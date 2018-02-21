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uTorrent'in güvenlik açıkları tartışma konusu oldu

Google Project Zero tarafından uyarılan BitTorrent istemcisi uTorrent, kritik güvenlik açıklarını kapattığını açıkladı. Fakat güvenlik uzmanı Tavis Ormandy tam tersini düşünüyor.
1 yıl
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Diğer Yazılım
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Dünya çapında 100 milyondan fazla kullanıcısı olan BitTorrent istemcisi uTorrent, yaklaşık 3 ay önce Google Project Zero tarafından uyarılmıştı. Google güvenlik araştırmacısı Tavis Ormandy, Aralık 2017'de uTorrent istemcisiyle ilgili güvenlik açıklarını şirkete bildirmiş ve bu açıkların kısa sürede kapatılmasının, kullanıcılar açısından iyi olacağını belirtmişti.
Rapora göre uTorrent, uzaktan kod yürütülmesi ve indirilen dosyaların kopyalanması da dahil sayısız kritik güvenlik açığı barındırıyordu. Yaklaşık 2 aylık sessizliğini bozan uTorrent yetkilileri, kritik güvenlik açıklarını kapattıklarını ve kullanıcıların en kısa sürede yeni beta sürüme geçmeleri gerektiğini duyurdu.

Kısa bir süre sonra kararlı sürüme geçilecek

BitTorrent'in Mühendislikten Sorumlu Başkan Yardımcısı David Rees, geçtiğimiz hafta yayınlanan beta sürümde her şey yolunda giderse, bu hafta kararlı sürüme geçeceklerini söyledi. Ayrıca beta sürümü Tavis Ormandy'nin de incelediğini ve açıkların kapatıldığını doğruladığını da sözlerine ekledi.

Tavis Ormandy açıkların tam anlamıyla kapatılmadığını söylüyor

uTorrent'in açıklamasının ardından Tavis Ormandy, güvenlik açıklarının tam anlamıyla kapatılmamış olduğuna dair bir tweet attı. Kafaları karıştıran ve kullanıcıları ikilemde bırakan bu gelişme sonrasında yeni beta sürüme geçip geçmemek tamamen sizin tercihinize kalmış. Bize sorarsanız bu mesele bir hayli su kaldıracağa benziyor.

https://www.cyberscoop.com/trivial-utorrent-vulnerabilities-allow-information-disclosure-and-remote-code-execution/ Yorum Yaz
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***Leopard*** 1 yıl en beğenilen
Qbittorrent , Deluge , Tixati gibi kat be kat güvenli ve temiz , reklamsız , açık kaynak torrent istemcileri varken bunları hala kullananlar olması şaşırtıcı.
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Artunç 1 yıl
Ben uzun yıllar bittorrent kullandım çok da memnundum. Qbittorrent ve Tixati de iyi programlar yalnız.
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bkaakco 1 yıl
Çok kullanıldığı için açıklar daha kolay görülüyor diye düşünüyorum.
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Türkçesever 1 yıl bkaakco
Haberde bahsedilen sorun bu değil. Güvenlik açıklarının olması elbette normal. Güvenlik açığının Aralık 2017'de bildirilip hâlen tam olarak kapatılmaması asıl sorun.
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drjacob 1 yıl
uTorrent ve JDownload 'dan iyisi yok bence
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sniper23 1 yıl
Tixati gibisi varken Utorrent kullanmak nedir?
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tobepeople 1 yıl
utorrent full sürümünü kullanıyorum hala ben ,gayet reklamsız cr.ckli demeye gerek yoktur sanırım amaç zaten beleşe indirmek. Bu arada hızınız düşük sanırım ben 50 mbps kullanıyorum ve gayet stabil bu meret hala. Aynısını alternatifleriyle aynı hızda alamadığım için terk edemedim. Ayrıca Andorid sürümünü de kullanıyorum yine yamalı :)
Edit ;transmission da fena değildi :)
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QuexSeeL 1 yıl
Delugeyi başlattığım vakit 2 dakika civarı süre sonra açılıyor, bu sorunla karşılaşan başkası var mı? çaresini bilen eden var mı? İnternette geç açılıyor yavaş açılıyor diye arattığımda bu sorundan bahseden pek konu bulamadım soranlara da cevap gelmemişti. qBittorent kurdum ama Deluge düzelir ise Delugeyi kullanmak isterim.
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Musty3535123 1 yıl
şirket bilgisayarında utorrent kullanıyorum, w10, başlangıçtan kapamama rağmen windows ile başlıyor ve hiç bir şekilde kapatamadımda..
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dr20mouse 1 yıl Musty3535123
AVCI_31
şirket bilgisayarında utorrent kullanıyorum, w10, başlangıçtan kapamama rağmen windows ile başlıyor ve hiç bir şekilde kapatamadımda..

Silip tekrar kur hocam. Tekrar kurarken Windows firewall ve başlangıçta açılması ile ilgili soru soracak baslatmayla ilgili olanin tikini kaldırın.
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***Leopard*** 1 yıl en beğenilen
Qbittorrent , Deluge , Tixati gibi kat be kat güvenli ve temiz , reklamsız , açık kaynak torrent istemcileri varken bunları hala kullananlar olması şaşırtıcı.
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eyoruk 1 yıl ***Leopard***
İlk defa gmrdüm bu programları
Bır deneyeyım bakalım hangs iyi ?
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Türkçesever 1 yıl ***Leopard***
Tixati, galiba açık kaynak kodlu değil.
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DeliKulaBey 1 yıl ***Leopard***
Yazdığını okuyana kadar bilmiyorduk
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6 etiket daha güvenlik açığı bittorrent utorrent Diğer Yazılım Yazılım Uğur Seven
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