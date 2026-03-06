X tartışılan özelliği devreye alıyor: Gönderi arası abonelik teklifi

İçerik Abonelikleri 2.0 nedir?
Creator Subscriptions 2.0 ya da İçerik Abonelikleri 2.0 diyebileceğimiz yeni özellik paketi içerik üreticilerine takipçilerini biraz daha zorlama şansı veriyor. Bugüne kadar gönderi zinciri oluştururken herhangi bir abonelik istenmiyordu ancak şimdi üretici zincir içerisindeki bir tane veya birden fazla gönderiyi abonelik kapsamına alabiliyor. Böylece takipçi tüm zinciri okumak için abonelik seçeneğini değerlendirmek zorunda kalıyor.
Diğer bir özellik ise üreticinin ücretli gönderilerinin ana profilinde gösterilmesi. Böylece ücretli içerikler kullanıcılara daha yakın olacak. Diğer taraftan görsel olarak iyileştirilmiş paylaşım kartları ve tüm abonelik seçeneklerini tek bir yerde gösteren tasarım da yeni paket içerisinde yer alıyor. Son olarak Premium yönetim panelinin daha sadece ve anlaşılır hale getirildiği de belirtiliyor.
dinimizi robotlardan öğrenecek değiliz
tüm sistemini hırsızlık üzerine kurmuş bir ülkeden bahsediyoruz, şaşırmadım