Wrong Paris)

Tam Boyutta Gör Bu hafta Nettflix'te izleyici ile buluşacak filmlerin başında romantik komedi türündeki Öteki Paris geliyor.

Tür : Romantik Komedi

: Romantik Komedi Yönetmen : Janeen Damian

: Janeen Damian Oyuncular : Miranda Cosgrove, Pierson Fode, Frances Fisher, Madison Pettis

: Miranda Cosgrove, Pierson Fode, Frances Fisher, Madison Pettis Yayın Tarihi : 12 Eylül

: 12 Eylül Platform: Netflix

Fransa'daki Paris'te bir flört programına katıldığını düşünen Dawn kendini Teksas'taki Paris'te bulur. Yarışmadan çıkmayı planlasa da kovboy erkek adaydan hoşlanınca işler karışır.

