Twitter’ın iPad uygulaması sonunda yeni arayüzüne kavuşuyor

Tam Boyutta Gör

Applesfera tarafından rapor edilene göre Twitter’ın iPad uygulaması sonunda uzun zamandır beklenen yeni tasarımına kavuşuyor. Uygulama şimdiye kadar tüm tweetleri tek sütun hâlinde göstererek devasa beyaz alanları kullanmıyordu. Uygulama aynı sebeple telefon uygulamasının büyütülmüş hâlinden farklı görünmüyordu.

Yeni tasarımda Twitter, çok sütunlu bir yapıya geçiyor ve sol tarafta gezinti seçenekleri yer alırken sağ tarafta trend olan konular bulunuyor. Uygulamanın yeni sürümü sızıntılara göre hâlâ Tweetdeck gibi bir arayüzden oldukça uzak ve basit. Tweetdeck, bildiğiniz üzere istenilen sayıda sütun eklenmesine ve bu sütunlarda nelerin gösterileceğini seçmenize imkan sunuyor. Bu sütunlara istediğiniz hesapları ya da etiketleri ekleyebiliyorsunuz.

Ayrıca Bkz. "LG yeni 4K UltraFine Ergo ve UltraGear Gaming monitörlerini tanıttı"

Yeni tasarım, ortaya çıkan rapor ve kullanıcı ifadelerine göre kullanıcılara yavaş yavaş sunulmaya başlandı. Yeni tasarım sizin iPad’inizde görünmüyorsa şimdilik Twitter web sitesine giderek tasarımı görebilirsiniz.