    WhatsApp Güncellemeler sekmesine reklam ve tanıtım içerikleri geldi

    Teknoloji devlerinden WhatsApp, Güncellemeler sekmesinde sponsorlu durumlar ve tanıtılan kanallar artık küresel olarak yayında. İşte reklamların nasıl çalıştığına dair detaylar:

    WhatsApp Güncellemeler sekmesine reklamlar geldi Tam Boyutta Gör
    WhatsApp Güncellemeler sekmesine reklam entegrasyonunu resmen küresel ölçekte devreye aldı. Şirket, Android 2.25.21.11 beta sürümüyle sinyallerini verdiği Durum Reklamları ve Tanıtılan Kanallar özelliğinin artık dünya çapında kullanıma sunulduğunu duyurdu. Açıklama, platformun resmi X hesabı üzerinden yapıldı. Yeni sistemle birlikte sponsorlu içerikler doğrudan Güncellemeler sekmesinde, kullanıcıların özel sohbetlerinden tamamen ayrı bir alanda gösteriliyor.

    WhatsApp Güncellemeler sekmesinde sponsorlu içerik dönemi

    WhatsApp’ın yeni reklam modeli iki temel bileşenden oluşuyor: Durum Reklamları ve Tanıtılan Kanallar. Durum Reklamları, işletmelerin Durum bölümünde sponsorlu içerik paylaşmasına olanak tanıyor. Bu içerikler, normal durum güncellemeleriyle aynı formatta görünüyor ancak açık bir etiketle sponsorlu oldukları belirtiliyor. Reklamlar belirli sayıda organik durum paylaşımından sonra gösteriliyor ve kullanıcılar tek bir dokunuşla, bir saniyeden kısa sürede bu içerikleri geçebiliyor.

    Tanıtılan Kanallar ise kanal dizininde daha fazla görünürlük sağlamak isteyen işletme ve içerik üreticilerine yönelik konumlandırılmış durumda. Tanıtılan kanallar, dizin içinde küçük bir etiketle işaretleniyor ve bu kanalların ödeme karşılığında öne çıkarıldığı açıkça belirtiliyor. Bu sistem, arama motorlarındaki sponsorlu sonuç mantığına benzer şekilde çalışıyor ancak kullanıcıyı uygulama dışına yönlendirmeden WhatsApp ekosistemi içinde tutuyor. Küresel lansmanla birlikte bu yeni özellikler Android ve iOS platformlarında en güncel sürümü kullanan tüm kullanıcılara açılmış durumda, ancak dağıtımın hesap bazında tamamlanması zaman alabiliyor.

    WhatsApp, kullanıcı deneyimi üzerinde kontrol mekanizmalarını da devreye almış durumda. Kullanıcılar rahatsız edici buldukları bir reklam vereni doğrudan engelleyebiliyor ya da üç nokta menüsü üzerinden reklamı gizleyebiliyor. Bir işletme engellendiğinde o hesaba ait sponsorlu içerikler Güncellemeler sekmesinde tekrar gösterilmiyor.

    Reklam hedefleme tarafında ise şirket sınırlı veri sinyalleri kullanıldığını belirtiyor. Hedefleme dili, ülke bilgisi ve kullanıcıların reklamlarla etkileşim biçimi gibi parametrelerle yapılıyor. Özel mesajlar, aramalar ve grup içerikleri reklam kişiselleştirmesinde kullanılmıyor. Uçtan uca şifreleme altyapısı korunmaya devam ederken, sponsorlu içerik sistemi mesajlaşma deneyiminden teknik olarak ayrıştırılmış durumda.

    Avrupa Bölgesi’nde ise kullanıcılar için ek bir seçenek sunuluyor. Kullanıcılar, Durum ve Kanallar bölümünü reklamlı olarak ücretsiz kullanmaya devam edebiliyor ya da reklamları kaldırmak için abonelik tercih edebiliyor. Abonelikten yararlanabilmek için kullanıcının 18 yaşını doldurmuş olması ve hesabını Hesap Merkezi’ne eklemiş olması gerekiyor. Abone olan kullanıcılar Durum ve Kanallar sekmesinde reklam görmüyor ve reklamlarla etkileşimleri Meta ürünlerinde hedefleme amacıyla kullanılmıyor. Facebook.com veya Instagram.com üzerinden yapılan aboneliklerde aylık ücret genellikle 3,00 euro seviyesinde belirlenirken, Apple App Store veya Google Play Store üzerinden yapılan işlemlerde bu tutar aylık 4,00 euroya çıkabiliyor.

    Çinli robotların büyüleyici kung-fu gösterisi

