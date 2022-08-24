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    Anlık Bildirim

    Uniswap topluluğu, tartışmaları azaltmak için vakıf kuruyor

    Uniswap topluluğu, tartışmaları bitirmek ve açık kaynak geliştiricilerini artırmak için Uniswap vakfı kurulması kararı aldı. Uniswap topluluğunun açıklaması haberimizde.
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    Uniswap topluluğu, tartışmaları azaltmak için vakıf kuruyor
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    Uniswap en büyük merkeziyetsiz borsalar (DEX) arasında üst sıralarda yer alıyor. Son dönemdeki artan işlem kapasiteleri ile birlikte dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Uniswap, yakın zamanda engellediği adresler ile gündeme gelmişti. Bu kez Uniswap için vakıf kurma önerisi, topluluk tarafından ezici bir çoğunlukla kabul edildi. 

    Uniswap topluluğu, topluluk içerisindeki tartışmaları bitirmek ve açık kaynak geliştirmelerini artırmak amacıyla bu teklifte bulunmuştu. Bu vakfın, hibe sürecini kolaylaştırması, Uniswap ekosistemin yönetimindeki sürtüşmeleri azaltması ve topluluğu desteklemesi amaçlanıyor.

    Uniswap topluluk üyesi Devin Walsh, konu ile ilgili olarak şu şekilde yorum yaptı:

    “Uniswap ekosisteminde yönetişimdeki sürtüşmeyi azaltmaya odaklanmış hiçbir kuruluş yok ve bu vakfın odaklanacağı ve üzerinde çalışmaktan heyecan duyacağı bir alan. Protokolü destekleyen, protokolle bütünleşen ve organize eden organizasyonların geniş, gelişen bir ekosistemi olmasını sağlamak istiyoruz”

    Son olarak vakıf, şu anda protokolün yerel token’ı olan UNI’de 3 milyar doları aşan DAO hazinesinden 74 milyon dolar talep ediyor. 

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    Dalgalardan elektrik üretiyor: Yüzen omurga

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    Seto-Kaiba 21 saat önce

    Enerji için denizi kapatmak doğru bir yaklaşım değil, karada ağaç kalmadı kesmekten, dünya oksijeninin %80ini üretiyor deniz ve okyanuslar sıra buna mı geldi? Suyun altına ışığın geçmesini önlemek su altında sorunlara neden olacaktır. Su üstü rüzgar türbinleri neyinize yetmiyor?

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    Bloodin 1 gün önce

    1-) Bu elektriği karaya taşımak, 2-) Platformun gemilere zarar vermesini engellemek, 3-) Platformun denizde farklı yerlere taşınmasını engellemek gibi...

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    Bloodin 1 gün önce

    Bazı problemlerin aşılması gerekiyor:

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