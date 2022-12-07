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    Akıllı telefon pazarında kayıplar sürüyor: Lider değişmedi

    Bir pazar araştırma şirketi TrendForce, akıllı telefon pazarı için 2022 üçüncü çeyrek verilerini paylaştı. Listelerde Samsung ve Apple'ın liderliği sürüyor. İşte detaylar
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    Akıllı telefon pazarında kayıplar sürüyor: Lider değişmedi Tam Boyutta Gör
    Teknolojik ürünler hakkında pazar araştırmaları gerçekleştiren TrendForce, akıllı telefon pazarında yaşanan çarpıcı kayıpları ortaya çıkardı. Yılın üçüncü çeyreğinde 289 milyon akıllı telefon üretilirken, bir önceki yıla kıyasla yüzde 11’lik bir düşüş yaşandı.

    Samsung'un liderliği devam ediyor

    Bildirilenlere göre Samsung, bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 3,9'luk bir artışla toplam 64,2 milyon cihaz üretimi gerçekleştirdi. Böylece Güney Kore'li dev, akıllı telefon üretiminde lider konumunu korumayı başardı. Apple ise, çeyrekten çeyreğe yüzde 6’lık bir artışla 50,8 milyon cihaz üretimi gerçekleştirdi. TrendForce, yeni rakamların Apple’ın en güçlü üretim dönemine işaret ettiğini ve tatil dönemi üretimin hızlandığını belirtiyor. Ayrıca analist firması, yılın dördüncü çeyreğinde fabrikadan çıkan her dördüncü telefonun iPhone olacağını söylüyor.

    Listede geriye kalan üç isim ise kendi alt markaları ile beraber Xiaomi (Redmi, Poco ve Black Shark), Oppo (Realme ve OnePlus) ve Vivo (iQOO). Trendforce, bu Çin'li şirketlerin kendi özel çiplerini geliştirmesi sebebiyle, daha az ABD teknolojisi kullanılan bir geleceğe yöneldiğini belirtti. Zira bu isimler arasından Xiaomi, özel bir şarj çipi üzerinde çalışıyor. Vivo'nun ise kendi ISP'si bulunurken, Oppo, yeni MariSilicon X görüntü sinyali işlemcisini duyurdu.

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    Güneş enerjili otomobil seri üretime girdi

    K
    kaptan5656 2 gün önce

    türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu

    D
    darthserratus 2 gün önce

    Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu

    Profil resmi
    ugah6aiw 2 gün önce

    .mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...

    D
    DH Misafiri 2 gün önce

    Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım

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