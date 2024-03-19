Çinli üretici uçan taksisini satışa sundu

Otonom hava taşıtları ve yolcu taşıma araçları geliştiren EHang, EH216-S model uçan taksisi için Çin’in sivil havacılık otoritesinden (CAAC) onay sertifikasyonunu ekim ayında almıştı. CAAC'nin bu kararıyla Çin, otonom uçan taksileri onaylayan ilk ülke olmuştu. Şirket daha sonra, turistik uçuşlar yapmak için Guangzhou ve Hefei şehir yönetimleriyle anlaşma imzalamıştı.
Ehang EH216-S özellikleri neler?
EHang uçan taksi hizmetini ilk kez 2021 yılında tanıtmıştı. Elektrikli ve dikey kalkış ve iniş gerçekleştirebilen EH216-S, iki yolcu taşıyabiliyor. Saatte 130 km/h hıza çıkabilen ve 25 dakika boyunca uçabilen aracın yolcu/kargo limiti ise 225-270 kilogram civarında. 16 motor ve 16 pervaneye sahip uçak, tek şarj ile 35 km menzil elde edebiliyor. Şimdiye kadar 40 binden fazla güvenli uçuş tamamlayan otonom hava aracı aynı zamanda bir veya daha fazla pervanenin arıza yapması durumunda güvenli iniş yapabiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.