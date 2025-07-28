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Tam Boyutta Gör Renault, altıncı nesil Clio’nun çok yakında tanıtılacağını resmen doğruladı. Autocar'a göre yeni Clio ilk kez Münih Otomobil Fuarı'nda görücüye çıkacak. Halihazırda Avrupa’nın en çok satan otomobili konumundaki makyajlı beşinci nesil Clio’nun yerini alacak yeni modelin, markanın son yıllardaki en kapsamlı yeniliklerinden biri olması bekleniyor.

Yeni Clio, tasarım açısından önemli değişiklikler getirecek. Daha belirgin bir ön burun yapısı ve çift katmanlı arka spoyler gibi detaylarla dikkat çekecek modelin Avrupa'da sadece hibrit motorla satışa sunulacağı belirtiliyor. Tamamen benzinli motorlar artık Clio ürün gamında yer almayacak.

Yeni Clio mevcut modelin bir evrimi değil, tamamen yeni bir otomobil olacak. Ancak Renault’un 2019’da tanıtılan mevcut Clio’da da kullanılan CMF-B platformunun geliştirilmiş bir versiyonunu kullanmaya devam edeceği belirtiliyor. Bu platformun verimliliği artırması ve maliyetleri düşürmesi amaçlanıyor.

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Yeni Clio’nun kaputunun altında, mevcut E-Tech hibrit sistemin güncellenmiş bir versiyonu yer alacak. Bu sistemde, atmosferik bir dört silindirli motor ile iki elektrik motoru birlikte çalışıyor ve toplamda 143 bg güç ve 205 Nm tork üretiyor. Hibrit motor seçeneği, Avrupa Birliği’nin sıkılaşan emisyon hedefleri nedeniyle tek opsiyon olacak. 2025 itibarıyla üreticiler ortalama 93,6 g/km CO₂ salımı yakalamak zorunda; bu sınır 2030’da 49,5 g/km’ye düşecek.

Bununla birlikte Renault, yeni Clio’yu tamamen elektrikli bir model olarak sunmayacak. Halihazırda Renault 5 modeli Fransız üreticiyi elektrikli araç pazarında temsil ediyor. Yeni Clio’nun Avrupa’da 2026 model yılı olarak satışa sunulması bekleniyor.

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2026 Renault Clio ilk kez Münih'te görücüye çıkacak

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