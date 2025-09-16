Bu ay izleyici ile buluşacak en dikkat çekici filmler: 16-30 Eylül 2025

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Şimdiden The Conjuring 4 ve Highest 2 Lowest gibi filmlerin çıkışına sahne olan Eylül ayının ikinci yarısında da sinemaseverleri dikkat çekici filmler bekliyor. Bunlar arasında One Battle After Another ve The Life of Chuck gibi yapımlar yer alıyor. Diğer yandan eski filmleri tekrar vizyona sokma trendi Ağustos ayında da devam ediyor. Hobbit, Beyaz Melek, Eltilerin Savaşı gibi filmler bu ay bitmeden yeniden gösterime girecek.

Eylül Ayında Çıkacak En Dikkat Çekici Filmler 🍿

Bu ay bitmeden sinemaseverlerle buluşacak filmler arasından öne çıkan yapımları derlediğimiz listeyi aşağıda bulabilirsiniz.

1️⃣ Savaş Üstüne Savaş (One Battle After Another)

Tam Boyutta Gör Ünlü oyuncu Leonardo DiCaprio'nun başrolünü üstlendiği One Battle After Another; There Will Be Blood, The Master, Boogie Nights gibi unutulmaz filmlere imza atan Paul Thomas Anderson'ın imzasını taşıyor.

Tür : Drama, Suç

: Drama, Suç Yönetmen : Paul Thomas Anderson

: Paul Thomas Anderson Oyuncular : Leonardo DiCaprio, Benicio Del Toro, Sean Penn, Regina Hall, Teyana Taylor

: Leonardo DiCaprio, Benicio Del Toro, Sean Penn, Regina Hall, Teyana Taylor Yayın Tarihi: 26 Eylül / Vizyon

Bir araya getirdiği isimlerle yılın en heyecan verici yapımlarından biri olan One Battle After Another, 80’ler Kaliforniya’sında geçiyor. Filmde Leonardo DiCaprio eski bir devrimciye hayat veriyor. Bir dönem komünist arkadaşlarıyla birlikte bir devrim hareketinin parçası olan Bob Ferguson, artık bu hayatı geride bırakmıştır. Ancak o günlerden tanıdığı bir düşmanı yıllar sonra ortaya çıkıp kızını kaçırınca, Bob’un eski arkadaşlarından yardım istemekten başka çaresi kalmıyor.

2️⃣ Büyük, Cesur ve Güzel Bir Yolculuk (A Big Bold Beautiful Journey)

Tam Boyutta Gör Fantastik bir aşk hikâyesi anlatan Büyük, Cesur ve Güzel Bir Yolculuk'un başrollerinde Margot Robbie ve Colin Farrell yer alıyor.

Tür : Romantik, Fantastik

: Romantik, Fantastik Yönetmen : Kogonada

: Kogonada Oyuncular : Colin Farrell, Margot Robbie, Phoebe Waller-Bridge

: Colin Farrell, Margot Robbie, Phoebe Waller-Bridge Yayın Tarihi: 19 Eylül / Vizyon

Sarah ve David, ortak bir arkadaşlarının düğününde tanışan iki yabancıdır. Ancak kendilerini bir anda, geçmişte yaşadıkları belirleyici anları yeniden yaşayacakları sıra dışı bir yolculuğun içinde bulurlar. Bu deneyim, onları hem kendileriyle hem de birbirleriyle yüzleşmeye zorlayacaktır.

3️⃣ Chuck'ın Hayatı (The Life of Chuck)

Tam Boyutta Gör Stephen King'in aynı adlı eserinden uyarlanan Chuck'ın Hayatı, Mike Flanagan'ın (The Haunting of Hill House) imzasını taşıyor. Dram ve fantastik ögeleri harmanlayan film, King'in alışılmış korku tonundan farklı olarak daha kişisel ve duygusal bir hikâye sunuyor.

