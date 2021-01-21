Ubuntu artık Apple M1 üzerinde çalışabilecek

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Geçtiğimiz ay sanal Apple ile iPhone yazılımı geliştirme konusunda davası gündeme gelen Corellium girişimi Apple M1 yongalı MacBook kullanıcılarına sürpriz yaptı. Ubuntu artık Apple M1 üzerinde çalışabiliyor.

Ubuntu 20.04 sürprizi

ARM sanallaştırması konusunda tecrübe sahibi olan Corellium girişimi; yaptığı duyuruda Ubuntu 20.04 sürümünü Apple Silicon tabanlı Mac Mini üzerinde çalıştırmayı başardığını bildirdi. Ubuntu 20.04 sürümü tam fonksiyonlı olarak çalışabiliyor.

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Girişim USB üzerinden tam bir Ubuntu sürümü çalıştırdığını belirtiyor. Ağ bağlantısı ise USB Tip-C portuna bağlanan bir adaptör ile sağlanmış. USB, I2C, DART gibi destekler de porta dahil edilmiş.

Bununla birlikte tek bir eksik var o da GPU desteği. Linus Torvalds’ın da bahsettiği gibi Linux içerisinde GPU için yazılım çevresi oluşturmak oldukça zor ve Apple’ın buna katkı sağlaması gerekiyor.

Yine de Corellium girişimi yazılım tabanlı olarak bir seviyeye kadar grafik işleme motoru sunabiliyor. Bunun haricinde PS4 konsoluna Linux kurması ile tanınan Asahi Linux ekibi tersine mühendislik yaparak Apple M1 için Linux uyumlu grafik sürücüleri üzerinde çalışıyor. Corellium’un yapısı GitHub üzerinde paylaşıldı.

https://corellium.com/blog/linux-m1

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