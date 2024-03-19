Uçak tarafından çekilen planörler, hava kargo taşımacılığını değiştirebilir

Tam Boyutta Gör ABD, Teksas merkezli bir şirket olan Aerolane, oldukça pahalı olan hava kargo taşımacılığını ucuzlatmak adına kökeni 1940'lara dayanan bir teknoloji geliştiriyor. Bir uçak tarafından çekilen kargo planörü.

İkinci Dünya Savaşı sırasında askerleri ve teçhizatlarını taşıyan kargo planörlerden ilham alan Aerolane, otonom bir kargo planörünü çeken bir uçaktan oluşan bir sistem tasarladı. Şirket, bu teknolojinin kargo maliyetlerini %65'e kadar azaltacağını iddia ediyor.

Peki bu fikrin günümüzde bir yeri var mı? Aerolane kesinlikle öyle düşünüyor. ABD Hava Hareketlilik Komutanlığı da 2013'te yakıt tasarrufuna yönelik deneyler yaptığında aynısı sonuca varmıştı.

Aerolane, "Aerocarts" olarak adlandırılan amaca yönelik tasarlanmış kargo planörlerinin 135 milyar dolarlık hava taşımacılığı sektöründe önemli gelişim sağlayacağını ifade ediyor.

"Sanılandan daha az radikal"

Aerolane'in kurucu ortağı Todd Graetz, Bloomberg'e şunları söyledi: "Havacılık tarihindeki en kanıtlanmış konseptlerinden birinin tozunu alıyoruz ve bunları günümüz teknolojisiyle modernleştiriyoruz. Herkesin düşündüğünden çok daha az radikal."

Graetz daha önce ABD'nin en büyük yük demiryolu olan BNSF Demiryolu Şirketi için bir drone programı yürütüyordu. Aerolane'in kurucu ortaklarından biri olan Gur Kimchi, daha önce Amazon'un Prime Air drone ile teslimat projesinin kurucu ortağıydı. Kimchi aynı zamanda Federal Havacılık İdaresi Drone Danışma Komitesi'nin kurucu üyesiydi.

Geleneksel uçakların aksine Aerocart'ların motoru bulunmuyor. Bunun yerine, basit bir çekme halatı kullanılarak öncü bir uçakla hedeflerine doğru çekiliyorlar. Tıpkı bir otomobil tarafından çekilen römork gibi, ancak havada.

Şirket, tahrik sistemlerinin ortadan kaldırılmasıyla kargo kapasitesinin arttığını belirtiyor. Bunun yerine Aerolane, planörlere gelişmiş uçuş kontrol sistemleri ekledi. Uçuş sırasında, öncü uçağın girdabının altında otonom olarak uçan planörler, düşük sürtünmeyle maksimum verimlilik elde ediyor.

Aerolane'in halihazırda prototip uçakları bulunuyor. Bazıları bu konseptin uygulanabilirliğini göstermek için 2022'den beri test ediliyor ve başarılı olduğu belirtiliyor. Şirket, Pipistrel Virus ve Velocity SE gibi uçakları başarıyla otomatik kargo planörlerine dönüştürdü.

Mevcut prototipleri motorlara sahip olsa da Aerolane, güç aktarma organları olmayan planörlerin yapımına yönelik onay almak için FAA da dahil olmak üzere düzenleyici otoritelerle birlikte çalışıyor.

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Başlangıçta 3 ton, ileride 10 ton kapasiteli planör üretecek

Bloomberg'e göre, FAA'dan ilk onayı aldıktan sonra şirket, 3 ton kargo taşıma kapasitesine sahip bir planör tasarlayıp üretecek. Bunu daha sonra 10 ton kapasiteli bir planör takip edecek. Graetz ayrıca bir planörün havada ayrılıp öncü uçaktan farklı bir havaalanına inme olasılığının da altını çizdi.

Şirket henüz herhangi bir erken müşteriyle anlaşmamış olasa da, prototipini hizmete sunmak için yaklaşık 11,5 milyon dolar tutarında başlangıç finansmanı topladı. Aerolane, sistemini 2025 yılına kadar hizmete sunmak için çalışıyor.

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