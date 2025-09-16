Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Bu ay izleyici ile buluşacak en dikkat çekici filmler: 16-30 Eylül 2025

    Bu ay bitmeden sinemaseverlerle buluşacak filmler arasında Leonardo DiCaprio'lu One Battle After Another ve Stephen King uyarlaması The Life of Chuck gibi yapımlar var!  

    Şimdiden The Conjuring 4 ve Highest 2 Lowest gibi filmlerin çıkışına sahne olan Eylül ayının ikinci yarısında da sinemaseverleri dikkat çekici filmler bekliyor. Bunlar arasında One Battle After Another ve The Life of Chuck gibi yapımlar yer alıyor. Diğer yandan eski filmleri tekrar vizyona sokma trendi Ağustos ayında da devam ediyor. Hobbit, Beyaz Melek, Eltilerin Savaşı gibi filmler bu ay bitmeden yeniden gösterime girecek.

    Eylül Ayında Çıkacak En Dikkat Çekici Filmler 🍿

    Bu ay bitmeden sinemaseverlerle buluşacak filmler arasından öne çıkan yapımları derlediğimiz listeyi aşağıda bulabilirsiniz.

    1️⃣ Savaş Üstüne Savaş (One Battle After Another)

    One Battle After Another Tam Boyutta Gör
    Ünlü oyuncu Leonardo DiCaprio'nun başrolünü üstlendiği One Battle After Another; There Will Be Blood, The Master, Boogie Nights gibi unutulmaz filmlere imza atan Paul Thomas Anderson'ın imzasını taşıyor.
    • Tür: Drama, Suç
    • Yönetmen: Paul Thomas Anderson
    • Oyuncular: Leonardo DiCaprio, Benicio Del Toro, Sean Penn, Regina Hall, Teyana Taylor
    • Yayın Tarihi: 26 Eylül / Vizyon

    Bir araya getirdiği isimlerle yılın en heyecan verici yapımlarından biri olan One Battle After Another, 80’ler Kaliforniya’sında geçiyor. Filmde Leonardo DiCaprio eski bir devrimciye hayat veriyor. Bir dönem komünist arkadaşlarıyla birlikte bir devrim hareketinin parçası olan Bob Ferguson, artık bu hayatı geride bırakmıştır. Ancak o günlerden tanıdığı bir düşmanı yıllar sonra ortaya çıkıp kızını kaçırınca, Bob’un eski arkadaşlarından yardım istemekten başka çaresi kalmıyor.

    2️⃣ Büyük, Cesur ve Güzel Bir Yolculuk (A Big Bold Beautiful Journey)

    Bu ay izleyici ile buluşacak filmler: 16-30 Eylül 2025 Tam Boyutta Gör
    Fantastik bir aşk hikâyesi anlatan Büyük, Cesur ve Güzel Bir Yolculuk'un başrollerinde Margot Robbie ve Colin Farrell yer alıyor.
    • Tür: Romantik, Fantastik
    • Yönetmen: Kogonada
    • Oyuncular: Colin Farrell, Margot Robbie, Phoebe Waller-Bridge
    • Yayın Tarihi: 19 Eylül / Vizyon

    Sarah ve David, ortak bir arkadaşlarının düğününde tanışan iki yabancıdır. Ancak kendilerini bir anda, geçmişte yaşadıkları belirleyici anları yeniden yaşayacakları sıra dışı bir yolculuğun içinde bulurlar. Bu deneyim, onları hem kendileriyle hem de birbirleriyle yüzleşmeye zorlayacaktır.

    3️⃣ Chuck'ın Hayatı (The Life of Chuck)

    The Life of Chuck Tam Boyutta Gör
    Stephen King'in aynı adlı eserinden uyarlanan Chuck'ın Hayatı, Mike Flanagan'ın (The Haunting of Hill House) imzasını taşıyor. Dram ve fantastik ögeleri harmanlayan film, King'in alışılmış korku tonundan farklı olarak daha kişisel ve duygusal bir hikâye sunuyor.
    • Tür: Drama, Fantastik
    • Yönetmen: Mike Flanagan
    • Oyuncular: Tom Hiddleston, Jacob Tremblay, Benjamin Pajak, Chiwetel Ejiofor, Karen Gillan
    • Yayın Tarihi: 19 Eylül / Vizyon

    Film, üç bölüm halinde anlatılan parçalı bir yapıya sahip. Merkezde ise Chuck adında bir adamın hayatı yer alıyor. Ancak hikâye, onun ölümünden başlayarak geriye doğru ilerliyor. Tom Hiddleston’ın başrolde yer aldığı film, yaşamın anlamı, hatıraların gücü ve ölümle yüzleşme gibi temaları işliyor.

