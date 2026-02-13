Xiaomi Watch 5, küresel pazara geliyor: Avrupa fiyatı sızdı

İşte küresel Xiaomi Watch 5'in Avrupa fiyatlandırması:
Küresel Xiaomi Watch 5’in teknik özellikleri, Çin’de satışta olan modelle büyük ölçüde benzer görünüyor. Cihazın 1,54 inç boyutunda AMOLED ekranla gelmesi bekleniyor. Batarya tarafında ise 930 mAh kapasite dikkat çekiyor. Günümüz akıllı saat pazarında bu kapasite oldukça iddialı bir değer olarak değerlendirilebilir. Sızıntıya göre cihaz 6 güne kadar pil ömrü sunabiliyor. Bu süre, kullanım senaryosuna bağlı olarak değişse de Wear OS tabanlı birçok rakiple kıyaslandığında uzun bir dayanım süresine işaret ediyor.
Avrupa fiyatlandırmasına ilişkin sızıntıya göre Xiaomi Watch 5’in 7.990 CZK seviyesinde satışa sunulması planlanıyor. Bu tutar KDV dahil yaklaşık 329 euroya, yani 391 dolar seviyesine karşılık geliyor. Fiyatlandırma, Wear OS tabanlı akıllı saat segmentinde orta-üst seviyeye konumlanıyor. Bu etiketle cihazın, hem Google ekosistemiyle tam uyum arayan kullanıcıları hem de uzun pil ömrü beklentisi olanları hedeflemesi bekleniyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: