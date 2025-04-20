Tam Boyutta Gör Reuters'ın üç kaynağa atıfta bulunan yeni bir haberine göre, Tesla uygun fiyatlı modelini tekrar erteledi. Yeni aracın, Model Y'nin kırpılmış bir versiyonu olması bekleniyor.

Tesla'nın ucuz bir model hazırladığı yönündeki haberler uzunca süredir dolaşıyor. Şirket ilk olarak "unboxed" isimli yeni ve daha ucuz bir araç platformu üzerinde 25.000 dolarlık bir model geliştirmeyi planlamış, daha sonra bunu iptal ederek Robotaxi'ye odaklanmıştı. Tesla bunun yerine, daha önce duyurulandan daha pahalı olsa da mevcut Model Y platformu üzerinde daha uygun fiyatlı elektrikli araçlar üretmeyi planlıyor.

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2025'in sonu veya 2026'nın başında gelecek

Daha önce 2025'in ilk yarısında geleceği belirtilen yeni model, Reuters'a göre 2025'in sonu veya 2026'nın başına ertelenmiş durumda. Gecikmenin nedeni ise bilinmiyor. Raporda gecikmeyle birlikte Tesla'nın 2026 yılına kadar ABD'de yeni modelin 250.000 adetini üretmeyi hedeflediği de belirtiliyor. Tesla'nın ayrıca, kırpılmış Model Y'nin ardından benzer bir Model 3 üretmeyi planladığı ifade ediliyor.

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Tesla'nın uygun fiyatlı modeli yeniden ertelendi