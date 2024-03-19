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    Anlık Bildirim

    Çinli üretici uçan taksisini satışa sundu

    Çinli drone üreticisi EHang Holdings online ticaret platformu Taobao’da EH216-S model uçan taksisinin ticari satışlarına başladı. eVTOL tipindeki aracın fiyatı ve özellikleri neler?
    Çinli üretici uçan taksisini satışa sundu Tam Boyutta Gör
    Çinli drone üreticisi EHang Holdings online ticaret platformu Taobao’da EH216-S model uçan taksisinin ticari satışlarına başladı. eVTOL (dikey iniş kalkış yapabilen) tipindeki uçağın fiyatı 333 bin dolar olarak belirlenmiş durumda.

    Otonom hava taşıtları ve yolcu taşıma araçları geliştiren EHang, EH216-S model uçan taksisi için Çin’in sivil havacılık otoritesinden (CAAC) onay sertifikasyonunu ekim ayında almıştı. CAAC'nin bu kararıyla Çin, otonom uçan taksileri onaylayan ilk ülke olmuştu. Şirket daha sonra, turistik uçuşlar yapmak için Guangzhou ve Hefei şehir yönetimleriyle anlaşma imzalamıştı.

    Ehang EH216-S özellikleri neler?

    EHang uçan taksi hizmetini ilk kez 2021 yılında tanıtmıştı. Elektrikli ve dikey kalkış ve iniş gerçekleştirebilen EH216-S, iki yolcu taşıyabiliyor. Saatte 130 km/h hıza çıkabilen ve 25 dakika boyunca uçabilen aracın yolcu/kargo limiti ise 225-270 kilogram civarında. 16 motor ve 16 pervaneye sahip uçak, tek şarj ile 35 km menzil elde edebiliyor. Şimdiye kadar 40 binden fazla güvenli uçuş tamamlayan otonom hava aracı aynı zamanda bir veya daha fazla pervanenin arıza yapması durumunda güvenli iniş yapabiliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 2 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 3 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 7 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 7 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 7 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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