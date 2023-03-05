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Uniswap Labs, iPhone kullanıcıları için bir mobil kripto cüzdanı başlatmayı planlıyor. Uniswap Labs sözcüsü konu hakkında bir demeç verdi. Sözcü, Apple’ın bu fikre henüz sıcak bakmadığını söyledi.

Uniswap, Apple’ın teklifin önünde durduğunu söyledi. Uniswap Labs sözcüsü konu hakkında bir demeç verdi. Sözcü, Apple’ın lansmanlarına henüz sıcak bakmadığını söyledi. Uniswap Labs, iPhone kullanıcıları için bir mobil kripto cüzdanı başlatmayı planlıyor.

Maksimum güvenliği sağlamak için Uniswap Labs, cüzdanın denetimi için Trail of Bits ile birlikte çalıştı. Ek olarak, hem içe aktarılan hem de yeni oluşturulan cüzdanların temel ifadeleri ve özel anahtarları, Apple’ın cihaz yedeklemelerinden hariç tutulan Secure Enclave kullanılarak şifrelenecek.

Uniswap sözcüsü verdiği demeçte konu hakkında şunları söyledi:

“Apple henüz lansmanımıza yeşil ışık yakmayacak ve nedenini bilmiyoruz. Şirketin her sorusunu yanıtladık ve teknik özelliklerine yüzde 100 uyumlu olduğumuzu yineledik”

Apple, ticaret politikalarını bazı kripto şirketlerine uyacak şekilde uyarlamayı reddediyor. Ayrıca şirket onaylanmış bir borsa olmayan kripto ticaret uygulamalarını da yasakladı.

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Uniswap, iPhone için kripto cüzdanı uygulaması başlatmak istiyor