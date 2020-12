Ultraviyole (UV) ışınlarının virüs ve bakteriler üzerine etkisi

Hava yolu ile bulaşan hastalıklar, toplumda en sık görülen hastalıklardır. Kalabalık ve sıkışık halde yaşanan ortamlarda bu hastalıklar daha sık görülür ve çok hızlı yayılır. Hızlı yayılan hastalıkların etkeni virüs ve patojen bakterilerdir. Bunlar nezle, grip, kızamık, suçiçeği, kabakulak, verem, boğmaca, difteri vb. gibi hastalıklar sayılabilir.

Kalabalık ve havalandırma tertibatı yetersiz olan ortamlar, ciddi anlamda risk oluşturmaktadır. Virüs ve patojen bakteriyi içeren ve aynı zamanda taşıyıcı özelliği gösteren havanın temizliği o yüzden çok önem arz etmektedir. Yeni tip Korona virüsü barındıran damlacıkların havada saatlerce, bazı yüzeylerde ise haftalarca canlılık ve bulaşıcı özelliğini koruduğu saptandı.

Araştırma ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri’ne bağlı Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü tarafından yürütüldü. Sonuçlar, New England Journal of Medicine’da yayınlandı.

E-Coli (Escherichia Coli), Enterobakteri, Klebsiella, Listeria, Salmonella, Serratia, Staphylococcus, Streptococcus, Tersinia ve benzeri tüm bakteri, virüs, küf ve mayaları elimine eder.

UVC nedir ?

Ultraviyole (UV) ışık, görünür ışık ve X-Işınları arasındaki bölgeye düşen elektromanyetik spektrumun bir bileşenidir.

UV ışınları 100 – 400 nm dalga boyundadır ve üç farklı banda ayrılır:

UVA (315 – 400 nm),

UVB (280 – 315 nm),

UVC (100 – 280 nm)

Çoğu doğal UV ışığı güneş tarafından üretilir. Güneş ışığının yaklaşık %10’ u UV’dir ve sadece %3 – %4'ü atmosferden geçerek yeryüzüne ulaşır. Dünyaya ulaşan UV radyasyonunun %95' i UVA ve %5’ i UVB’dir.

Güneşten, ölçülebilir hiç bir UVC dünyanın yüzeyine ulaşmaz.

DNA’nın spektral duyarlılığı nedeniyle, sadece UVC bölgesi önemli mikrop öldürücü özellikler gösterir. UVC enerjisi, herhangi bir kimyasal temizleyiciye ihtiyaç duymayan, ekipmanlara veya mobilyalara zarar vermeyen, zahmetsiz bir çözümdür. 40 yıldan fazla süredir, on binlerce insan tarafından hastanelerde, kliniklerde, işleme tesislerinde, ticari ofislerde, üretim tesislerinde ve diğer ticari tesislerde güvenli bir şekilde kullanılmaktadır.

Ultraviyole Işığının Bilinen Gücü

Ultraviyole ışığının ortam dezenfeksiyonu ve sterilizasyonunda kullanımı yıllardan beri bilinen uygulamalar ile devam etmektedir. Özellikle medikal ve sağlık alanlarında yoğunlukla kullanılmaktadır.

UVC Lamba Nedir ?

UVC lamba, ultraviyole ışınları yayabilecek, düşük basınçlı cıvalı bir lambadır. Düşük basınçlı cıva lambaları, ultraviyole ışın yaymak için düşük cıva buharı basıncı ile uyarılır. Dalga boyu 100-280 nm arasındadır. Lambanın dalga tepesi 253.7nm’dir ve gücü ise 4W-100W arasındadır. UVC lambalar hava ve temas ettiği yüzeylerin dezenfeksiyonu ve sterilizasyonu için kullanılır.

Ultraviyole Hava Temizleme

COVID-19 veya diğer tanımı ile korona virüs ( SARS-CoV-2 ) olarak bilinen virüs bugünlerde küresel salgın haline gelmiştir. Bu virüs şüphesiz ki dünyamızı bir kaosa sürüklesede yapabileceğimiz en iyi şey hazırlıklı olmaktır. Bu noktada korona virüse karşı hazır olmak ve mücadele edebilmek için atılabilecek bazı adımlar vardır. Bunlardan biri de bakteri ve virüsleri öldüren ultraviyole ışık olarak bilinen teknolojidir.

Ultraviyole Işık Koronavirüsünü Öldürür

Birkaç yüzyıldır, 200 ila 400 nanometre (nm) arasında dalga boylarına sahip geniş spektrumlu antiseptik UV ışığının, bakteri ve virüslerin DNA’larını bir arada tutan bağlarını yok ederek öldürmede çok etkin olduğu bilim insanları tarafından bilinmektedir. Standart Ultraviyole ışıklar genellikle cerrahi ekipmanları dekontamine etmek için kullanılmaktadırlar. Bu geleneksel antiseptik UV ışıkları virüs ve bakterileri öldürmede etkilidir. UV ışınları direk cilde ve göze temasında ciddi sıkıntılar ve bazı sağlık problemleri oluşturabilir.

