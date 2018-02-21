uTorrent'in güvenlik açıkları tartışma konusu oldu

Dünya çapında 100 milyondan fazla kullanıcısı olan BitTorrent istemcisi uTorrent, yaklaşık 3 ay önce Google Project Zero tarafından uyarılmıştı. Google güvenlik araştırmacısı Tavis Ormandy, Aralık 2017'de uTorrent istemcisiyle ilgili güvenlik açıklarını şirkete bildirmiş ve bu açıkların kısa sürede kapatılmasının, kullanıcılar açısından iyi olacağını belirtmişti.

Rapora göre uTorrent, uzaktan kod yürütülmesi ve indirilen dosyaların kopyalanması da dahil sayısız kritik güvenlik açığı barındırıyordu. Yaklaşık 2 aylık sessizliğini bozan uTorrent yetkilileri, kritik güvenlik açıklarını kapattıklarını ve kullanıcıların en kısa sürede yeni beta sürüme geçmeleri gerektiğini duyurdu.

Kısa bir süre sonra kararlı sürüme geçilecek

BitTorrent'in Mühendislikten Sorumlu Başkan Yardımcısı David Rees, geçtiğimiz hafta yayınlanan beta sürümde her şey yolunda giderse, bu hafta kararlı sürüme geçeceklerini söyledi. Ayrıca beta sürümü Tavis Ormandy'nin de incelediğini ve açıkların kapatıldığını doğruladığını da sözlerine ekledi.

Tavis Ormandy açıkların tam anlamıyla kapatılmadığını söylüyor

uTorrent'in açıklamasının ardından Tavis Ormandy, güvenlik açıklarının tam anlamıyla kapatılmamış olduğuna dair bir tweet attı. Kafaları karıştıran ve kullanıcıları ikilemde bırakan bu gelişme sonrasında yeni beta sürüme geçip geçmemek tamamen sizin tercihinize kalmış. Bize sorarsanız bu mesele bir hayli su kaldıracağa benziyor.

https://www.cyberscoop.com/trivial-utorrent-vulnerabilities-allow-information-disclosure-and-remote-code-execution/