X ücretli iş ortaklığı etiketini test ediyor, gizli iş ortaklıklarına ceza kapıda

Tam Boyutta Gör Sosyal medyada bugün en tehlikeli gönderi türü, bir iş birliği içermesine rağmen gönderi sahibinin bunu saklaması ve takipçilere bağımsız bir değerlendirme olarak sunulması. X yönetimi buna izin vermeyecek.

X ürün şefi Nikita Bier yaptığı paylaşımda gönderilere artık ücretli içerik etiketi ekleneceğini duyurdu. Gönderiyi paylaştıktan sonra kullanıcı sağ üst kısımdaki 3 noktalı menüye tıklayarak bayrak simgesi üzerinden ücretli iş ortaklığı seçeneğini işaretleyecek.

Nikita Bier özellikle finans ve kripto para alanında paylaşım yapanların ücretli iş ortaklığı etiketini takip edeceklerini duyurdu. Gizli bir şekilde reklam yapanlara ise tolerans gösterilmeyecek. Zira bu tür tavsiyeler çok büyük risk içeriyor ve kullanıcıyı zarara sokabilir.

İkinci güncelleme ise yapay zekâ konusunda. İçeriklerini yapay zekâ araçlarına ürettiren kullanıcıların yine bayrak simgesi içerisinde bulunan yapay zekâ etiketini seçmesi gerekiyor. Henüz bunu kullanmayanlar için bir yaptırım yok ancak ilerleyen dönemde sıkıntılar yaşanabilir. Bu iki özellik yakın zamanda herkesin kullanımına açılacak.

