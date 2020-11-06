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    Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Ücretsiz dağıtılacak tabletlerin özellikleri belli oldu

    Milli Eğitim Bakanlığı tarafından dağıtılacak 500 bin adet tablet bilgisayarın temini için DMO'nun görüşmeleri sürüyor. DMO'nun ihalesinde tablet bilgisayarda bulunması gereken özelliklere yer verildi
    5 gün
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    Taşınabilir Bilgisayarlar
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    1

    Ücretsiz dağıtılacak tabletlerin özellikleri belli oldu
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    Koronavirüs pandemisi nedeniyle aylardır uzaktan eğitim modeli uygulanıyor. 1,2,3,4, 5, 9 ve 12’nci sınıflarda yüz yüze eğitime başladı ancak dersler tam zamanlı olarak başlamadığı okul haricindeki vakitlerde uzaktan eğitim sürdürülüyor. Okullar tam olarak açılmadığı için öğrencilerin tablet bilgisayar ihtiyacı devam ediyor.

    Milli Eğitim Bakanlığı ihtiyaç sahibi öğrencilere 500 bin adet tablet bilgisayar dağıtacak. Devlet Malzeme Ofisi (DMO), dağıtılacak tablet bilgisayarların temini için üretici ve ithalatçı firmalardan teklif aldı. Görüşmelerde son aşamaya geldi. 500 bin adet tabletin 31 Aralık’ta DMO’ya teslim edilmesi planlanıyor. Bu tabletler 2021’in başında ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılacak. Tablet alımında geçerli olacak dolar kuru 7,75 TL olarak belirlendi. Tablet bilgisayar sektöründeki arz-talep sıkıntısından dolayı 500 bin tabletin tek firmadan sağlanması pek mümkün görünmüyor. Muhtemelen 3-4 firmayla sözleşme imzalanacak.

    Ayrıca Bkz. "Bilgisayarlara son 1 yılda yüzde 80'in üzerinde zam"

    Ücretsiz dağıtılacak tablet bilgisayarın özellikleri

    • Ekran, en az 10 inç büyüklüğünde, çizilme ve kırılmaya dayanıklı en az Gorilla Glass 3 veya üzeri dayanıklılık seviyesinde, kapasitif ekran 10 noktadan dokunmatik özellikli ve ekran çözünürlüğü en az 1.920 x 1.200 olacak.
    • Tablet bilgisayarın Antutu Benchmark skoru en az 100.000 olacak.
    • Tablet bilgisayarın işlemcisi 8 çekirdekli ve en az 1.5 GHz hızında olacak.
    • Tablet bilgisayarda LTE Sim kart modülü bulunacak. - Depolama alanı en az 64 GB olacak. Bu depolama alanının 32 GB’ı gömülü olmak üzere kalanı 32 GB micro SD kart ile de sağlanabilecek.
    • Tablet bilgisayarın bellek kapasitesi (RAM) en az 3 GB olacak
    • Tablet bilgisayarın 802.11 b/g/n Wi-Fi modülü bulunacak
    • Tablet bilgisayar en az Android 8.0 işletim sistemine sahip olacak. Üst versiyona geçiş işlemi sonrası yüklü uygulamalar sorunsuz çalışacak.
    • Tablet bilgisayarın ön kamerası en az 2 MP, arka kamerası en az 5 MP olacak.
    • Darbe ve düşmelere dayanıklı koruyucu silikon vb. materyalden yapılmış kılıfı bulunacak.
    • Ürün iki yıl garantili olmalıdır.

    Tabletlere 1 yılda yüzde 40'ın üzerinde zam

    Artan talebin ve döviz kurundaki yükseliş nedeniyle tablet bilgisayarlarda enflasyonun üzerinde fiyat artışı yaşandı. TÜİK verilerine göre Ekim 2019’da 1075 TL olarak tespit edilen ortalama tablet bilgisayar fiyatı, Ekim 2020’de 1535 TL olarak belirlendi. Ortalama bir tablet bilgisayar fiyatında yıllık yüzde 42.8 oranında zam gerçekleşti. Türkiye’de okullar sınırlı olarak yüz yüze eğitime başladı ancak vaka sayısındaki artış ve Avrupa’nın karantinaya girmesi nedeniyle Türkiye’de yeniden uzaktan eğitim modeline geçilebilir. Bilgisayar ve tabletlerdeki fiyat artışından dolayı devletin KDV indirimi yaparak öğrencilerin bu cihazlara erişimini kolaylaştırması gerekir.



    https://www.haberturk.com/son-dakika-150-dolara-500-bin-tablet-haberler-2860897-ekonomi Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    ilkerinanç

    Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.

