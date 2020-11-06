Ücretsiz dağıtılacak tabletlerin özellikleri belli oldu

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Koronavirüs pandemisi nedeniyle aylardır uzaktan eğitim modeli uygulanıyor. 1,2,3,4, 5, 9 ve 12’nci sınıflarda yüz yüze eğitime başladı ancak dersler tam zamanlı olarak başlamadığı okul haricindeki vakitlerde uzaktan eğitim sürdürülüyor. Okullar tam olarak açılmadığı için öğrencilerin tablet bilgisayar ihtiyacı devam ediyor.

Milli Eğitim Bakanlığı ihtiyaç sahibi öğrencilere 500 bin adet tablet bilgisayar dağıtacak. Devlet Malzeme Ofisi (DMO), dağıtılacak tablet bilgisayarların temini için üretici ve ithalatçı firmalardan teklif aldı. Görüşmelerde son aşamaya geldi. 500 bin adet tabletin 31 Aralık’ta DMO’ya teslim edilmesi planlanıyor. Bu tabletler 2021’in başında ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılacak. Tablet alımında geçerli olacak dolar kuru 7,75 TL olarak belirlendi. Tablet bilgisayar sektöründeki arz-talep sıkıntısından dolayı 500 bin tabletin tek firmadan sağlanması pek mümkün görünmüyor. Muhtemelen 3-4 firmayla sözleşme imzalanacak.

Ayrıca Bkz. "Bilgisayarlara son 1 yılda yüzde 80'in üzerinde zam"

Ücretsiz dağıtılacak tablet bilgisayarın özellikleri

Ekran, en az 10 inç büyüklüğünde, çizilme ve kırılmaya dayanıklı en az Gorilla Glass 3 veya üzeri dayanıklılık seviyesinde, kapasitif ekran 10 noktadan dokunmatik özellikli ve ekran çözünürlüğü en az 1.920 x 1.200 olacak.

Tablet bilgisayarın Antutu Benchmark skoru en az 100.000 olacak.

Tablet bilgisayarın işlemcisi 8 çekirdekli ve en az 1.5 GHz hızında olacak.

Tablet bilgisayarda LTE Sim kart modülü bulunacak. - Depolama alanı en az 64 GB olacak. Bu depolama alanının 32 GB’ı gömülü olmak üzere kalanı 32 GB micro SD kart ile de sağlanabilecek.

Tablet bilgisayarın bellek kapasitesi (RAM) en az 3 GB olacak

Tablet bilgisayarın 802.11 b/g/n Wi-Fi modülü bulunacak

Tablet bilgisayar en az Android 8.0 işletim sistemine sahip olacak. Üst versiyona geçiş işlemi sonrası yüklü uygulamalar sorunsuz çalışacak.

Tablet bilgisayarın ön kamerası en az 2 MP, arka kamerası en az 5 MP olacak.

Darbe ve düşmelere dayanıklı koruyucu silikon vb. materyalden yapılmış kılıfı bulunacak.

Ürün iki yıl garantili olmalıdır.

Tabletlere 1 yılda yüzde 40'ın üzerinde zam

Artan talebin ve döviz kurundaki yükseliş nedeniyle tablet bilgisayarlarda enflasyonun üzerinde fiyat artışı yaşandı. TÜİK verilerine göre Ekim 2019’da 1075 TL olarak tespit edilen ortalama tablet bilgisayar fiyatı, Ekim 2020’de 1535 TL olarak belirlendi. Ortalama bir tablet bilgisayar fiyatında yıllık yüzde 42.8 oranında zam gerçekleşti. Türkiye’de okullar sınırlı olarak yüz yüze eğitime başladı ancak vaka sayısındaki artış ve Avrupa’nın karantinaya girmesi nedeniyle Türkiye’de yeniden uzaktan eğitim modeline geçilebilir. Bilgisayar ve tabletlerdeki fiyat artışından dolayı devletin KDV indirimi yaparak öğrencilerin bu cihazlara erişimini kolaylaştırması gerekir.

https://www.haberturk.com/son-dakika-150-dolara-500-bin-tablet-haberler-2860897-ekonomi

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