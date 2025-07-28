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    Karsan, iki ayrı sözleşme ile Romanya'ya 42 adet e-ATA teslim edecek

    Karsan, Romanya'daki Chitila ve Foc?ani şehirlerinin belediyeleriyle toplam 42 adet e-ATA otobüs teslimatını kapsayan iki ayrı sözleşme imzaladı.                       

    Karsan'dan Romanya ile 42 adetlik elektrikli otobüs anlaşması Tam Boyutta Gör
    Romanya'da 40'tan fazla şehirde aktif olarak hizmet veren Karsan, ülkedeki varlığını yeni anlaşmalarla genişletiyor. Şirket, Chitila ve Focșani şehirlerinin belediyeleriyle toplam 42 adet e-ATA otobüs teslimatını kapsayan iki ayrı sözleşme imzaladı.

    Şirketten yapılan açıklamaya göre, Karsan'ın Chitila ve Focșani belediyeleriyle yaptığı son anlaşmalarla her iki şehre de 21'er adet 10 metrelik e-ATA model elektrikli otobüs teslim edilecek. Teslimatların gelecek yıl içerisinde tamamlanması planlanıyor.

    Şirketin Chitila'ya daha önce teslim ettiği araçlarla birlikte bu şehirdeki toplam Karsan marka elektrikli araç sayısı 44'e ulaşacak. Focșani'deki araç sayısı ise yeni teslimatların ardından 47'ye yükselecek. Karsan, bugüne kadar Romanya'ya 380 elektrikli araç teslim etti.

    Karsan e-ATA 10, 250 kW maksimum güç üreten bir elektrik motoruna sahip. 396 kWsa'e kadar LFP batarya ile donatılabilen model, 80 km/s maksimum hıza ve 350 km sürüş menziline sahip. DC şarj ünitesiyle 2 saat 45 dakikada şarj olabilen modelde pantograf seçeneği de mevcut. 

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    mert1907 14 saat önce

    yandan tekmeyi bir koyarım olduğu gibi yapışır asfalta :)

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    MDK 4 gün önce

    30km ile viraj dönsede görsek

    V
    vixx 4 gün önce

    2 boyutlu araba yapmışlar

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    Paetzold 4 gün önce

    Başta bakınca garip geldi gözüme, iyimiş yinede

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    CagriSR 5 gün önce

    gözüm bozuldu sandım ya

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