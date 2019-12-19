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    Monitör ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    LG yeni 4K UltraFine Ergo ve UltraGear Gaming monitörlerini tanıttı

    Güney Koreli teknoloji şirketi LG, iş ve oyun pazarına yönelik ürettiği iki monitörünü duyurdu. CES 2020 öncesi tanıtılan LG UltraFine Ergo ve UltraGear Gaming monitörler profesyonellere hitap ediyor.
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    Monitör
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    LG yeni 4K UltraFine Ergo ve UltraGear Gaming monitörlerini tanıttı
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    İş veya oyun ihtiyaçlarınız için bir monitör arayışındaysanız, LG'nin yeni tanıttığı modeller dikkatinizi çekebilir. Şirket CES 2020 öncesinde profesyoneller için tasarladığı iş ve oyun monitörleri olan 4K çözünürlüklü LG UltraFine Ergo ve UltraGear Gaming modellerini tanıttı.

    Ayrıca Bkz. "Samsung Pay 2020'de daha fazla pazara açılacak"

    Yüksek fiyatla gelmeleri bekleniyor

    UltraFine Ergo modeli masanıza monte edebileceğiniz bir standla geliyor. 32 inç büyüklüğünde olan ve 4K çözünürlük sunan bu monitörün standı, ekranı yukarı ve aşağı kaydırmanıza imkan sağlıyor. Bu da masa alanından tasaruf etmek isteyen kullanıcılar için ideal olabilir. Ayrıca monitör yatay olarak 280 derece, dikey olarak da 25 dereceye kadar dönebiliyor. % 95 DCI-P3 renk gamı, HDR 10 desteği ve USB-C bağlantı noktası ise cihazın diğer özellikleri arasında yer alıyor.

    LG yeni 4K UltraFine Ergo ve UltraGear Gaming monitörlerini tanıttı
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    UltraGear Gaming monitör ise 27-38 inç arasındaki boyutlarda piyasaya sürülecek. Bu ekranlar 1 ms'lik yanıt süreleriyle oyunculara hitap ediyor. 144Hz yenileme hızı ve G-Sync uyumluluğuna da sahip olan monitör yine aynı şekilde 4K çözünürlüğe sahip. LG'nin yeni monitörleriyle ilgili herhangi bir fiyatlandırma açıklanmış değil ancak cihazların ucuz olmayacaklarını söyleyebiliriz. CES 2020 etkinliğinde ise fiyat etiketlerinin açıklanması bekleniyor.



    http://www.lgnewsroom.com/2019/12/lg-2020-ultra-monitors-ideal-for-professionals-and-gamers-alike/ Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    homebird 53 dk.
    Lg ve samsung gibi dev şirketler, üst seviye monitör piyasasında yeterince kar görmüyorlar, bu nedenle monitörleri genellikle giriş ve orta seviye oluyordu. Lg, sanırım bu alanda bir ışık gördü. İnşallah Samsung'da benzer urülerle rekabete katılır.
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