Türkiye'de yaklaşık 5 milyon adet merdiven altı ikinci el telefon kol geziyor

Tam Boyutta Gör İkinci el telefonlar kayıtlı ve kayıt dışı olmak üzere ikiye ayrılıyor. Kayıt dışı olan bir telefon merdiven altı olarak nitelendiriliyor. Bu kavram herhangi bir sistemin veri tabanında bulunmayan, güvenlik problemleriyle boğuşan, özel sertifikasyonu olmayan, kodsuz ve / veya garantisiz telefon modelleri için kullanılıyor.​

Akıllı telefon pazarında kayıplar sürüyor: Lider değişmedi 2 gün önce eklendi

İkinci el telefonlar tehlike saçabiliyor

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yayımlanan bir bilgiye göre 2022'nin ilk yarısında 4.65 milyon adet sıfır akıllı telefon satıldı. Mobilfon Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Lütfi Soylu'ya göre sıfır bir akıllı telefon satın alamayan kişiler yenilenmiş telefonlar için kurulan ilgili pazara yönelmeli.

Yenilenmiş telefon pazarının henüz yeni olduğunu, bu pazarda yer alan telefonların özel sertifikaya, kayıt koduna ve 12 ay garantiye ev sahipliği yaptığını belirten Soylu'nun merdiven altı telefonlar için verimsiz dediği biliniyor. Akıllı telefon sektöründeki temsilciler Türkiye'de yaklaşık 5 milyon adet merdiven altı ikinci el telefon olduğunu düşünüyor.

Soylu önümüzdeki yıl Türkiye'de 1 milyon adet yenilenmiş telefon satılacağını öngörüyor. Mobilfon Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı ve bu sektörde yer alan kuruluşlar ülkemizde 25 ila 30 milyon arasında atık (çöp) cep telefonunun olduğunu tahmin ediyor.

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Ülkemizde yaklaşık 5 milyon adet kayıt dışı ikinci el telefon var