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    Twitter kodları yeniden yazılıyor, ismi değişebilir

    Twitter mühendisleri kaynak kodlarını baştan yazmaya başladı ve ilk çalışmalarda kod satırlarında yüzde 10 azalma elde edildi. Elon Musk daha verimli bir kod paketi amaçlıyor.
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    Twitter Tam Boyutta Gör
    Elon Musk’ın Twitter’ı satın almasının ardından başlayan değişim furyası hız kesmeden devam ediyor. Pek çok özelliği değiştiren ve Twitter Blue aboneliğini agresif biçimde genişleten Elon Musk, platformun kodlarını da baştan yazdırmak istiyor.

    Twitter baştan yazılıyor

    Gelen bilgilere göre Elon Musk, platformu hafifletmek ve sunuculara binen yükü azaltmak adına kodları yeniden yazdırma kararı aldı. Yazılım ekibinin şimdiden kolları sıvadığı belirtiliyor. Yapılan çalışmalarda Twitter anasayfa düzenleyicisinin 700 bin olan kod satırının 70 bine düştüğü yani çok ciddi bir kazanım olduğu belirtilmiş. Bu da verimlilik adına önemli bir gelişme.

    Diğer bir bilgi ise Elon Musk’ın Twitter ismini değiştirme ihtimalinin olması. Bazı röportajlarda Elon Musk’ın Twitter isimlendirmesinin platforma yakışmadığı ve içerik üretimi yanında finansal hizmetlerin de olduğu bir bütün olarak farklı isimlendirme gerektiğini belirtmesi bunun en büyük destekçisi.

    Ayrıca Twitter’ın X Holdings şirketinin çatısı altına girmesi de bir değişiklik beklentisini ortaya çıkardı. Bununla birlikte Twitter adı artık bilinç altına kadar işlenmiş bir isimlendirme olduğu için bu değişiklik nasıl bir etki bırakacak merak konusu.

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    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

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