Türkiye'de yaklaşık 5 milyon adet merdiven altı ikinci el telefon kol geziyor

İkinci el telefonlar tehlike saçabiliyor
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yayımlanan bir bilgiye göre 2022'nin ilk yarısında 4.65 milyon adet sıfır akıllı telefon satıldı. Mobilfon Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Lütfi Soylu'ya göre sıfır bir akıllı telefon satın alamayan kişiler yenilenmiş telefonlar için kurulan ilgili pazara yönelmeli.
Yenilenmiş telefon pazarının henüz yeni olduğunu, bu pazarda yer alan telefonların özel sertifikaya, kayıt koduna ve 12 ay garantiye ev sahipliği yaptığını belirten Soylu'nun merdiven altı telefonlar için verimsiz dediği biliniyor. Akıllı telefon sektöründeki temsilciler Türkiye'de yaklaşık 5 milyon adet merdiven altı ikinci el telefon olduğunu düşünüyor.
Soylu önümüzdeki yıl Türkiye'de 1 milyon adet yenilenmiş telefon satılacağını öngörüyor. Mobilfon Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı ve bu sektörde yer alan kuruluşlar ülkemizde 25 ila 30 milyon arasında atık (çöp) cep telefonunun olduğunu tahmin ediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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ikinci el telefonlar, Teknoloji Haberleri ve Mobil Teknolojiler