Ucuz Tesla Model Y'nin ilk görüntüleri ortaya çıktı

Tesla CEO’su Elon Musk, şirketin 2025 ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladığı toplantıda "ucuz Tesla"nın tamamen farklı bir model olmadığını, mevcut Model Y’nin sadeleştirilmiş bir versiyonu olduğunu açıklamıştı. Çinli otomotiv medyası Yiche’ye göre bu sadeleştirilmiş versiyon halihazırda üretim aşamasında ve 2025’in dördüncü çeyreğinde piyasaya sürülmesi bekleniyor.
Maliyet düşüren değişiklikler
Sızdırılan görseller, dış tasarımda da bazı değişikliklerin yapıldığını ortaya koyuyor. En dikkat çeken değişiklik, önde boydan boya uzanan LED ışık şeridinin kaldırılması. Farlar biraz daha yukarı taşınarak Model 3’e benzer bir görünüm elde edilmiş. Ayrıca, stop lambalarının arasında yer alan yansıtıcı orta şerit de yeni versiyonda çıkarılmış.
yandan tekmeyi bir koyarım olduğu gibi yapışır asfalta :)
30km ile viraj dönsede görsek
2 boyutlu araba yapmışlar
Başta bakınca garip geldi gözüme, iyimiş yinede
gözüm bozuldu sandım ya