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    sosyal medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Twitter’ın iPad uygulaması sonunda yeni arayüzüne kavuşuyor

    Twitter'ın iPad uygulaması, uzun zamandır telefondaki hâlinin büyümüşü şeklinde kullanılsa da gelişen cihazlarla bu durum git gide daha da rahatsız edici hâle geldi.
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    sosyal medya
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    Twitter’ın iPad uygulaması sonunda yeni arayüzüne kavuşuyor
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    Applesfera tarafından rapor edilene göre Twitter’ın iPad uygulaması sonunda uzun zamandır beklenen yeni tasarımına kavuşuyor. Uygulama şimdiye kadar tüm tweetleri tek sütun hâlinde göstererek devasa beyaz alanları kullanmıyordu. Uygulama aynı sebeple telefon uygulamasının büyütülmüş hâlinden farklı görünmüyordu. 

    Yeni tasarımda Twitter, çok sütunlu bir yapıya geçiyor ve sol tarafta gezinti seçenekleri yer alırken sağ tarafta trend olan konular bulunuyor. Uygulamanın yeni sürümü sızıntılara göre hâlâ Tweetdeck gibi bir arayüzden oldukça uzak ve basit. Tweetdeck, bildiğiniz üzere istenilen sayıda sütun eklenmesine ve bu sütunlarda nelerin gösterileceğini seçmenize imkan sunuyor. Bu sütunlara istediğiniz hesapları ya da etiketleri ekleyebiliyorsunuz.

    Ayrıca Bkz. "LG yeni 4K UltraFine Ergo ve UltraGear Gaming monitörlerini tanıttı"

    Yeni tasarım, ortaya çıkan rapor ve kullanıcı ifadelerine göre kullanıcılara yavaş yavaş sunulmaya başlandı. Yeni tasarım sizin iPad’inizde görünmüyorsa şimdilik Twitter web sitesine giderek tasarımı görebilirsiniz.



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    Led Zeppelin 27 dk.
    Şuan da pdf vs okuyup internette surf yapmak için en mantıklı tablet hangisi? Küçük olsun diye minilere baktım ama içime sinmedi, sim kartlı bakıyorum bu arada.
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    olağan_şüpheli 30 dk.
    instagram için falan da lazım.
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    darkhair 2 sa.
    Ya gercekten merak ettigim icin soruyorum. Bu iPad gercekten bilgisayarin yerini aliyor mu kullandikca?
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    mrunseen 2 sa. darkhair
    ne işle uğraştığınıza göre değişir. tam olarak yerini alabilmiş değil.
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