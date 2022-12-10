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    Türkiye'de yaklaşık 5 milyon adet merdiven altı ikinci el telefon kol geziyor

    Alım gücünün düşmesi ve fiyatların yükselmesi kullanıcıların ikinci el telefonlar satan kişilere ve işletmelere ilgi göstermesine sebep oluyor. Garantisi ve kaydı olmayan modeller oldukça tehlikeli.
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    İkinci el telefonlar Tam Boyutta Gör
    İkinci el telefonlar kayıtlı ve kayıt dışı olmak üzere ikiye ayrılıyor. Kayıt dışı olan bir telefon merdiven altı olarak nitelendiriliyor. Bu kavram herhangi bir sistemin veri tabanında bulunmayan, güvenlik problemleriyle boğuşan, özel sertifikasyonu olmayan, kodsuz ve / veya garantisiz telefon modelleri için kullanılıyor.​

     

    İkinci el telefonlar tehlike saçabiliyor

    Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yayımlanan bir bilgiye göre 2022'nin ilk yarısında 4.65 milyon adet sıfır akıllı telefon satıldı. Mobilfon Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Lütfi Soylu'ya göre sıfır bir akıllı telefon satın alamayan kişiler yenilenmiş telefonlar için kurulan ilgili pazara yönelmeli.

    Yenilenmiş telefon pazarının henüz yeni olduğunu, bu pazarda yer alan telefonların özel sertifikaya, kayıt koduna ve 12 ay garantiye ev sahipliği yaptığını belirten Soylu'nun merdiven altı telefonlar için verimsiz dediği biliniyor. Akıllı telefon sektöründeki temsilciler Türkiye'de yaklaşık 5 milyon adet merdiven altı ikinci el telefon olduğunu düşünüyor.

    Soylu önümüzdeki yıl Türkiye'de 1 milyon adet yenilenmiş telefon satılacağını öngörüyor. Mobilfon Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı ve bu sektörde yer alan kuruluşlar ülkemizde 25 ila 30 milyon arasında atık (çöp) cep telefonunun olduğunu tahmin ediyor.

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    Güneş enerjili otomobil seri üretime girdi

    K
    kaptan5656 4 gün önce

    türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu

    D
    darthserratus 4 gün önce

    Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu

    Profil resmi
    ugah6aiw 4 gün önce

    .mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...

    D
    DH Misafiri 5 gün önce

    Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım

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    ikinci el telefonlar, Teknoloji Haberleri ve Mobil Teknolojiler
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