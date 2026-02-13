Xiaomi Watch 5, küresel pazara geliyor: Avrupa fiyatı sızdı

Tam Boyutta Gör Xiaomi Watch 5 için küresel lansman öncesi önemli bilgiler ortaya çıktı. Çin’de tanıtılan ve şu ana kadar yalnızca iç pazarda satışa sunulan modelin, Avrupa başta olmak üzere global pazara açılmaya hazırlandığı bildiriliyor. Sızıntıya göre cihaz, bu kez Xiaomi’nin kendi işletim sistemi yerine Google’ın Wear OS platformunu kullanacak. Çekya merkezli bir perakendeciden geldiği belirtilen bilgilere göre fiyat ve renk seçenekleri de netleşmiş durumda.

İşte küresel Xiaomi Watch 5'in Avrupa fiyatlandırması:

Küresel Xiaomi Watch 5’in teknik özellikleri, Çin’de satışta olan modelle büyük ölçüde benzer görünüyor. Cihazın 1,54 inç boyutunda AMOLED ekranla gelmesi bekleniyor. Batarya tarafında ise 930 mAh kapasite dikkat çekiyor. Günümüz akıllı saat pazarında bu kapasite oldukça iddialı bir değer olarak değerlendirilebilir. Sızıntıya göre cihaz 6 güne kadar pil ömrü sunabiliyor. Bu süre, kullanım senaryosuna bağlı olarak değişse de Wear OS tabanlı birçok rakiple kıyaslandığında uzun bir dayanım süresine işaret ediyor.

Tam Boyutta Gör Sızıntıya göre cihaz Siyah ve Ardıç Yeşili olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle sunulacak. Çıkış tarihi ise henüz resmi olarak doğrulanmış değil. Ancak sızıntının zamanlaması, Xiaomi’nin yeni nesil amiral gemisi telefonları ve tabletleriyle birlikte küresel lansman planladığına işaret ediyor. Sızıntılara göre cihaz, Mart ayı başında düzenlenmesi beklenen Mobile World Congress 2026 öncesinde tanıtılabilir.

Avrupa fiyatlandırmasına ilişkin sızıntıya göre Xiaomi Watch 5’in 7.990 CZK seviyesinde satışa sunulması planlanıyor. Bu tutar KDV dahil yaklaşık 329 euroya, yani 391 dolar seviyesine karşılık geliyor. Fiyatlandırma, Wear OS tabanlı akıllı saat segmentinde orta-üst seviyeye konumlanıyor. Bu etiketle cihazın, hem Google ekosistemiyle tam uyum arayan kullanıcıları hem de uzun pil ömrü beklentisi olanları hedeflemesi bekleniyor.

