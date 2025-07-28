Karsan, iki ayrı sözleşme ile Romanya'ya 42 adet e-ATA teslim edecek

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Karsan'ın Chitila ve Focșani belediyeleriyle yaptığı son anlaşmalarla her iki şehre de 21'er adet 10 metrelik e-ATA model elektrikli otobüs teslim edilecek. Teslimatların gelecek yıl içerisinde tamamlanması planlanıyor.
Şirketin Chitila'ya daha önce teslim ettiği araçlarla birlikte bu şehirdeki toplam Karsan marka elektrikli araç sayısı 44'e ulaşacak. Focșani'deki araç sayısı ise yeni teslimatların ardından 47'ye yükselecek. Karsan, bugüne kadar Romanya'ya 380 elektrikli araç teslim etti.
Karsan e-ATA 10, 250 kW maksimum güç üreten bir elektrik motoruna sahip. 396 kWsa'e kadar LFP batarya ile donatılabilen model, 80 km/s maksimum hıza ve 350 km sürüş menziline sahip. DC şarj ünitesiyle 2 saat 45 dakikada şarj olabilen modelde pantograf seçeneği de mevcut.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
yandan tekmeyi bir koyarım olduğu gibi yapışır asfalta :)
30km ile viraj dönsede görsek
2 boyutlu araba yapmışlar
Başta bakınca garip geldi gözüme, iyimiş yinede
gözüm bozuldu sandım ya