Tür : Drama, Fantastik

: Drama, Fantastik Yönetmen : Mike Flanagan

: Mike Flanagan Oyuncular : Tom Hiddleston, Jacob Tremblay, Benjamin Pajak, Chiwetel Ejiofor, Karen Gillan

: Tom Hiddleston, Jacob Tremblay, Benjamin Pajak, Chiwetel Ejiofor, Karen Gillan Yayın Tarihi: 19 Eylül / Vizyon

Film, üç bölüm halinde anlatılan parçalı bir yapıya sahip. Merkezde ise Chuck adında bir adamın hayatı yer alıyor. Ancak hikâye, onun ölümünden başlayarak geriye doğru ilerliyor. Tom Hiddleston’ın başrolde yer aldığı film, yaşamın anlamı, hatıraların gücü ve ölümle yüzleşme gibi temaları işliyor.

4️⃣ Evet, Hayır, Belki (She Said Maybe)

Tam Boyutta Gör Bu ay Netflix'te yayınlanacak en dikkat çekici filmlerden biri de Türkiye-Almanya ortak yapımı Evet, Hayır, Belki olacak.

Tür : Romantik Komedi

: Romantik Komedi Yönetmen : Ngo The Chau, Buket Alakuş

: Ngo The Chau, Buket Alakuş Oyuncular : Beritan Balcı, Sinan Güleç, Serkan Çayoğlu

: Beritan Balcı, Sinan Güleç, Serkan Çayoğlu Yayın Tarihi: 19 Eylül / Netflix

"Evet, Hayır, Belki", Hamburg’dan İstanbul’a uzanan kültürel bir çatışmayı ve büyük bir aşk hikâyesini konu alıyor. Almanya'da yetişen Mavi, çok zengin bir Türk ailesine mensup olduğunu öğrenince yeni ailesinin beklentileri, tüm dünyasını ve aşk hayatını altüst eder.

5️⃣ Swiped

Tam Boyutta Gör 19 Eylül'de Hulu platformunda yayınlanacak olan Swiped, online çöpçatan uygulamasıyla tanınan Bumble'ı kuran Whitney Wolfe Herd'ün hikâyesini anlatıyor.

Tür : Drama, Biyografi

: Drama, Biyografi Yönetmen : Rachel Lee Goldenberg

: Rachel Lee Goldenberg Oyuncular : Lily, James, Jackson White, Myha’la, Ben Schnetzer, Clea DuVall, Pedro Correa, Dan Stevens

: Lily, James, Jackson White, Myha’la, Ben Schnetzer, Clea DuVall, Pedro Correa, Dan Stevens Yayın Tarihi: 19 Eylül / Hulu

İlk başta Tinder'da çalışan Whitney Wolfe Herd, buradan giderek artan bir cinsiyet ayrımcılığı ve tacizle karşılaşınca, Tinder'dan ayrılıp kendi şirketini kurmaya karar verir. Bunun sonucunda da ortaya, ilk mesajı kadınların attığı Bumble çıkar. Film, Herd'ün Tinder'a Bumble'a uzanan hikâyesini anlatıyor.

En iyi klasik filmler listesi 1 ay önce eklendi

6️⃣ All of You

Tam Boyutta Gör Eylül ayında dijital platformlarda yayınanacak bir diğer film de Apple TV+'ta izleyici ile buluşacak All of You olacak.

Tür : Bilim-Kurgu, Romantik

: Bilim-Kurgu, Romantik Yönetmen : William Bridges

: William Bridges Oyuncular : Brett Goldstein, Imogen Poots, Zawe Ashton, Steven Cree, Jenna Coleman

: Brett Goldstein, Imogen Poots, Zawe Ashton, Steven Cree, Jenna Coleman Yayın Tarihi: 26 Eylül / Apple TV+

All of You, "ruh eşi testi" denilen yenilikçi bir uygulamanın insanları ruh eşleriyle bir araya getirdiği yakın bir gelecekte geçiyor. Üniversiteden beri yakın arkadaş olan Simon (Brett Goldstein) ve Laura (Imogen Poots) birbirlerine karşı derin hisler besliyor olsalar da "ruh eşi testi" Laura'yı başka biriyle eşleştirir. Laura kalbinin sesini dinlemek yerine bu uygulamayı dinler ama bir yandan giderek büyüyen pişmanlık hissini de bastıramaz. All of You, hayatımıza kaderin mi yoksa tercihlerin mi yön vermesi gerektiğini sorgulayan bir aşk filmi.

