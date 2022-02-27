Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş Çernobil'deki radyasyon oranını artırdı

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Rus orduları, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e girmelerinden sonra 110 km uzaklıktaki Çernobil'i de ele geçirdiler. 26 Nisan 1986 tarihinde yaşanan Çernobil faciasından ötürü insanlar, şu an ki durumun Çernobil'i etkileyip etkilemeyeceği konusunda tedirgin. Çünkü yaklaşık 36 yıl önce gerçekleşen nükleer santral faciası tüm dünyayı olumsuz etkilemişti. Faciadan sonra birçok canlı üzerinde çeşitli mutasyonlar yaşanmış ve kanser vaka sayıları da tavan yapmıştı.

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Bölgede yaşanan çatışmalardan sonra 4 numaralı reaktörün çevresindeki beton lahitin hasar görmüş olabileceği ve bu yüzden radyasyon seviyesinin artmış olabileceğine dair iddialar gündeme geldi. Ancak öyle bir durumda daha yüksek düzeylerde radyasyon ölçümlerinin olacağı düşünülüyor. Ukrayna'nın yaptığı açıklamaya göre santraldeki radyasyon artışının sebebi radyoaktif tozun havaya yükselmesine neden olan askeri faaliyetler olabilir.

Çernobil'deki radyasyon seviyelerindeki artışın sorumlusu Rusya mı?

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Ukrayna'nın nükleer ajansındaki uzmanlar, santral ve çevresinde radyasyon artışı gözlemlediler. Yaşanan artışın sebebinin ise bölgedeki ağır askeri teçhizatın radyoaktif tozu havaya kaldırmasından olduğu düşünülüyor. Gerçekleşen radyasyon artışı, şu an için Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (IAEA) yaptığı açıklamaya göre halk için herhangi bir tehlike oluşturmamakta.

Rusya ise Çernobil'i ele geçirdikten sonra bölgedeki radyasyon seviyelerinde herhangi bir artış yaşanmadığını ve santral çalışanlarının işlerine eskisi gibi devam ettiklerini söyledi.

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