Dört aşamalı güvenlik duvarı: Kırılan camlardan yerçekimsiz ortama
iPhone'un uzay vizesi alabilmesi için BioServe Space Technologies tarafından yönetilen dört kritik aşamayı tamamlaması gerekiyordu. İlk aşamada cihazın donanımı bir güvenlik paneli tarafından incelendi. İkinci aşamada, radyasyon ve özellikle telefonun ekranındaki camın parçalanma riski gibi potansiyel tehlikeler mercek altına alındı. Apple'ın "Ceramic Shield" (Seramik Kalkan) teknolojisi burada büyük bir sınav verdi. Üçüncü ve dördüncü aşamalarda ise tespit edilen bu risklerin mikro yerçekimi ortamında nasıl bertaraf edileceğine dair planlar test edildi ve doğrulandı.
Astronotların bu telefonları internete bağlanmak için kullanmayacaklarını belirtmekte fayda var. iPhone'lar, görev sırasında Bluetooth veya internet bağlantısı olmadan yalnızca deneyimleri belgelemek, yüksek kaliteli fotoğraf ve video kaydı yapmak amacıyla kullanılacak. Apple, bu süreçte doğrudan bir müdahalelerinin olmadığını, ancak bir iPhone'un ilk kez "yörünge ve ötesinde uzun süreli kullanım" için tam yetki almasından gurur duyduklarını açıkladı.
Pentagona gönderin askeri amaçlı kullansın hemen
biz kontrolün bizde olmasını isteriz burda tutmaz