7️⃣ Şair Puşkin (Prorok. Istoriya Aleksandra Pushkina)

Tür : Biyografi, Drama

: Biyografi, Drama Yönetmen : Felix Umarov

: Felix Umarov Oyuncular : Yura Borisov, Svetlana Khodchenkova, Anya Chipovskaya

: Yura Borisov, Svetlana Khodchenkova, Anya Chipovskaya Yayın Tarihi: 19 Eylül / Vizyon

Puşkin gençtir, cesurdur ve toplumun gözdesidir: baloların parlayan yıldızı, hayranlarının omuzlarında taşınan bir idol, genç kızların kalbinde yer eden bir romantik kahramandır. Fakat ne güçlü himayeciler ne sadık dostlar ne de ün, onu kaderin amansız darbelerinden koruyamaz — sürgünler, düellolar, yoksulluk... Ta ki bir gün, hayatını aydınlatacak ve ruhunun sarsılmaz kaderi olacak o tek ve eşsiz kadını bulana dek...

8️⃣ The Man in My Basement

Tam Boyutta Gör Usta oyuncu Willem Dafoe'nun Corey Hawkins ile başrollerini paylaştığı The Man in My Basement, bu ay Hulu platformunda izleyici ile buluşacak.

Tür : Gizem, Gerilim

: Gizem, Gerilim Yönetmen : Nadia Latif

: Nadia Latif Oyuncular : Willem Dafoe, Corey Hawkins, Jordan Ajayi, Anna Diop

: Willem Dafoe, Corey Hawkins, Jordan Ajayi, Anna Diop Yayın Tarihi: 26 Eylül / Hulu

Film, ailesinden kalma evinde yaşayan Charles Blakey’nin hikâyesine odaklanıyor. Gizemli bir iş insanı olan Anniston Bennet’in evin bodrumunu kiralama teklifini yaşadığı maddi sıkıntılar yüzünden kabul eden Charles, kendisini giderek karanlıklaşan bir anlaşmanın içinde buluyor. Başta sıradan bir kira ilişkisi gibi görünen durum, kısa sürede güç, kimlik, miras ve suçluluk duygusu üzerine rahatsız edici bir psikolojik oyuna dönüşüyor.

9️⃣ Ada (Islands)

Tam Boyutta Gör Bu yıl Berlin Film Festivali'nde gösterilen Island, bu ay bitmeden ülkemizde gösterime girmiş olacak

Tür : Drama, Gerilim

: Drama, Gerilim Yönetmen : Jan-Ole Gerster

: Jan-Ole Gerster Oyuncular : Stacy Martin, Sam Riley, Jack Farthing

: Stacy Martin, Sam Riley, Jack Farthing Yayın Tarihi: 19 Eylül / Vizyon

Ada, Kanarya Adaları’nda lüks bir otelde tenis hocalığı yapan Tom’u takip ediyor. Derslerden arta kalan zamanını bolca içip tek gecelik ilişkilerle dolduran Tom, sanki sonsuz bir yaz tatilinde gibidir. Sıra dışı Maguire ailesinin otele gelişiyle tekdüzeleşen hayatından sıyrılan Tom, hem Anne, hem eşi Dave hem de küçük oğulları Anton ile yakınlaşır. Bir gece Dave ortadan kaybolunca, Anne ve Tom baş şüpheli hâline gelir.

🔟 Gündüz Apollon Gece Athena

Tam Boyutta Gör Gündüz Apollon Gece Athena, bu ay gösterime girecek yerli filmer arasında öne çıkan yapımlardan biri.

Tür : Drama, Komedi, Fantastik

: Drama, Komedi, Fantastik Yönetmen : Emine Yıldırım

: Emine Yıldırım Oyuncular : Ezgi Çelik, Barış Gönenen, Selen Uçer

: Ezgi Çelik, Barış Gönenen, Selen Uçer Yayın Tarihi: 26 Eylül / Vizyon

Film, yetimhanede büyüyen Defne’nin hayatına odaklanıyor. Yetişkinliğe adım attığında hayaletleri görmeye başlayan Defne, annesinin hayaletini bulma umuduyla Side Antik Kenti'ne gider. Bu fantastik yolculuk, radikal solcu Hüseyin, pavyon şarkıcısı Nazife ve Antik Çağ’dan bir rahibeyle birlikte bambaşka bir boyut kazanır.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Sinema ve Dizi Haberleri

Bu ay izleyici ile buluşacak filmler: 16-30 Eylül 2025

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: