Uniswap kurucusundan dolandırıcılık uyarısı

Tam Boyutta Gör Bir grup dolandırıcı, Uniswap protokolünü kopyalayarak, kendilerine aitmiş gibi hareket etmeye başladı. Dolandırıcılar, yönetim ekibinin değiştiğine dair bir video yayımladılar. Ayrıca dolandırıcılar, Çin topluluğuna yönelik içerikler üreterek yeni bir soluğa başlayacaklarının mesajını verdi.

Son dönemde birçok şirket dolandırıcılık olaylarına karşı uyarılarda bulunuyor. Uniswap protokolünün kurucusu Hayden Adams, geçtiğimiz günlerde Twitter’da, kişilerin sahte bir Uniswap web sitesi oluşturduğu bir dolandırıcılıkla ilgili şaşkınlığını dile getirdi.

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Ayrıca dolandırıcılar, Çin topluluğuna yönelik içerikler üreterek yeni bir soluğa başlayacaklarının mesajını verdiler. Tüm bunları Uniswap projesi adı altında yapan dolandırıcılar, Adams‘ın radarına girdi.

Hayden Adams, ekibiyle birlikte bu dolandırıcılıkla mücadele etmek ve etkisini azaltmak için çaba sarf ediyor. Çabaları, sahte web sitesinin oluşturulması için kullanılan etki alanının kaldırılmasını içeriyor.

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