    4️⃣ Evet, Hayır, Belki (She Said Maybe)

    Evet, Hayır, Belki (She Said Maybe) Tam Boyutta Gör
    Bu ay Netflix'te yayınlanacak en dikkat çekici filmlerden biri de Türkiye-Almanya ortak yapımı Evet, Hayır, Belki olacak.
    • Tür: Romantik Komedi
    • Yönetmen:  Ngo The Chau, Buket Alakuş
    • Oyuncular: Beritan Balcı, Sinan Güleç, Serkan Çayoğlu
    • Yayın Tarihi: 19 Eylül / Netflix

    "Evet, Hayır, Belki", Hamburg’dan İstanbul’a uzanan kültürel bir çatışmayı ve büyük bir aşk hikâyesini konu alıyor. Almanya'da yetişen Mavi, çok zengin bir Türk ailesine mensup olduğunu öğrenince yeni ailesinin beklentileri, tüm dünyasını ve aşk hayatını altüst eder.

    5️⃣ Swiped

    Swiped Tam Boyutta Gör
    19 Eylül'de Hulu platformunda yayınlanacak olan Swiped, online çöpçatan uygulamasıyla tanınan Bumble'ı kuran Whitney Wolfe Herd'ün hikâyesini anlatıyor.
    • Tür: Drama, Biyografi
    • Yönetmen: Rachel Lee Goldenberg
    • Oyuncular:  Lily, James, Jackson White, Myha’la, Ben Schnetzer, Clea DuVall, Pedro Correa, Dan Stevens
    • Yayın Tarihi: 19 Eylül / Hulu

    İlk başta Tinder'da çalışan Whitney Wolfe Herd, buradan giderek artan bir cinsiyet ayrımcılığı ve tacizle karşılaşınca, Tinder'dan ayrılıp kendi şirketini kurmaya karar verir. Bunun sonucunda da ortaya, ilk mesajı kadınların attığı Bumble çıkar. Film, Herd'ün Tinder'a Bumble'a uzanan hikâyesini anlatıyor.

    6️⃣ All of You

    All of You Tam Boyutta Gör
    Eylül ayında dijital platformlarda yayınanacak bir diğer film de Apple TV+'ta izleyici ile buluşacak All of You olacak.
    • Tür: Bilim-Kurgu, Romantik
    • Yönetmen: William Bridges
    • Oyuncular:  Brett Goldstein, Imogen Poots, Zawe Ashton, Steven Cree, Jenna Coleman
    • Yayın Tarihi: 26 Eylül / Apple TV+

    All of You, "ruh eşi testi" denilen yenilikçi bir uygulamanın insanları ruh eşleriyle bir araya getirdiği yakın bir gelecekte geçiyor. Üniversiteden beri yakın arkadaş olan Simon (Brett Goldstein) ve Laura (Imogen Poots) birbirlerine karşı derin hisler besliyor olsalar da "ruh eşi testi" Laura'yı başka biriyle eşleştirir. Laura kalbinin sesini dinlemek yerine bu uygulamayı dinler ama bir yandan giderek büyüyen pişmanlık hissini de bastıramaz. All of You, hayatımıza kaderin mi yoksa tercihlerin mi yön vermesi gerektiğini sorgulayan bir aşk filmi.

    7️⃣ Şair Puşkin (Prorok. Istoriya Aleksandra Pushkina)

    Şair Puşkin (Prorok. Istoriya Aleksandra Pushkina) Tam Boyutta Gör
    Şair Puşkin, adından da anlaşılacağı üzere ünlü Rus şair Puşkin'in hayatını anlatıyor.
    • Tür: Biyografi, Drama
    • Yönetmen: Felix Umarov
    • Oyuncular: Yura Borisov, Svetlana Khodchenkova, Anya Chipovskaya
    • Yayın Tarihi: 19 Eylül / Vizyon

    Puşkin gençtir, cesurdur ve toplumun gözdesidir: baloların parlayan yıldızı, hayranlarının omuzlarında taşınan bir idol, genç kızların kalbinde yer eden bir romantik kahramandır. Fakat ne güçlü himayeciler ne sadık dostlar ne de ün, onu kaderin amansız darbelerinden koruyamaz — sürgünler, düellolar, yoksulluk... Ta ki bir gün, hayatını aydınlatacak ve ruhunun sarsılmaz kaderi olacak o tek ve eşsiz kadını bulana dek...

