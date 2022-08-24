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Uniswap en büyük merkeziyetsiz borsalar (DEX) arasında üst sıralarda yer alıyor. Son dönemdeki artan işlem kapasiteleri ile birlikte dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Uniswap, yakın zamanda engellediği adresler ile gündeme gelmişti. Bu kez Uniswap için vakıf kurma önerisi, topluluk tarafından ezici bir çoğunlukla kabul edildi.

Uniswap topluluğu, topluluk içerisindeki tartışmaları bitirmek ve açık kaynak geliştirmelerini artırmak amacıyla bu teklifte bulunmuştu. Bu vakfın, hibe sürecini kolaylaştırması, Uniswap ekosistemin yönetimindeki sürtüşmeleri azaltması ve topluluğu desteklemesi amaçlanıyor.

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Uniswap topluluk üyesi Devin Walsh, konu ile ilgili olarak şu şekilde yorum yaptı:

“Uniswap ekosisteminde yönetişimdeki sürtüşmeyi azaltmaya odaklanmış hiçbir kuruluş yok ve bu vakfın odaklanacağı ve üzerinde çalışmaktan heyecan duyacağı bir alan. Protokolü destekleyen, protokolle bütünleşen ve organize eden organizasyonların geniş, gelişen bir ekosistemi olmasını sağlamak istiyoruz”

Son olarak vakıf, şu anda protokolün yerel token’ı olan UNI’de 3 milyar doları aşan DAO hazinesinden 74 milyon dolar talep ediyor.

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Uniswap topluluğu, tartışmaları azaltmak için vakıf kuruyor