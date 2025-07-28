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    Ucuz Tesla Model Y'nin ilk görüntüleri ortaya çıktı

    Tesla, Model Y'nin daha uygun fiyatlı bir versiyonunu hazırlıyor. Sızdırılan görüntüler, sadeleştirilmiş iç ve dış tasarımıyla maliyet odaklı değişimleri gözler önüne seriyor.

    Ucuz Tesla Model Y'nin ilk görüntüleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Tesla'nın popüler elektrikli SUV modeli Model Y'nin uygun fiyatlı versiyonuna ait iç mekan fotoğrafları internete sızdı. Çinli bir yayıncı tarafından paylaşılan bu görüntüler, Tesla'nın ucuz Model Y versiyonunu piyasaya sürmeye yaklaştığını gösteriyor.

    Tesla CEO’su Elon Musk, şirketin 2025 ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladığı toplantıda "ucuz Tesla"nın tamamen farklı bir model olmadığını, mevcut Model Y’nin sadeleştirilmiş bir versiyonu olduğunu açıklamıştı. Çinli otomotiv medyası Yiche’ye göre bu sadeleştirilmiş versiyon halihazırda üretim aşamasında ve 2025’in dördüncü çeyreğinde piyasaya sürülmesi bekleniyor.

    Maliyet düşüren değişiklikler

    Ucuz Tesla Model Y'nin ilk görüntüleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Yeni versiyonun iç tasarımı, maliyetleri düşürmeye yönelik sadeleştirmeler içeriyor. Panoramik cam tavan ve arka ekran gibi detaylar kaldırılmış. Ayrıca, ön konsolla birleşmeyen, daha sade bir orta konsol tasarımına geçiş yapılmış gibi görünüyor. Bunlara ek olarak koltuklar da daha ucuz malzemeden üretilecek.

    Sızdırılan görseller, dış tasarımda da bazı değişikliklerin yapıldığını ortaya koyuyor. En dikkat çeken değişiklik, önde boydan boya uzanan LED ışık şeridinin kaldırılması. Farlar biraz daha yukarı taşınarak Model 3’e benzer bir görünüm elde edilmiş. Ayrıca, stop lambalarının arasında yer alan yansıtıcı orta şerit de yeni versiyonda çıkarılmış.

    Ucuz Tesla Model Y'nin ilk görüntüleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Tesla’nın bu yeni Model Y versiyonuyla daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşması ve rekabetin yoğunlaştığı elektrikli SUV pazarında elini güçlendirmesi bekleniyor. 
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    Dünyanın en dar FIAT Panda'sı

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    mert1907 14 saat önce

    yandan tekmeyi bir koyarım olduğu gibi yapışır asfalta :)

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    MDK 4 gün önce

    30km ile viraj dönsede görsek

    V
    vixx 4 gün önce

    2 boyutlu araba yapmışlar

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    Paetzold 4 gün önce

    Başta bakınca garip geldi gözüme, iyimiş yinede

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    CagriSR 5 gün önce

    gözüm bozuldu sandım ya

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