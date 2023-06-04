Uniswap kurucusundan dolandırıcılık uyarısı

Son dönemde birçok şirket dolandırıcılık olaylarına karşı uyarılarda bulunuyor. Uniswap protokolünün kurucusu Hayden Adams, geçtiğimiz günlerde Twitter’da, kişilerin sahte bir Uniswap web sitesi oluşturduğu bir dolandırıcılıkla ilgili şaşkınlığını dile getirdi.
Ayrıca dolandırıcılar, Çin topluluğuna yönelik içerikler üreterek yeni bir soluğa başlayacaklarının mesajını verdiler. Tüm bunları Uniswap projesi adı altında yapan dolandırıcılar, Adams‘ın radarına girdi.
Hayden Adams, ekibiyle birlikte bu dolandırıcılıkla mücadele etmek ve etkisini azaltmak için çaba sarf ediyor. Çabaları, sahte web sitesinin oluşturulması için kullanılan etki alanının kaldırılmasını içeriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)