Diatek Diagnostik firması olarak 2009 senesinden beri yoğun Ar-Ge sürecinden geçen ve üniversiteler ile işbirliği içinde geliştirdiğimiz Hysafe Air isimli ürünümüz kapalı sistem olduğu için, ne göz nede deri ile direk ışık teması söz konusu olmadığından, kapalı ortak yaşam alanlarında ortamda insan varken bile çalışmasında herhangi bir engel yoktur. Açık sistem UV lambaları çalışırken ortamda insan bulunmamalı, ama kapalı sistem Hysafe Air ile böyle bir kısıtlama yoktur.

KAPALI ve GÜVENLİ UV HAVA TEMİZLİĞİNDE HYSAFE AIR

Talep doğrultusunda, hava yükünün ölçümü yapılmaktadır. Bu ölçümler, firmamızdaki mikrobiyoloji uzmanları, biyologlar ve uzman gıda mühendislerinden oluşan, konusunda uzman ekibimiz tarafından değerlendirilmektedir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Saatte, içinden geçen 300 m3 havayı UVC ışığı ve filtreler ile temizler.

Giriş bölümünde bulunan fan cihazın içine havayı çekmekte, çıkış bölümünde bulunan fan ise içeride temizlenen havayı dışarı üflemektedir.

Cihazın içinde 2 adet 36 Watt’lık veya 1 adet 55 Watt’lık UVC lamba yada 1 adet 65 Watt’lık UVC floresan lamba bulunmaktadır.

İç haznedeki reflektörler UVC ışığın şiddetini arttırmakta ve havanın içeriden geçişi sırasında ışığın orta bölümde yoğunlaşmasını sağlamaktadır.

Cihazın giriş ve çıkış bölümlerinde bulunan karbon filtreler, UVC ışığın dışarı çıkışını engellemektedir. Bu sayede cihaz havayı temizlerken, ortamda insan ve diğer canlılar bulunabilmektedir.

Ayrıca bu karbon filtreler cihazın içine havadaki partiküllerin girişini de engellemektedir.

Cihaz soğuk, sıcak ve nemli tüm ortam şartlarında çalışabilmektedir.

Cihaz çalışırken UVC lambasının faaliyette olduğu cihazın üzerinde bulunan ve yeşil ışık veren gözetleme bölümünden anlaşılmaktadır.

Uzaktan kumandalıdır.

Askı aparatı sayesinde yüksekliği ayarlanabilmektedir.

Sahip olduğu ayakları sayesinde istenirse tavana asmadan farklı ortamlara taşınarak mobil olarak da kullanılabilir.

KULLANIM ALANLARI

Ev,

Alışveriş Merkezleri,

Metro ve Taşıma Alanları,

Üniversite ve Okullar,

İş Merkezleri ve Ofisler,

Kreşler ve Anaokulları,

Yaşlı Bakım Evleri,

Bekleme Salonları,

Sinema ve Tiyatro,

Spor Salonları,

Güzellik ve Bakım Merkezleri,

Otel ve Konaklama Yerleri,

Restoran ve Yiyecek Firmaları

Eğlence Merkezleri ve Kafeler,

Muayene ve Hastaneler,

Tüm Fabrika ve Üretim Yerleri,

gibi tüm toplu yaşam alanlarında soluduğunuz havayı güvenli hale getirir.

UV IŞIĞI HAKKINDA KAYNAK ve LİTERATÜRLER

Aşağıda ultraviyole ışığı hakkında bilimsel makale ve yazılara ulaşabilirsiniz. Aşağıdaki bilimsel makale ve yayınlar bilgilendirme amaçlıdır, siz de daha kapsamlı bir araştırma ile ultraviyole ışığı ve etkileri hakkında bilgilere sahip olabilirsiniz.

1- Signify UV-C ürünlerinin COVID-19 ve bu gibi zararlı mikroorganizmalar üzerindeki etkilerini araştıran makalesi için tıklayınız.

2- Ultraviyole ışığı ile ilgili Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birliği makalesi için tıklayınız.

3- Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Doç.Dr.Nuri ÖZKÜTÜK’ün Ultraviyole lambaların kullanımı ile ilgili makalesi için tıklayınız.

4- Inactivation of Enveloped Viruses (Coronavirus, H5N1 Virus) and Disinfection of the Air with Legionella-X 100 Via Ultraviolet Germicidal Irradiation (UVGI) makalesi için tıklayınız

5- UltraViolet Devices Inc. makale ve araştırma makalesi için tıklayınız.

6- The New York Times’ın ultraviyole hakkındaki makalesi için tıklayınız.

7- International IUVA’nın ultraviyole ışınlar ve virüsler hakkındaki makalesi için tıklayınız.

8- ResearchGate’in ultraviyole etkileri ile ilgili makalesi için tıklayınız.