    8️⃣ The Man in My Basement

    Bu ay izleyici ile buluşacak filmler: 16-30 Eylül 2025 Tam Boyutta Gör
    Usta oyuncu Willem Dafoe'nun Corey Hawkins ile başrollerini paylaştığı The Man in My Basement, bu ay Hulu platformunda izleyici ile buluşacak.
    • Tür: Gizem, Gerilim
    • Yönetmen: Nadia Latif
    • Oyuncular: Willem Dafoe, Corey Hawkins, Jordan Ajayi, Anna Diop
    • Yayın Tarihi: 26 Eylül / Hulu

    Film, ailesinden kalma evinde yaşayan Charles Blakey’nin hikâyesine odaklanıyor. Gizemli bir iş insanı olan Anniston Bennet’in evin bodrumunu kiralama teklifini yaşadığı maddi sıkıntılar yüzünden kabul eden Charles, kendisini giderek karanlıklaşan bir anlaşmanın içinde buluyor. Başta sıradan bir kira ilişkisi gibi görünen durum, kısa sürede güç, kimlik, miras ve suçluluk duygusu üzerine rahatsız edici bir psikolojik oyuna dönüşüyor.

    9️⃣ Ada (Islands)

    Ada (Islands) Tam Boyutta Gör
    Bu yıl Berlin Film Festivali'nde gösterilen Island, bu ay bitmeden ülkemizde gösterime girmiş olacak
    • Tür: Drama, Gerilim
    • Yönetmen: Jan-Ole Gerster
    • Oyuncular: Stacy Martin, Sam Riley, Jack Farthing
    • Yayın Tarihi: 19 Eylül / Vizyon

    Ada, Kanarya Adaları’nda lüks bir otelde tenis hocalığı yapan Tom’u takip ediyor. Derslerden arta kalan zamanını bolca içip tek gecelik ilişkilerle dolduran Tom, sanki sonsuz bir yaz tatilinde gibidir. Sıra dışı Maguire ailesinin otele gelişiyle tekdüzeleşen hayatından sıyrılan Tom, hem Anne, hem eşi Dave hem de küçük oğulları Anton ile yakınlaşır. Bir gece Dave ortadan kaybolunca, Anne ve Tom baş şüpheli hâline gelir.

    🔟 Gündüz Apollon Gece Athena

    Gündüz Apollon Gece Athena Tam Boyutta Gör
    Gündüz Apollon Gece Athena, bu ay gösterime girecek yerli filmer arasında öne çıkan yapımlardan biri.
    • Tür: Drama, Komedi, Fantastik
    • Yönetmen: Emine Yıldırım
    • Oyuncular: Ezgi Çelik, Barış Gönenen, Selen Uçer
    • Yayın Tarihi: 26 Eylül / Vizyon

    Film, yetimhanede büyüyen Defne’nin hayatına odaklanıyor. Yetişkinliğe adım attığında hayaletleri görmeye başlayan Defne, annesinin hayaletini bulma umuduyla Side Antik Kenti'ne gider. Bu fantastik yolculuk, radikal solcu Hüseyin, pavyon şarkıcısı Nazife ve Antik Çağ’dan bir rahibeyle birlikte bambaşka bir boyut kazanır.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeni nesil Renault Clio sonunda tanıtıldı

    Profil resmi
    POOPY 5 gün önce

    hayret vagbotlar çamur atmamış...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    yaşından büyük göstermek en iyi bulaşık makinesi kadınlar kulübü toyota hilux en çok tutulan modeli evimin önüne kamyon park ediyor nereye şikayet edilir hukukta yatay geçiş var mı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy S21 FE 5G
    Samsung Galaxy S21 FE 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    HP Victus
    HP Victus
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum