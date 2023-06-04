Twitter kodları yeniden yazılıyor, ismi değişebilir

Twitter baştan yazılıyor
Gelen bilgilere göre Elon Musk, platformu hafifletmek ve sunuculara binen yükü azaltmak adına kodları yeniden yazdırma kararı aldı. Yazılım ekibinin şimdiden kolları sıvadığı belirtiliyor. Yapılan çalışmalarda Twitter anasayfa düzenleyicisinin 700 bin olan kod satırının 70 bine düştüğü yani çok ciddi bir kazanım olduğu belirtilmiş. Bu da verimlilik adına önemli bir gelişme.
Diğer bir bilgi ise Elon Musk’ın Twitter ismini değiştirme ihtimalinin olması. Bazı röportajlarda Elon Musk’ın Twitter isimlendirmesinin platforma yakışmadığı ve içerik üretimi yanında finansal hizmetlerin de olduğu bir bütün olarak farklı isimlendirme gerektiğini belirtmesi bunun en büyük destekçisi.
Ayrıca Twitter’ın X Holdings şirketinin çatısı altına girmesi de bir değişiklik beklentisini ortaya çıkardı. Bununla birlikte Twitter adı artık bilinç altına kadar işlenmiş bir isimlendirme olduğu için bu değişiklik nasıl bir etki bırakacak merak konusu.
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