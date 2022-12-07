Akıllı telefon pazarında kayıplar sürüyor: Lider değişmedi

Samsung'un liderliği devam ediyor
Bildirilenlere göre Samsung, bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 3,9'luk bir artışla toplam 64,2 milyon cihaz üretimi gerçekleştirdi. Böylece Güney Kore'li dev, akıllı telefon üretiminde lider konumunu korumayı başardı. Apple ise, çeyrekten çeyreğe yüzde 6’lık bir artışla 50,8 milyon cihaz üretimi gerçekleştirdi. TrendForce, yeni rakamların Apple’ın en güçlü üretim dönemine işaret ettiğini ve tatil dönemi üretimin hızlandığını belirtiyor. Ayrıca analist firması, yılın dördüncü çeyreğinde fabrikadan çıkan her dördüncü telefonun iPhone olacağını söylüyor.
Listede geriye kalan üç isim ise kendi alt markaları ile beraber Xiaomi (Redmi, Poco ve Black Shark), Oppo (Realme ve OnePlus) ve Vivo (iQOO). Trendforce, bu Çin'li şirketlerin kendi özel çiplerini geliştirmesi sebebiyle, daha az ABD teknolojisi kullanılan bir geleceğe yöneldiğini belirtti. Zira bu isimler arasından Xiaomi, özel bir şarj çipi üzerinde çalışıyor. Vivo'nun ise kendi ISP'si bulunurken, Oppo, yeni MariSilicon X görüntü sinyali işlemcisini duyurdu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu
Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu
.mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...
Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım