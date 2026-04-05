Uzaydaki iPhone bilmecesi çözüldü: NASA neden iPhone 17 Pro Max'i seçti?

Tam Boyutta Gör NASA, astronotların uzaya götüreceği eşyalar konusunda son derece katı kurallara sahip. Uzay ajansının donanım onaylama süreci, teknoloji dünyasındaki hızın aksine genellikle son derece yavaş ilerler. Ancak Artemis II göreviyle birlikte bir ilk yaşandı ve Apple'ın en yeni amiral gemisi iPhone 17 Pro Max, derin uzay yolculuğu için gerekli tüm sertifikaları almayı başardı.

iPhone'un uzay vizesi alabilmesi için BioServe Space Technologies tarafından yönetilen dört kritik aşamayı tamamlaması gerekiyordu. İlk aşamada cihazın donanımı bir güvenlik paneli tarafından incelendi. İkinci aşamada, radyasyon ve özellikle telefonun ekranındaki camın parçalanma riski gibi potansiyel tehlikeler mercek altına alındı. Apple'ın "Ceramic Shield" (Seramik Kalkan) teknolojisi burada büyük bir sınav verdi. Üçüncü ve dördüncü aşamalarda ise tespit edilen bu risklerin mikro yerçekimi ortamında nasıl bertaraf edileceğine dair planlar test edildi ve doğrulandı.

Astronotların bu telefonları internete bağlanmak için kullanmayacaklarını belirtmekte fayda var. iPhone'lar, görev sırasında Bluetooth veya internet bağlantısı olmadan yalnızca deneyimleri belgelemek, yüksek kaliteli fotoğraf ve video kaydı yapmak amacıyla kullanılacak. Apple, bu süreçte doğrudan bir müdahalelerinin olmadığını, ancak bir iPhone'un ilk kez "yörünge ve ötesinde uzun süreli kullanım" için tam yetki almasından gurur duyduklarını açıkladı.

