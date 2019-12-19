LG yeni 4K UltraFine Ergo ve UltraGear Gaming monitörlerini tanıttı

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İş veya oyun ihtiyaçlarınız için bir monitör arayışındaysanız, LG'nin yeni tanıttığı modeller dikkatinizi çekebilir. Şirket CES 2020 öncesinde profesyoneller için tasarladığı iş ve oyun monitörleri olan 4K çözünürlüklü LG UltraFine Ergo ve UltraGear Gaming modellerini tanıttı.

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Yüksek fiyatla gelmeleri bekleniyor

UltraFine Ergo modeli masanıza monte edebileceğiniz bir standla geliyor. 32 inç büyüklüğünde olan ve 4K çözünürlük sunan bu monitörün standı, ekranı yukarı ve aşağı kaydırmanıza imkan sağlıyor. Bu da masa alanından tasaruf etmek isteyen kullanıcılar için ideal olabilir. Ayrıca monitör yatay olarak 280 derece, dikey olarak da 25 dereceye kadar dönebiliyor. % 95 DCI-P3 renk gamı, HDR 10 desteği ve USB-C bağlantı noktası ise cihazın diğer özellikleri arasında yer alıyor.

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UltraGear Gaming monitör ise 27-38 inç arasındaki boyutlarda piyasaya sürülecek. Bu ekranlar 1 ms'lik yanıt süreleriyle oyunculara hitap ediyor. 144Hz yenileme hızı ve G-Sync uyumluluğuna da sahip olan monitör yine aynı şekilde 4K çözünürlüğe sahip. LG'nin yeni monitörleriyle ilgili herhangi bir fiyatlandırma açıklanmış değil ancak cihazların ucuz olmayacaklarını söyleyebiliriz. CES 2020 etkinliğinde ise fiyat etiketlerinin açıklanması bekleniyor.

http://www.lgnewsroom.com/2019/12/lg-2020-ultra-monitors-ideal-for-professionals-and-gamers-alike/