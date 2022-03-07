Ukrayna'ya daha fazla Starlink terminalleri gönderiliyor

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Şubat ayının son günlerinde SpaceX CEO'su Elon Musk, Starlink uydu interneti hizmetinin artık Ukrayna için aktif hale getirildiğini açıklamıştı. Aynı zamanda Musk, terminallerin de yolda olduğunu belirtmiş ve bu terminaller Ukrayna'ya ulaşmıştı. Ukrayna tarafından yapılan yeni bir açıklamaya göre önümüzdeki haftalarda ülkeye daha da fazla Starlink terminali sevk edilecek.

Ukrayna'ya daha fazla Starlink istasyonu gelecek

Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle birlikte ülkedeki internet altyapısının büyük hasara uğramasıyla birlikte akıllara Starlink uydu internet hizmeti geldi. Ülkenin başbakan yardımcısı Mykhailo Fedorov'un yaptığı bir paylaşıma yanıt veren Elon Musk, uydu internet hizmetinin ülke için aktif edildiğini söylemişti.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelensky, paylaştığı yeni bir tweetle önümüzdeki hafta, yıkılan şehirler için başka bir Starlink sistemi grubu alacaklarını duyurdu.

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Elon Musk'a Ukrayna'yı sözleri ve eylemleriyle desteklediği için minnettar olduğunu belirten Zelensky, Musk'la yaptığı görüşmede gelecekteki olası uzay projeleri üzerine konuştuklarını ancak bunun detaylarını savaştan sonra açıklayacağını belirtti.

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