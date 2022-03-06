Tesla, Almanya'daki Gigafactory için şartlı onay aldı

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Berlin yakınlarındaki bir Gigafactory için yerel yetkililerden şartlı onay aldı. Yetkililer, fabrika için onay vermekle beraber şirketin yerine getirmesini istediği şartları da bildirdiler. Bu onayla birlikte Tesla, hem üretim kapasitesini artıracak hem de erişilebilirlik için önemli bir adım atmış olacak.
Almanya'dan Gigafactory'e onay geldi
Yerel yetkililer geçtiğimiz günlerde Tesla'ya Gigafactory'de ticari üretime başlanabilmesi için şartlı onay verildiğini duyurdu. Elektrikli otomobil üreticisi, bir süredir bu onayı almaya çalışıyordu ancak pandemi, tedarik zinciri sıkıntıları ve çevrecilerle yaşanan problemlerden dolayı bu süreç uzamıştı.
Tesla, fabrikada üretime başlamadan önce su kullanımı ve hava kirliliği kontrolü gibi yetkililerin karşılanmasını istediği şartları sağladığını kanıtlamak zorunda.
Berlin yakınlarına bulunan Gigafactory'de yıllık 500 bine kadar araç üretilmesi hedefleniyor. Toplamda 12 bin kişiye iş imkanı sunması beklenen fabrika için şimdiye kadar yaklaşık 2600 kişinin işe alındığı ve görüşmelere devam edildiği belirtiliyor. Şirketin şartları yerine getirerek üretime ne zaman başlayacağı konusunda bir açıklama henüz paylaşılmadı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Bu haberlerle bizi rusya'nın hedefi yapıyorsunuz farkında değilsiniz.
Almanya korkudan kask yardımı yaptığı ukraynaya Türkiye güçlü ülkem siha sattı.02mart2022 ukrayna savunma bakanı yeni parti tb2 leri teslim aldıklarını bildirdi , kapak üstüne kapak
Önceden satılan silahlar bunlar, yenilerini göndermeye yürekleri yemedi. Tarihde eleştirdikleri ne konu varsa kendi başlarına gelmeden gitmicekler sanırm. İnönüyü sscb tankları sınıra dayanmışken kaçakları teslim etti diye yere vuranlar, şimdi rusya ya bağımlıyız diye ne silah gönderebiliyor ne hava sahasını kapatabiliyor :DDD Önceden yakarız yıkarız diyenler milli menfaatler demeye başladı :DDDD
ruslar yok olmaz tam bir savas makinesi onlar rusyayi isgale kalkan Alman nazi ordularini SS Wehrmacht bilmemne neyse once kendi ulkelerinde sonra da almanya da yenmis adamlar Alman nazi ordusu zamaninin en guclu ordusuydu onune geleni dumduz ediyordu fransayi 1 haftada ele gecirdi fakat onlar bile basa cikamadilar ve ondan onceki tarihlerde napolyon dahil oraya giren mahvoldu.. orasi isgal edilemez bir ulke ve ruslar yenilmezdir ancak tum avrupa arti abd belki buyuk bedel odeyerek sadece rusyaya gucleri yetebilir ama kuzey kore cin vs gibi muttefikleri de var.. bu durumda rus tarafi ustun gelir.. onlari yenmeyi unutun avrupa abd bosa kurek cekiyor ellerinde nukleer olmasaydi bile (karsi tarafta da olmayacak) yine de tum avrupayi aglatirlardi simdi nukleer sahibi olarak 10000000000 kati aglatirlar
yav bi durun oralık karışık zaten..