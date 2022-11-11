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    Chrome eklentisi, Twitter'da "parayla" onaylanmış sahte hesapları buluyor

    Yeni Chrome uzantısı, Twitter Blue ile onaylanmış hesapları kolayca bulmanıza yardımcı oluyor. Gerçek mavi tik alan hesaplarla parayla doğrulanmış sahte hesapları ayırıyor.
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    eight dollars twitter mavi tik Tam Boyutta Gör
    Elon Musk yönetimindeki Twitter’da mavi onay rozeti alma kolaylaştı. Parayla onaylanmış sahte Twitter hesapları hızla artıyor. Yeni Chrome uzantısı "Eight Dollars" sahte mavi tik alan hesapları ayırıyor.

    Şu anda Twitter Blue abonesi olan tüm hesaplar onaylanıyor ve profillerine mavi onay işareti ekleniyor. Bu, Twitter’ın şartlarını karşılamadığından hesabını onaylatamayan, az takipçili kişisel hesaplar için güzel bir gelişme olsa da bu, şu anda platformda kötüye kullanılıyor. Resmî onaylanmış hesaplarla aynı adda sahte hesaplar açılıyor ve ücretle, kolay bir şekilde mavi tik aldıklarından ilk görüşte fark edilmiyorlar. Profillerine girip onaylanmış simgesine bakılmadığı sürece, gerçekten mi parayla mı onaylanmış anlaşılmıyor.

    "Resmî" etiketi çoğu onaylı hesapta yok

    Twitter, şartları taşıdığından onaylanmış hesaplara gri “resmî” ibaresini ekleyerek bu sorunu çözmüştü ancak kısa süre sonra tüm profillere eklenmeyen resmî etiketi kaldırıldı. Şu anda gerçek onaylanmış hesapların bazılarında bu etiket duruyor, bazılarında yok. Peki, nasıl ayırt edilecek? Birincisi, profile girip bakmak. İkincisi; Chrome eklentisi kullanmak.

    Chrome eklentisi sahte onaylanmış hesapları gösteriyor

    Eight Dollars adıyla Chrome mağazasında yayınlanan eklenti, Twitter web sitesindeki onay işaretlerini arayıp, profillerin yanına tanınmış hesaplar için “Gerçekten Onaylanmış”, Twitter Blue aboneliğiyle onaylanmış hesaplar için “Parayla Onaylanmış” yazısını ekliyor.

    Chrome eklentisi, onay aşamasında olduğundan Chrome Web Mağazası üzerinden kolayca kurulamıyor. Chrome’un uzantılar sayfasında geliştirici moduna geçilip Eight Dollars eklenti kodunu yükleyerek elle kurmak gerekiyor.

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