    57 dakika önce
    gun

    Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.

    1 saat önce
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    hareketliperde (tuluy ....) 5 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    öğrencilere dağıtıldıktan sonra sarı sitede satış ilanlarını görmezsek birşey bilmiyorum
    1 Yanıt Yanıtla +102
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    homebird (Bilen BİLİR) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Güzel gelişme ama bir öğretmen olarak tek ricam var: Lütfen donanımsal kilit koyun oyun yüklenmesin!
    4 Yanıt Yanıtla +66
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    th9 5 gün ( Mesaj Silindi )
    keşke dolar 8.50 olmasada herkes kendi parasıyla düzgün bir tablet alabilse
    1 Yanıt Yanıtla +42
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    Yorumlar (50) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    DH Misafiri 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Tableti fakire fukaraya veren yok yalan hepsi...ne evim var ne arabam asgari ücretle kirada ev geçindirmeye çalışıyorum tablet kriterlerine uymuyormuşum ..keşke evim arabam var diye form doldursaymışım çünkü onlara verildi ..haksa ben hakkımı helal etmiyorum
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    DH Misafiri 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Ben oglum için tablet başvurdum ama başvurum degledrme alınmadı nede benim durumu yök bakıyorum arabasi olaylar evi olalar anlıyormuş kurban olduğum allah'a kabul etmes
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    DH Misafiri 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Ben baş vurdum bana veremediler tableti benim kızım birinci sınıfa gidiyor canlı derse bağlanması gerekiyor telefon dan bağlanamıyoruz sürekli kesiliyor.
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    DH Misafiri 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Ben anlamıyorum tableti sadece gelir düzeyi düşür sosyal yardım alan ailelerin çocuklarına dağıtılacakmış bakıyorum bilmem kaç tane evi arabası arsası bilmemnesi olanlar her türlü yardımı ala biliyo ben bi yere baş vurmaya gittiğimde eşiniz sigortalı deniyo tamam sigortalıda bu adam bi maaşla kredimi ödesin fatura mı ödesin evmi geçindirsin çocuk mu okutsun
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    DH Misafiri 3 gün ( Mesaj Silindi )
    ekranın parlaklık değeri, ön kamera kalitesi type-c şarjı ve keyboard folio nun varlığı önemli
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    DH Misafiri 3 gün ( Mesaj Silindi )
    eğitim nedir ki neden eğitime gerek var ya kimse bilmiyor. gerçekten eğitimin amacı nedir. bilen kişi o kadar azdır ki 350.000 de 1 kişi çıkmaz
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    DH Misafiri 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Bize verildi, çin markası,

    Pubg felan kaldırıyor( arkadaşım gösterdi )

    Fakat android 8 ve çekirdek meselesi afedersiniz ama babayı alırsınız. 8 çekirdeği siz 2 çekirdek diyin.
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    DH Misafiri 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Hep yalan söylüyor dun manisa yok
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    DH Misafiri 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Bence asparagas bilgisayar dediler tablete döndü vestel tablet 400 tl 3000 tl nerede 2600 tl nereye gidiyor olmadı bakanım.adam gibi yapın yapacak dağıtacaksanız.
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    Juggernaut005 3 gün ( Mesaj Silindi )
    İyi güzel işler . Birde altyapıya da yatırım yapsalar da insanlar orda burda internet aramasa, fiyatlar daha uygun olsa
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    61043 kez okundu.
    42 kişi, toplam 50 yorum yazdı.

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    tablet bilgisayar, ücretsiz tablet bilgisayar ve
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