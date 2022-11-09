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    Twitter'dan mavi tik rozetinden sonra resmi tik rozeti uygulaması

    Ünlü sosyal medya platformundaki mavi tik rozeti için istenen ücretin neden olduğu tartışmaların ateşi sönmeden yeni bir uygulama daha duyuruldu. Twitter şimdi de resmi tik rozeti dönemini başlatıyor.
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    Twitter resmi tik rozeti Tam Boyutta Gör
    Twitter önceden yalnızca ünlü kişilerin profiline eklenen mavi tik işaretini Elon Musk'a 8 dolar ödeyen kullanıcıları temsil eden bir sembole dönüştürmek istiyor.

    Bu sembole ek olarak resmi tik rozeti geliyor. ​​​​​​Mavi tik sembolünün yaygınlaştırılma fikri parodi bir hesap kullandığını açıkça dile getirmek istemeyen kişilerin hoşuna gitmedi. 

    Twitter'ın sahibi Elon Musk, Twitter Blue hizmetini kullanıp kimlik doğrulama sisteminin sağladığı mavi tik işaretini kullanan kişileri diğerlerinden ayıracağı belirtilen yeni bir uygulamaya imza atacak.

    Twitter şimdi de resmi tik rozeti üzerinde çalışıyor

    Twitter'da üst düzey bir yönetici olan Esther Crawford bu konu hakkında bir açıklama yaptı. Resmi tik rozeti Crawford'ın söylediğine göre kimliği daha önce doğrulanan her kişi tarafından kullanılamayacak ve bu etiket satın alınamayacak.

    Bu sembolü hükûmeti temsil eden kişiler, ticari şirketler, iş ortakları, büyük medya kuruluşları, yayıncılar ve bazı tanınmış kişiler kullanabilecek. Bazı tanınmış kişiler ibaresinin hangi şartlar altında kimler için tanımlanacağı henüz belli değil.

    Crawford, yeni Twitter Blue hizmetinin kimlik doğrulama sisteminden ibaret olmadığını, bu sistemin mavi onay tikine ve belirli özelliklere erişim sunan ücretli bir abonelik hizmeti olduğunu söyledi. Kısacası kimlik doğrulamaözelliğide bu hizmetin bir parçası olacak.

    Eski mavi tik işaretinin kullanılma amacı artık yeni resmi tik sembolünün kullanılma amacı olacak gibi gözüküyor. Crawford'a göre günde 200 milyondan fazla kullanıcıya ev sahipliği yapan Twitter, hesap türleri arasında ayrım yapmanın yollarını denemeye devam edecek. Resmi tik rozeti ve mavi tik rozeti nelere yol açacak hep birlikte göreceğiz.

    Twitter resmi tik rozeti nedir? 📛

    Bu rozet devlet erkânları, ticaret yapan firmalar, iş ortakları, ünlü medya kuruluşları, yayıncılar, bazı tanınmış bireyler tarafından kullanılabilen, satın alınamayan ve herkese verilmeyen bir semboldür.

    Twitter resmi tik rozeti ne işe yarar? 🤔

    Bu sembol bir kullanıcının Twitter Blue'dan farklı olarak resmen Twitter tarafından yönetimsel açıdan tanınmışlığını simgeler.

    Twitter resmi tik rozeti ne zaman aktif olacak? 🧐

    Henüz belli değil.

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