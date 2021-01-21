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    Ubuntu artık Apple M1 üzerinde çalışabilecek

    Corellium ekibi USB üzerinden Apple M1 yongalarında Ubuntu 20.04 yapısını kurmayı başarmış. Her şey yolunda giderken sadece GPU desteğinin yazılım tabanlı verilmesi gerekiyor.
    1 sa.
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    İşletim Sistemleri
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Ubuntu artık Apple M1 üzerinde çalışabilecek
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    Geçtiğimiz ay sanal Apple ile iPhone yazılımı geliştirme konusunda davası gündeme gelen Corellium girişimi Apple M1 yongalı MacBook kullanıcılarına sürpriz yaptı. Ubuntu artık Apple M1 üzerinde çalışabiliyor.

    Ubuntu 20.04 sürprizi

    ARM sanallaştırması konusunda tecrübe sahibi olan Corellium girişimi; yaptığı duyuruda Ubuntu 20.04 sürümünü Apple Silicon tabanlı Mac Mini üzerinde çalıştırmayı başardığını bildirdi. Ubuntu 20.04 sürümü tam fonksiyonlı olarak çalışabiliyor.

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    Girişim USB üzerinden tam bir Ubuntu sürümü çalıştırdığını belirtiyor. Ağ bağlantısı ise USB Tip-C portuna bağlanan bir adaptör ile sağlanmış. USB, I2C, DART gibi destekler de porta dahil edilmiş.

    Bununla birlikte tek bir eksik var o da GPU desteği. Linus Torvalds’ın da bahsettiği gibi Linux içerisinde GPU için yazılım çevresi oluşturmak oldukça zor ve Apple’ın buna katkı sağlaması gerekiyor.

    Yine de Corellium girişimi yazılım tabanlı olarak bir seviyeye kadar grafik işleme motoru sunabiliyor. Bunun haricinde PS4 konsoluna Linux kurması ile tanınan Asahi Linux ekibi tersine mühendislik yaparak Apple M1 için Linux uyumlu grafik sürücüleri üzerinde çalışıyor. Corellium’un yapısı GitHub üzerinde paylaşıldı.



    https://corellium.com/blog/linux-m1 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Penceresiz ofislere yapay gün ışığı: Misola LED

    darkaura

    isigin sirkadyen ritim uzerindeki etkilerini dolasiyla insan psikolojisini ve hormonel dengesini nasil degistirebildigini bilen sirketler, kisiler alir. aksam vakti 1 dolarlik soguk beyaz led ampulun altinda oturdugu icin gece uyuyamiyan cok insan var ve bunun neden oldugunun farkinda bile degilller. buyuk sirketlerin duvardaki boyanin renginden arkada calan muzige kadar is verimliligini artirmak icin ofis tasarimina verdikleri onemi dusunursek bu urun kendine pazar bulacaktir.

    1 saat önce
    A
    aycibin

    1 dolara satılan led ampül yerine bunu kim alır?

    2 saat önce
    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    zaten en temiz linux u apple şekillendirmiş !
    ne halt etmeye yine linux beta test moduna getiriyorlar ki !?
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    O cihaza o kadar para verip Ubuntu çalıştırmak da ne kadar akıl karı bir iş olur bence tartışılır.
    Apple dual Bboota izin verecekse eyvallah. Güzel iş olur o zaman.
    Tabi tamamen sanal makina odaklı bir çözüm ise gene birşey diyemem.
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    JourneyToTheWest 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Keşke linux daha fazla kitlelere ulaşsa da windows tekelini yıksa.Ücretsiz bunca distrounun oldukça az kesim tarafından kullanılması üzücü.
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    Finn Mertens 1 sa. ( Mesaj Silindi ) JourneyToTheWest
    Windows'u hem sevmiyorum hem muhtacım. Arayüzü o kadar kötü ki, üst seviye donanımda bile takılması hatalar vermesi de cabası. Ayrıca kaynak yönetimi çok kötü. Kafasına göre disk, ram kullanıyor, update atıyor, abuk subuk yok cany crush soda yok minecraft yüklüyor.
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    hareketliperde (tuluy ....) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) JourneyToTheWest
    Linux'u bende seviyorum ama düz kullanıcıya ulaşması çok zor. benim gibi az biraz meraklı birilerini bile bezdirebiliyor yeri gelince.
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