Ukrayna'ya daha fazla Starlink terminalleri gönderiliyor

Şubat ayının son günlerinde SpaceX CEO'su Elon Musk, Starlink uydu interneti hizmetinin artık Ukrayna için aktif hale getirildiğini açıklamıştı. Aynı zamanda Musk, terminallerin de yolda olduğunu belirtmiş ve bu terminaller Ukrayna'ya ulaşmıştı. Ukrayna tarafından yapılan yeni bir açıklamaya göre önümüzdeki haftalarda ülkeye daha da fazla Starlink terminali sevk edilecek.
Ukrayna'ya daha fazla Starlink istasyonu gelecek
Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle birlikte ülkedeki internet altyapısının büyük hasara uğramasıyla birlikte akıllara Starlink uydu internet hizmeti geldi. Ülkenin başbakan yardımcısı Mykhailo Fedorov'un yaptığı bir paylaşıma yanıt veren Elon Musk, uydu internet hizmetinin ülke için aktif edildiğini söylemişti.
Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelensky, paylaştığı yeni bir tweetle önümüzdeki hafta, yıkılan şehirler için başka bir Starlink sistemi grubu alacaklarını duyurdu.
Elon Musk'a Ukrayna'yı sözleri ve eylemleriyle desteklediği için minnettar olduğunu belirten Zelensky, Musk'la yaptığı görüşmede gelecekteki olası uzay projeleri üzerine konuştuklarını ancak bunun detaylarını savaştan sonra açıklayacağını belirtti.
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Almanya korkudan kask yardımı yaptığı ukraynaya Türkiye güçlü ülkem siha sattı.02mart2022 ukrayna savunma bakanı yeni parti tb2 leri teslim aldıklarını bildirdi , kapak üstüne kapak
Önceden satılan silahlar bunlar, yenilerini göndermeye yürekleri yemedi. Tarihde eleştirdikleri ne konu varsa kendi başlarına gelmeden gitmicekler sanırm. İnönüyü sscb tankları sınıra dayanmışken kaçakları teslim etti diye yere vuranlar, şimdi rusya ya bağımlıyız diye ne silah gönderebiliyor ne hava sahasını kapatabiliyor :DDD Önceden yakarız yıkarız diyenler milli menfaatler demeye başladı :DDDD
ruslar yok olmaz tam bir savas makinesi onlar rusyayi isgale kalkan Alman nazi ordularini SS Wehrmacht bilmemne neyse once kendi ulkelerinde sonra da almanya da yenmis adamlar Alman nazi ordusu zamaninin en guclu ordusuydu onune geleni dumduz ediyordu fransayi 1 haftada ele gecirdi fakat onlar bile basa cikamadilar ve ondan onceki tarihlerde napolyon dahil oraya giren mahvoldu.. orasi isgal edilemez bir ulke ve ruslar yenilmezdir ancak tum avrupa arti abd belki buyuk bedel odeyerek sadece rusyaya gucleri yetebilir ama kuzey kore cin vs gibi muttefikleri de var.. bu durumda rus tarafi ustun gelir.. onlari yenmeyi unutun avrupa abd bosa kurek cekiyor ellerinde nukleer olmasaydi bile (karsi tarafta da olmayacak) yine de tum avrupayi aglatirlardi simdi nukleer sahibi olarak 10000000000 kati aglatirlar
yav bi durun oralık karışık zaten..