Tam Boyutta Gör Çinli drone üreticisi EHang Holdings online ticaret platformu Taobao’da EH216-S model uçan taksisinin ticari satışlarına başladı. eVTOL (dikey iniş kalkış yapabilen) tipindeki uçağın fiyatı 333 bin dolar olarak belirlenmiş durumda.

Otonom hava taşıtları ve yolcu taşıma araçları geliştiren EHang, EH216-S model uçan taksisi için Çin’in sivil havacılık otoritesinden (CAAC) onay sertifikasyonunu ekim ayında almıştı. CAAC'nin bu kararıyla Çin, otonom uçan taksileri onaylayan ilk ülke olmuştu. Şirket daha sonra, turistik uçuşlar yapmak için Guangzhou ve Hefei şehir yönetimleriyle anlaşma imzalamıştı.

EHang ilk otonom hava aracının ticari uçuşunu yaptı 1 ay önce eklendi

Ehang EH216-S özellikleri neler?

EHang uçan taksi hizmetini ilk kez 2021 yılında tanıtmıştı. Elektrikli ve dikey kalkış ve iniş gerçekleştirebilen EH216-S, iki yolcu taşıyabiliyor. Saatte 130 km/h hıza çıkabilen ve 25 dakika boyunca uçabilen aracın yolcu/kargo limiti ise 225-270 kilogram civarında. 16 motor ve 16 pervaneye sahip uçak, tek şarj ile 35 km menzil elde edebiliyor. Şimdiye kadar 40 binden fazla güvenli uçuş tamamlayan otonom hava aracı aynı zamanda bir veya daha fazla pervanenin arıza yapması durumunda güvenli iniş yapabiliyor.

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Çinli üretici uçan taksisini satışa sundu