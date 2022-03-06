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Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Berlin yakınlarındaki bir Gigafactory için yerel yetkililerden şartlı onay aldı. Yetkililer, fabrika için onay vermekle beraber şirketin yerine getirmesini istediği şartları da bildirdiler. Bu onayla birlikte Tesla, hem üretim kapasitesini artıracak hem de erişilebilirlik için önemli bir adım atmış olacak.

Almanya'dan Gigafactory'e onay geldi

Yerel yetkililer geçtiğimiz günlerde Tesla'ya Gigafactory'de ticari üretime başlanabilmesi için şartlı onay verildiğini duyurdu. Elektrikli otomobil üreticisi, bir süredir bu onayı almaya çalışıyordu ancak pandemi, tedarik zinciri sıkıntıları ve çevrecilerle yaşanan problemlerden dolayı bu süreç uzamıştı.

Tesla, fabrikada üretime başlamadan önce su kullanımı ve hava kirliliği kontrolü gibi yetkililerin karşılanmasını istediği şartları sağladığını kanıtlamak zorunda.

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Berlin yakınlarına bulunan Gigafactory'de yıllık 500 bine kadar araç üretilmesi hedefleniyor. Toplamda 12 bin kişiye iş imkanı sunması beklenen fabrika için şimdiye kadar yaklaşık 2600 kişinin işe alındığı ve görüşmelere devam edildiği belirtiliyor. Şirketin şartları yerine getirerek üretime ne zaman başlayacağı konusunda bir açıklama henüz paylaşılmadı.

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Tesla, Almanya'daki Gigafactory için şartlı onay aldı