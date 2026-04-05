Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Uzaydaki iPhone bilmecesi çözüldü: NASA neden iPhone 17 Pro Max'i seçti?

    NASA, Artemis II astronotlarının iPhone 17 Pro Max kullanmasına onay verdi. Uzay yolculuğuna hak kazanan cihaz, görev öncesinde dört aşamadan oluşan oldukça katı test süreçlerini başarıyla tamamladı.

    Uzaydaki iPhone bilmecesi çözüldü Tam Boyutta Gör
    NASA, astronotların uzaya götüreceği eşyalar konusunda son derece katı kurallara sahip. Uzay ajansının donanım onaylama süreci, teknoloji dünyasındaki hızın aksine genellikle son derece yavaş ilerler. Ancak Artemis II göreviyle birlikte bir ilk yaşandı ve Apple'ın en yeni amiral gemisi iPhone 17 Pro Max, derin uzay yolculuğu için gerekli tüm sertifikaları almayı başardı.

    Dört aşamalı güvenlik duvarı: Kırılan camlardan yerçekimsiz ortama

    iPhone'un uzay vizesi alabilmesi için BioServe Space Technologies tarafından yönetilen dört kritik aşamayı tamamlaması gerekiyordu. İlk aşamada cihazın donanımı bir güvenlik paneli tarafından incelendi. İkinci aşamada, radyasyon ve özellikle telefonun ekranındaki camın parçalanma riski gibi potansiyel tehlikeler mercek altına alındı. Apple'ın "Ceramic Shield" (Seramik Kalkan) teknolojisi burada büyük bir sınav verdi. Üçüncü ve dördüncü aşamalarda ise tespit edilen bu risklerin mikro yerçekimi ortamında nasıl bertaraf edileceğine dair planlar test edildi ve doğrulandı.

    Astronotların bu telefonları internete bağlanmak için kullanmayacaklarını belirtmekte fayda var. iPhone'lar, görev sırasında Bluetooth veya internet bağlantısı olmadan yalnızca deneyimleri belgelemek, yüksek kaliteli fotoğraf ve video kaydı yapmak amacıyla kullanılacak. Apple, bu süreçte doğrudan bir müdahalelerinin olmadığını, ancak bir iPhone'un ilk kez "yörünge ve ötesinde uzun süreli kullanım" için tam yetki almasından gurur duyduklarını açıkladı.

    Kaynakça https://www.nytimes.com/2026/04/03/technology/iphones-artemis-nasa.html https://appleinsider.com/articles/26/04/04/how-nasa-approved-the-iphone-17-pro-max-for-the-artemis-ii-space-mission
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    şofben tehlikeli mi evde iğne bulmak ne anlama gelir pasaportun arkasındaki barkod önemli mı word sayfa kopyalama 1 doz tetanoz aşısı kaç yıl korur

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Apple iPhone 16e
    Apple iPhone 16e
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    CASPER Nirvana C370.4020-4C00B
    CASPER Nirvana C370.4020-4C00B
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum