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    Uydu internet hizmeti Starlink’in gelirleri sadece iki yılda üçe katlandı

    SpaceX'in Starlink internet hizmetinden elde ettiği gelire ilişkin yayınlanan yeni raporlar hizmetin hızla büyüdüğünü ve sadece iki yıl içinde neredeyse üç katına çıktığını gösteriyor.
    Starlink’in gelirleri sadece iki yılda üçe katlandı Tam Boyutta Gör
    Elon Musk’ın şirketi SpaceX’in uydu internet hizmeti Starlink, son yıllarda büyük bir finansal sıçrama yaşadı. Kısa süre önce iki bağımsız analist firmasının yaptığı tahminlere Starlink’in gelirleri yalnızca iki yıl içinde neredeyse üç katına çıktı. Analistlere göre bu gelirin çok büyük bir kısmı doğrudan aboneliklerden geliyor.

    Quilty Space’in güncellenmiş analizine göre Starlink, 2024 yılında 7,8 milyar dolar gelir elde etti. Medya yayını Payload ise bu rakamın 8,2 milyar dolar olduğunu tahmin ediyor. Quilty Space’e göre ayrıca Starlink, gelirinin yaklaşık yüzde 60'ını doğrudan aboneliklerden elde ediyor. Starlink’in 2025 yılında gelirlerini 12 milyar doların üzerine çıkarması beklenirken, SpaceX için 2 milyar dolarlık nakit akışı yaratacağı öngörülüyor. Bu nakit akışının geçtiğimiz yıl özelinde birkaç yüz milyon dolar olduğuna da işaret ediliyor. SpaceX, özel bir şirket olduğu için mali detayları kamuya açık olarak yayınlamıyor.

    Aktarılanlara göre geçtiğimiz yılın sonunda Starlink, 4.6 milyon aboneye ulaşmayı başarmıştı. Hughes ve ViaSat gibi firmaların en iyi dönemlerinde toplamda 2,2 milyon abonesi bulunuyordu. Starlink’in 2025 yılında ise 3 milyon yeni abone kazanması bekleniyor.

    Starlink’in gelirleri sadece iki yılda üçe katlandı Tam Boyutta Gör
    Öte yandan, Starlink sadece bireysel tüketicilere değil, büyük kurumsal ve devlet müşterilerine de hizmet sunuyor. ABD Savunma Bakanlığı, denizcilik ve havacılık sektörleri, Starlink’in en büyük kurumsal müşterileri arasında yer alıyor. Halihazırda 75.000 gemi, 300 yolcu gemisi ve 500 uçakta Starlink yer alıyor.

    SpaceX ise Starlink özelinde yavaşlamayı planlamıyor. Firma, Starship roketiyle daha büyük ve güçlü V3 uydularını fırlatmayı planlıyor. Ayrıca, doğrudan cep telefonu bağlantısı (DTC, Direct-to-Cell) sunan yeni bir teknoloji geliştirilerek kullanıcıların yerde bir terminale ihtiyaç duymadan internete erişmesi sağlanacak. Halihazırda ABD ve İzlanda gibi ülkelerde Starlink DTC uyduları aktif olarak test ediliyor.

    Bu yeniliklerin yanı sıra, Starlink’in Hindistan gibi büyük pazarlara giriş yapma çabaları devam ediyor. SpaceX, burada hizmet sunabilmek için yetkililerle görüşmelerini sürdürüyor. Eğer başarıya ulaşılırsa ciddi bir büyüme ivmesi yakalanabilir.

    Bu arada Starlink için her şey mükemmel değil. Elon Musk’ın küresel politikadaki etkisi nedeniyle firma, bazı belirsizliklerle karşı karşıya. Musk’ın ABD ve dünya siyasetindeki artan rolü, bazı ülkeler ve hükümetler tarafından endişeyle karşılanıyor. Bu durum sadece SpaceX ve Starlink’i etkilemiyor, Musk’ın Tesla’sını da olumsuz etkiliyor. Görünüşe göre Musk’ın şirketlerinin önündeki en büyük risklerin kaynağı yine kendisi.

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